Les comptes diffèrent dans les départs des cadets de la Garde côtière non vaccinés

HARTFORD, Conn. (AP) – Les responsables de l’Académie de la Garde côtière et un avocat de plusieurs cadets se disputent les récits de ce qui est arrivé à sept étudiants avant et après qu’ils aient été forcés de quitter le campus du Connecticut le mois dernier après avoir refusé d’être vaccinés contre COVID- 19.

L’académie de New London a déclaré jeudi dans un communiqué que les responsables de l’école avaient aidé les sept cadets à organiser leur voyage et “financé le voyage vers le lieu de leur choix”. Les responsables ont également déclaré que les sept cadets vivaient dans des endroits sûrs, soit après être retournés dans leur famille, soit dans les familles d’autres cadets.

La déclaration contredit les commentaires faits plus tôt cette semaine par Michael Rose, un avocat de plusieurs des cadets. Rose a déclaré au journal The Day que les responsables de l’école n’avaient pas aidé les élèves à organiser leur voyage, ne leur avaient pas donné d’argent pour le voyage et que l’un des cadets avait été contraint de vivre dans son camion parce qu’il était éloigné de sa famille.

L’académie a désinscrit les sept cadets le mois dernier pour ne pas avoir respecté le mandat de vaccination de l’armée contre le COVID-19, après que leurs demandes d’exemptions religieuses aient été refusées plus tôt cette année. Les cadets, dont les noms n’ont pas été dévoilés, devaient quitter le campus avant le 19 août.

Cmdt. Krystyn Pecora, un porte-parole de l’académie, a reconnu plus tard jeudi dans une interview avec l’Associated Press que l’académie n’avait pas donné de fonds de voyage aux cadets avant qu’ils ne quittent le campus, mais les rembourserait plutôt plus tard lorsque les cadets enregistreraient leurs dépenses, selon le voyage général de l’école. politique de dépenses.

Pecora a également déclaré que les responsables avaient été surpris d’apprendre l’existence du cadet qui, selon Rose, avait été forcé de vivre dans son camion, affirmant que l’étudiant avait dit aux responsables qu’il vivrait avec la famille d’un autre cadet.

Rose a déclaré que l’étudiant avait vécu dans son camion pendant quatre jours pendant qu’il se demandait où il allait vivre, car il ne pouvait pas rester avec sa famille en raison d’un différend en cours. Rose a ajouté que l’étudiant avait informé les responsables de l’académie qu’il n’avait nulle part où aller avant de quitter le campus. Le cadet vit maintenant avec un ami de lycée dans un autre État.

L’académie a également déclaré jeudi dans son communiqué que les sept cadets avaient quitté l’école “à leur convenance” tout au long de la journée du 19 août, en fonction de leurs préparatifs de voyage individuels. Rose avait dit que les cadets “avaient été escortés jusqu’à la porte comme s’ils étaient des criminels ou quelque chose comme ça”.

Rose, qui est basé à Summerville, en Caroline du Sud, a reconnu jeudi qu’il s’était trompé sur les officiels qui escortaient les cadets hors du campus. Mais il a dit que les responsables avaient menacé de faire sortir l’un des cadets du campus par des gardes armés s’il ne partait pas avant le 19 août.

L’académie a noté que bien que les étudiants soient désinscrits, ils n’ont pas encore été officiellement séparés de la Garde côtière et continuent de recevoir des prestations et de payer – environ 1 600 $ par mois, moins certaines dépenses, notamment les uniformes et les livres. On ne sait pas combien de temps les séparations prendront.

L’année dernière, le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a rendu obligatoires les vaccinations contre le COVID-19 pour les militaires, y compris ceux des académies militaires, affirmant que le vaccin est essentiel pour maintenir la préparation militaire et la santé de la force. Plusieurs poursuites contestent ce mandat, dont deux en Caroline du Sud et au Texas impliquant certains des cadets de l’Académie de la Garde côtière que Rose représente, ainsi que des cadets d’autres académies.

Les sept cadets de l’académie de la Garde côtière ont demandé des exemptions religieuses au mandat de vaccination en septembre 2021. On leur a dit en mars que leurs demandes avaient été rejetées. Ils ont fait appel de cette décision, mais ont été rejetés en mai et ont reçu l’ordre de se présenter à la clinique de l’académie pour la vaccination, a indiqué l’académie.

Les sept cadets ont finalement refusé de suivre cet ordre et on leur a dit en juin qu’ils seraient désinscrits pour ne pas avoir suivi le mandat et les ordres de vaccination. Ils ont fait appel de leur désinscription, mais ont été informés le 15 août que leurs appels avaient été rejetés. Les étudiants ont ensuite été invités à quitter le campus avant le 19 août, a indiqué l’académie.

Rose a déclaré que les étudiants avaient été informés le 18 août qu’ils devaient quitter le campus le lendemain, et beaucoup se sont précipités pour prendre des dispositions.

Dave Collins, l’Associated Press