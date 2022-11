Les comptes de parodie d’Elon Musk apparaissent sur Twitter, un milliardaire sévit contre les “imitateurs”

La prise de contrôle d’Elon Musk a semé le chaos parmi les utilisateurs de la plate-forme, nombre d’entre eux envisageant de quitter le site. Le milliardaire s’est lancé dans une vague de licenciements massifs sur Twitter et a également décidé que n’importe qui pouvait obtenir la coche bleue pour 8 $. Les deux décisions n’ont pas plu aux utilisateurs de Twitter qui ont exprimé leurs inquiétudes concernant la sécurité et la désinformation. Au milieu de cela, un certain nombre d’imitateurs d’Elon Musk ont ​​commencé à apparaître sur la plate-forme, utilisant les photos du milliardaire et parodiant ses tweets.

Ce qui distingue ces comptes parodiques, c’est qu’ils ont la coche bleue, ce qui fait que beaucoup les confondent avec le vrai Musk. Hier, un compte parodique qui tweetait des mèmes en hindi, les paroles de la chanson Bhojpuri “Lollipop Lagelu”, entre autres, a été suspendu. Un autre compte est apparu par la suite, parodiant Musk, mais contrairement au précédent, il n’avait pas sa photo de profil et sa biographie actuelles. Cela aussi, en passant par la poignée @jephjaques, a maintenant été suspendu.

Les comédiens Kathy Griffin et Sarah Silverman et l’actrice Valerie Bertinelli ont également changé leurs noms en Elon Musk pour prouver la faille dans la logique des 8 $. Le compte de Griffin a également été suspendu.

Vous savez que ce n’est pas Elon, n’est-ce pas ? — Top Gyal Keiko, JD 🇯🇲 (@TopGyalKeiko) 6 novembre 2022

Réprimant les comptes parodiques, Musk a maintenant annoncé: “À l’avenir, toute poignée Twitter se livrant à l’usurpation d’identité sans spécifier clairement la” parodie “sera définitivement suspendue.”

“Auparavant, nous émettions un avertissement avant la suspension, mais maintenant que nous déployons une vérification généralisée, il n’y aura pas d’avertissement. Cela sera clairement identifié comme une condition pour s’inscrire à Twitter Blue », a-t-il écrit. “Tout changement de nom entraînera une perte temporaire de la coche vérifiée.”

Auparavant, nous émettions un avertissement avant la suspension, mais maintenant que nous déployons une vérification généralisée, il n’y aura pas d’avertissement. Cela sera clairement identifié comme une condition pour s’inscrire à Twitter Blue. – Elon Musk (@elonmusk) 6 novembre 2022

Cette décision de quelqu’un qui prétend défendre ardemment la « liberté d’expression » a soulevé des sourcils parmi les utilisateurs de Twitter.

Donc, quand je crée un compte appelé ELONISACLOWN847784737, je dois mettre “parodie” après ? —Tony Posnanski (@tonyposnanski) 6 novembre 2022

Oui! Moi, le vrai Elon Musk, je veux vraiment attirer l’attention tout le temps ! Mais seulement la bonne attention! Pas mal attention ! Une mauvaise attention me met en colère !! 😤 (c’est une parodie) https://t.co/LRO2gdZ33r – Elon Musk (@GriffLightning) 7 novembre 2022

Wow qu’Elon Musk est un bon gars (parodie) ou quelque chose comme ça #FreeKathy pic.twitter.com/q6whkEU3wC — Éveillez-vous (@AwakeAreYou) 7 novembre 2022

Pendant ce temps, de nombreux utilisateurs ont considéré Mastodon comme une alternative à Twitter.

