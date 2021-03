Les autorités indiennes ont bloqué au moins deux des comptes bancaires de ByteDance pour fraude fiscale présumée, ce qui l’a incitée à demander à un tribunal d’annuler la directive qui craint qu’elle n’affecte ses opérations, ont déclaré à Reuters deux sources directement informées. ByteDance a réduit ses effectifs indiens en janvier après que New Delhi ait décidé de maintenir l’interdiction de son application vidéo populaire TikTok, interdite pour la première fois l’année dernière à la suite d’un affrontement frontalier entre l’Inde et la Chine. La Chine a critiqué à plusieurs reprises la décision de l’Inde et a déclaré qu’elle soupçonnait qu’elle était contraire aux règles de l’OMC. ByteDance, qui a publié une déclaration contestant la décision indienne, compte environ 1 300 employés en Inde, dont la plupart s’occupent de ses opérations à l’étranger, y compris des activités telles que la modération de contenu.

À la mi-mars, les autorités ont ordonné le blocage de deux des comptes bancaires de ByteDance India dans Citibank et HSBC en raison de la fraude présumée de certaines taxes dans les transactions publicitaires en ligne entre l’unité ByteDance en Inde et sa société mère à Singapour, TikTok Pte Ltd, les deux ont dit des sources. Les autorités ont également ordonné à la Citibank et à HSBC d’empêcher ByteDance India de retirer des fonds de tout autre compte bancaire lié à son numéro d’identification fiscale, a déclaré la première source. Dans un dossier judiciaire, qui devrait être entendu cette semaine devant une Haute Cour de la capitale financière de Mumbai, ByteDance India a déclaré que bien qu’elle ne disposait que d’environ 10 millions de dollars dans ses comptes, la décision de blocage était un abus de la procédure judiciaire et lui rendrait difficile le paiement des salaires et des impôts, a ajouté la source.

Les deux sources ont refusé d’être identifiées car les détails du gel bancaire et de la contestation judiciaire de la société n’étaient pas publics. ByteDance a déclaré «nous ne sommes pas d’accord avec la décision de l’administration fiscale» dans cette affaire, ajoutant qu’elle s’était engagée à respecter la loi et qu’elle coopérera avec le gouvernement. Citibank et HSBC ont refusé de commenter, tandis que le ministère des Finances n’a pas répondu à une demande de commentaire. L’interdiction des applications TikTok a été imposée lorsque l’Inde a interdit des dizaines d’applications chinoises l’année dernière, affirmant que c’était dans l’intérêt de la sécurité nationale et de la souveraineté.

Cette décision était largement liée à la répression plus large de l’Inde contre les entreprises chinoises après que des affrontements sur un site frontalier contesté de l’Himalaya aient fait 20 morts parmi les soldats indiens. La directive de geler les comptes bancaires de ByteDance India est intervenue après que les autorités fiscales ont inspecté l’année dernière des documents au bureau de la société, examiné des documents et interrogé certains dirigeants au sujet de la publicité et d’autres transactions avec sa société mère, a déclaré la première source.

LES AFFAIRES À L’ARRÊT

Dans son document judiciaire, dont la source était au courant, ByteDance India a déclaré que l’ensemble de ses activités était au point mort en raison du gel des banques et qu’une telle action viole ses droits «de libre-échange et de commerce».

«L’entreprise était déjà aux prises avec l’interdiction de l’Inde. Cela peut affecter les salaires des employés, les paiements des fournisseurs », a déclaré la deuxième source. TikTok avait fait l’objet d’un examen minutieux dans le monde entier. Sous l’administration de l’ancien président américain Donald Trump, qui a allégué que l’application posait des problèmes de sécurité nationale car les données personnelles des utilisateurs américains pouvaient être obtenues par le gouvernement chinois, une allégation que la société a démentie. La nouvelle administration du président américain Joe Biden a suspendu un procès du gouvernement qui aurait pu aboutir à une interdiction de facto de l’utilisation de TikTok aux États-Unis.