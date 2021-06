En janvier, l’ancien américain Donald Trump a été confronté à une sorte d’interdiction des médias sociaux, ce qui était une première – il a été démarré à partir de toutes les applications de médias sociaux populaires : Twitter, Facebook, Reddit, YouTube, Snapchat, TikTok, Google, Apple, Amazon, Shopify, Pinterest, Twitch, Stripe et Discord. La décision des sociétés de médias sociaux aux États-Unis est venue rapidement réprimer Donald Trump et certaines de ses principales chaînes de droite à la suite de la violente manifestation au Capitole des États-Unis à Washington DC au cours de laquelle cinq personnes ont été tuées. Trump avait exhorté à plusieurs reprises ses partisans à venir à Washington et à marcher sur le Capitole pour protester contre les résultats des élections. Au lendemain de l’incident, des géants de la technologie comme Facebook, Google et bien d’autres ont supprimé son compte de leurs plateformes respectives pour empêcher la diffusion de messages incitant à la violence. En mai, le conseil de surveillance indépendant de Facebook a confirmé mercredi l’interdiction de l’ancien président américain Donald Trump tout en ordonnant un nouvel examen de l’affaire, dans une décision ayant un impact potentiellement considérable sur la réglementation du discours en ligne. Le conseil d’administration, dont les décisions sont contraignantes pour le principal réseau social, a déclaré que Trump « a créé un environnement où un risque grave de violence était possible » avec ses commentaires concernant le saccage du 6 janvier par ses partisans au Capitole américain.

Mais depuis le 3 juin – ses comptes ont-ils été restaurés ?

En juin 2021, des journalistes ont posté que les pages de Trump sur Facebook et Instagram appartenant à Facebook semblaient être à nouveau en ligne, montrant que ses derniers messages étaient datés du 6 janvier. Cela a conduit à un certain nombre de messages et d’histoires rapportant à tort que Trump était de retour sur les plateformes. « DERNIÈRES NOUVELLES : Donald Trump est de *RETOUR* sur deux principales plateformes de médias sociaux : Facebook et Instagram » signalé Nouvelles de Becker.

Suite à cela, #DeleteFacebook et «Facebook et Instagram» ont fait leur apparition sur Twitter.

La déclaration d’Andy Stone, responsable des communications sur les politiques de Facebook, concernant le retour de Trump sur la plate-forme : « Rien n’a changé concernant le statut de la présence du président Trump sur notre plate-forme. Il reste suspendu indéfiniment. » Mais voici sa page vérifiée très active. #SupprimerFacebook pic.twitter.com/0laAXsGdMb – Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) 2 juin 2021

Trump est-il vraiment de retour ? La réponse est non – « Rien n’a changé concernant le statut de la présence du président Trump sur notre plateforme. Il reste suspendu indéfiniment », a écrit le porte-parole de Facebook, Andy Stone, sur Twitter.

Non. Rien sur le statut de la présence du président Trump sur notre plateforme n’a changé. Il reste indéfiniment suspendu. — Andy Stone (@andymstone) 2 juin 2021

Evelyn Douek, professeur de droit à Harvard qui étudie le discours et la réglementation en ligne, tweeté que le fait que les pages de Trump soient visibles n’est pas nouveau. Ils ont toujours été visibles – Trump ne peut tout simplement pas publier.

Le « retour » de Trump a coïncidé avec la suppression de son propre « blog » par Trump, ajoutant encore aux spéculations. Trump avait lancé son blog, « From the Desk of Donald J. Trump », après avoir été exclu des principales plateformes de médias sociaux à la suite du siège meurtrier du Capitole le 6 janvier. Il a largement utilisé le blog pour publier de courts articles – dont beaucoup sont similaires au sien. tweets précédents – se promouvoir, répandre des mensonges sur l’élection et attaquer des républicains qu’il croyait déloyaux envers lui parce qu’ils refusaient de soutenir son affirmation selon laquelle l’élection lui avait été volée. Les utilisateurs pouvaient prendre les déclarations, les images ou les vidéos que Trump avait publiées. sur le site Web et les partager sur Twitter et Facebook.

