Les compromis entre technologie et main d’œuvre créent un dilemme pour l’économie californienne – Daily News

D’ici 2048, l’intelligence artificielle aura transformé de nombreux emplois de cols blancs, en éliminant certains et en automatisant partiellement d’autres. (Illustration de Jeff Goertzen, The Orange County Register/SCNG)

Lorsque les écrivains hollywoodiens se sont d’abord mis en grève contre les studios de cinéma et de télévision, c’était pour des raisons traditionnelles telles que les salaires et les conditions de travail.

En fin de compte, cependant, la question la plus délicate était de savoir dans quelle mesure les studios pouvaient, le cas échéant, utiliser l’intelligence artificielle pour produire des scripts, réduisant ainsi la contribution des êtres humains et le besoin de leurs talents.

Il s’agissait d’une escarmouche importante dans un conflit plus vaste sur la question de savoir si la technologie et la consolidation des entreprises rendraient l’économie plus productive et plus compétitive à l’échelle mondiale, ou créeraient une multitude de travailleurs inemployables.

Résister à la technologie et aux autres mesures d’économie de main-d’œuvre visant à préserver les emplois est devenu, comme l’a démontré la grève des écrivains, un objectif majeur des syndicats, tant dans les négociations contractuelles que sur la scène politique. Et, sans surprise, la Californie est en première ligne.

L’année dernière, par exemple, le gouverneur Gavin Newsom et le corps législatif ont convenu de dépenser plus d’argent pour améliorer l’efficacité des ports de l’État, dans l’espoir d’améliorer leur position concurrentielle par rapport aux autres ports. Mais à la demande des syndicats des débardeurs, la législation a spécifiquement interdit les dépenses consacrées aux « équipements de manutention de marchandises entièrement automatisés ».

L’un des projets de loi les plus prioritaires de la Fédération du travail de Californie lors de la session législative de 2023 qui vient de s’achever était le projet de loi 316 de l’Assemblée, visant à interdire l’utilisation de camions autonomes et sans conducteur jusqu’en 2030. Mais Newsom a rapidement opposé son veto, malgré ses liens étroits avec les syndicats.

« La technologie des véhicules autonomes évolue et DMV reste déterminé à maintenir nos règles à jour pour refléter son développement continu en Californie », a déclaré Newsom dans son message de veto.

AB 316 n’était pas une exception. Plusieurs autres projets de loi hautement prioritaires en matière de travail visaient à bloquer la technologie, la consolidation et d’autres mesures d’économie de main d’œuvre prises par les employeurs.

Le projet de loi 647 de l’Assemblée rendrait plus difficile la suppression d’effectifs en cas de fusion de chaînes d’épicerie, tandis que le projet de loi 627 de l’Assemblée ferait de l’ancienneté le principal critère de réembauche des travailleurs après des licenciements.

Entre-temps, d’autres mesures ont soutenu l’emploi en offrant aux travailleurs de nouveaux avantages sociaux ou des augmentations de salaire.

La législation visant à créer une nouvelle agence d’État chargée de superviser les salaires et les conditions de travail dans l’industrie de la restauration rapide, adoptée l’année dernière, a été contestée par un référendum parrainé par l’industrie et qualifié pour le scrutin de 2024. Cela a conduit à un compromis fixant un salaire minimum de 20 dollars de l’heure pour les travailleurs de la restauration rapide.

Il y a eu un accrochage similaire à propos d’une législation qui fixerait un salaire minimum de 25 dollars de l’heure pour les travailleurs de la santé, ce qui a conduit à un autre compromis.

Une autre mesure encore, le projet de loi 616 du Sénat, étend le congé de maladie obligatoire d’un minimum de trois jours ouvrables à cinq jours.

L’objectif général de ces mesures législatives a été de rendre plus difficile pour les employeurs d’apporter des changements permettant d’économiser de la main d’œuvre tout en augmentant les coûts liés à l’utilisation de la main d’œuvre humaine.

On peut certainement comprendre et sympathiser avec les efforts visant à préserver les emplois et à augmenter les rémunérations. Mais à quel moment ont-ils l’effet inverse, rendant l’État moins compétitif et éliminant indirectement des emplois ?

C’est une question complexe mais un exemple simpliste du dilemme auquel est confrontée l’industrie de la restauration rapide, par exemple, qui a fait l’objet de nombreuses angoisses politiques cette année.

Si les établissements de restauration rapide doivent payer davantage leurs employés et leur accorder davantage de jours de congés de maladie, cela les encourage-t-ils à réduire encore davantage leurs effectifs et à s’appuyer davantage sur la technologie, comme les kiosques que McDonald’s utilise pour les commandes de nourriture ?

Lorsque l’État a interdit les investissements dans l’automatisation car il a affecté plus d’argent à la modernisation des ports l’année dernière, John McLaurin, président de la Pacific Merchant Shipping Association, a déclaré à Newsom dans une lettre : « Les ports californiens n’ont plus de place pour se développer – sauf vers le haut. Si nous voulons répondre aux besoins des consommateurs et des exportateurs californiens, soutenir des centaines de milliers d’emplois liés à la chaîne d’approvisionnement et fonctionner comme une passerelle concurrentielle, l’innovation le long du front de mer doit être encouragée – et non étouffée.

CalMatters est une entreprise de journalisme d’intérêt public dont l’objectif est d’expliquer le fonctionnement du Capitole de l’État de Californie et son importance. Pour plus d’histoires de Dan Waltersaller à Commentaire.