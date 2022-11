Les comptes parodiques Twitter non étiquetés risquent une suspension permanente

Dans cette illustration photo, l’image d’Elon Musk est affichée sur un écran d’ordinateur et le logo de twitter sur un téléphone portable à Ankara, Turkiye le 06 octobre 2022. Muhammed Selim Korkutata | Agence Anadolu | Getty Images

Après que plusieurs utilisateurs de Twitter vérifiés par des célébrités et des chèques bleus ont changé leurs comptes pour imiter le nouveau propriétaire du réseau social, Elon Musk, il a appelé à un changement rapide de l’application de la politique. Musk a écrit dimanche que, à l’avenir, Twitter suspendra désormais de manière permanente les comptes des imitateurs sans avertissement s’ils ne sont pas clairement étiquetés comme parodiques. Dans une série de tweets dimanche, le PDG de Tesla, SpaceX et maintenant Twitter a semblé changer d’avis sur les interdictions permanentes et a écrit : “Aller de l’avanttout compte Twitter se livrant à l’usurpation d’identité sans spécifier clairement “parodie” sera définitivement suspendu Précédemment, nous avons émis un avertissement avant la suspension, mais maintenant que nous déployons une vérification généralisée, il n’y aura pas d’avertissement. Cela sera clairement identifié comme une condition pour s’inscrire à Twitter Blue. Tout changement de nom entraînera la perte temporaire de la coche vérifiée.” En mai, après avoir accepté d’acheter Twitter, Musk s’est opposé aux interdictions à vie et a déclaré qu’il en renverserait une sur Donald Trump. Twitter avait interdit l’ancien président à la suite de l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole américain, craignant que les tweets de Trump n’incitent à de nouvelles violences. Trump a déclaré qu’il ne reviendrait pas sur Twitter. Avant que Musk ne finalise son acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars le 28 octobre, le réseau social règles spécifiées que les utilisateurs “ne peuvent pas usurper l’identité d’individus, de groupes ou d’organisations pour induire en erreur, confondre ou tromper les autres, ni utiliser une fausse identité d’une manière qui perturbe l’expérience des autres sur Twitter”. La société exigeait auparavant que les utilisateurs engagés dans la parodie « se distinguent dans TOUS LES DEUX son nom de compte et sa biographie.” Twitter avait précédemment déclaré qu’il prendrait l’une des trois mesures en réponse aux imitateurs, notamment : “modération de profil”, “suspension temporaire” ou “suspension permanente”. La plate-forme ne passerait généralement pas à une interdiction permanente du compte d’un utilisateur pour usurpation d’identité avant la prise de contrôle de Musk. Dimanche soir, Twitter n’avait pas encore mis à jour ses conditions d’utilisation pour refléter la direction de Musk.

La décision du “chef Twit”, comme il s’est appelé en plaisantant, a suscité la controverse et la consternation, en partie parce que Musk se présente comme un absolutiste de la liberté d’expression. La semaine dernière, il a abattu des militants, y compris des leaders des droits civiques qui ont appelé les annonceurs à cesser de dépenser sur Twitter jusqu’à ce que Musk prouve que l’entreprise peut tenir ses promesses de confiance et de sécurité sous sa direction. Lorsque Musk s’est présenté au siège social de Twitter à San Francisco le 27 octobre, des trolls et des fanatiques en ligne ont attaqué le réseau social, le polluant avec un flot d’épithètes racistes et d’autres discours de haine. Les chercheurs ont déclaré que Twitter avait pris les mesures appropriées en réponse, mais aurait dû prévoir et essayer d’empêcher le raid.

Modifications de la vérification

Après ce gant, Musk a mis en œuvre de fortes réductions d’effectifs sur Twitter, licenciant environ 3 700 personnes de tous les départements, y compris les licenciements de la modération de contenu et d’autres experts en confiance et en sécurité. Un objectif majeur pour lui est la refonte du produit d’abonnement et du système de vérification de la plate-forme. La vérification, sous la forme d’un chèque bleu, était autrefois réservée aux personnalités publiques comme les politiciens et les célébrités qui étaient très susceptibles d’être usurpées par de mauvais acteurs. Maintenant, Musk prévoit de mettre une marque de vérification à la disposition de toute personne qui paie 7,99 $ par mois pour Twitter Blue, un produit d’abonnement. Les changements de vérification ont inspiré l’effusion de moqueries et d’imitations de la part de ceux qui pensent que cela compliquera, plutôt que d’aider, les utilisateurs de Twitter à trouver de bonnes informations et des comptes authentiques sur la plate-forme.

Le compte de l’un des comédiens qui s’est fait passer pour Musk ce week-end, Kathy Griffin, a été suspendu dimanche. Elle a changé son nom d’affichage en Elon Musk et sa photo de profil pour qu’elle ressemble au sien, puis a écrit dans un tweet : “Après de longues discussions animées avec les femmes de ma vie, j’ai décidé que voter bleu pour leur choix n’était que juste (Elles sont aussi des femmes sexy, d’ailleurs)” Le compte de l’acteur Rich Sommer, connu pour son rôle de Harry Crane dans “Mad Men” d’AMC, a également été suspendu après avoir changé son nom d’affichage et sa photo de profil pour se faire passer pour Musk. Faisant semblant de parler en tant que Musk sur Twitter, Sommer a plaisanté vendredi : “Je suis au-dessus de ma tête. Est-ce que 44 milliards d’entre vous peuvent envoyer 1 $ chacun sur Twitter, à moi ?” Plus tard, il a ajouté, plus brûlant, “Ok, il est temps d’utiliser le plan B puisqu’ils me font garder Twitter. Est-ce que quelqu’un connaît des annonceurs qui sont, comme, une sorte de ‘dans’ le racisme PAS DE RACISTES RÉELS !! juste des gens qui sont , vous savez, curieux de savoir de quoi il s’agit (racisme).” Twitter et Elon Musk n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire ou de confirmation quant à savoir si Sommer et Griffin étaient définitivement bannis. Parmi les autres personnes qui se sont fait passer pour Musk, citons l’actrice Valerie Bertinelli, qui a changé samedi son nom d’affichage en Elon Musk, puis a publié des tweets exhortant ses partisans à voter pour des candidats démocrates.