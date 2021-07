Les comptes Google Workspace bénéficient d’un accès à l’assistant Google sur les écrans et les haut-parleurs

Avoir un compte Google Workspace, où vous obtenez cette adresse e-mail de domaine personnalisée pour avoir l’air officiel dans vos applications Google, a toujours eu un gros inconvénient. Souvent, chaque fois que de nouvelles fonctionnalités sont publiées par Google dans ses différents services, les comptes Workspace (anciennement GSuite) ont tendance à être laissés de côté et n’ont pas un accès immédiat. Cela commence enfin à changer pour ceux qui souhaitent accéder au célèbre assistant de Google.

Aujourd’hui, Google annoncé que les comptes Workspace peuvent désormais accéder à Google Assistant sur les écrans intelligents et les haut-parleurs. Il s’agit d’un énorme changement pour les utilisateurs de Workspace, qui peuvent désormais associer leur compte Workspace à un Nest Hub ou Nest Audio et obtenir les résultats vocaux de l’Assistant pour les prochaines réunions, vérifier et configurer les calendriers, envoyer des e-mails à des contacts, etc.

La fonctionnalité est généralement disponible pour tous les comptes Workspace pour le moment, mais un administrateur de votre compte devra l’activer. C’est assez simple à faire et ne nécessite que l’administrateur pour entrer dans la zone de paramètres « Recherche et assistant » pour ensuite activer l’option sur « ON » pour le domaine.

Cette même fonctionnalité avait déjà été annoncée en mars pour Google Assistant sur les téléphones, mais Google ouvre désormais la prise en charge des écrans intelligents et des haut-parleurs.

Pour commencer, parlez à votre administrateur ou si vous savez qu’il l’a déjà activé, rendez-vous sur Google Assistant.