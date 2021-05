Les compromis d’Apple en Chine: 5 points à retenir

Des experts en sécurité indépendants et des ingénieurs Apple ont déclaré que les concessions d’Apple rendraient presque impossible pour l’entreprise d’empêcher les autorités chinoises d’accéder aux e-mails, photos, contacts, calendriers et données de localisation des clients chinois d’Apple.

Les employés du gouvernement chinois contrôlent et exploitent physiquement le centre de données. Apple a accepté de stocker les clés numériques qui déverrouillent les informations de ses clients chinois dans ces centres de données. Et Apple a abandonné la technologie de cryptage qu’elle utilise dans d’autres centres de données après que la Chine ne l’ait pas permis.

En réponse à une loi chinoise de 2017, Apple a accepté de transférer les données de ses clients chinois en Chine et sur des ordinateurs détenus et gérés par une entreprise publique chinoise.

Une enquête du New York Times a révélé comment Apple a risqué les données de ses clients chinois et aidé à la censure du gouvernement chinois. Voici cinq points à retenir:

En deux décennies, Apple a construit l’entreprise la plus précieuse du monde sur le dessus de la Chine. Elle assemble désormais la quasi-totalité de ses produits dans le pays et y réalise un cinquième de ses ventes. À son tour, le gouvernement chinois a fait pression sur les dirigeants d’Apple pour qu’ils fassent des compromis qui bafouent les valeurs qu’ils adoptent.

Apple a déclaré qu’il avait conservé le contrôle des clés des données et utilisait une technologie de cryptage plus avancée en Chine que dans d’autres pays. «Nous n’avons jamais compromis la sécurité de nos utilisateurs ou de leurs données en Chine ou partout où nous opérons», a déclaré la société dans un communiqué.

Avant l’arrangement, Apple a déclaré qu’elle n’avait jamais fourni le contenu du compte iCloud d’un client aux autorités chinoises. Depuis l’arrangement, Apple a fourni le contenu d’un nombre non divulgué de comptes dans neuf cas distincts, a-t-il déclaré.

Apple a créé Guizhou-Cloud Big Data, ou GCBD, une société appartenant au gouvernement provincial du Guizhou, propriétaire légal des données iCloud de ses clients chinois. Apple et GCBD ont également inséré une nouvelle langue dans les conditions générales d’iCloud chinois qui leur ont accordé «l’accès à toutes les données que vous stockez sur ce service» et ont permis aux entreprises de partager les données entre elles. Les autorités chinoises exigent désormais les données des clients Apple de GCBD, et non d’Apple.

Apple supprime de manière proactive les applications pour apaiser les responsables chinois.

Apple a créé une bureaucratie interne qui rejette ou supprime les applications qui, selon l’entreprise, pourraient aller à l’encontre des règles chinoises. Apple forme ses examinateurs d’applications et utilise un logiciel spécial pour inspecter les applications pour toute mention de sujets qu’Apple a jugés interdits en Chine, y compris la place Tiananmen, le mouvement spirituel chinois Falun Gong, le Dalaï Lama et l’indépendance du Tibet et de Taiwan.

Apple a déclaré qu’il supprimait les applications en Chine pour se conformer aux lois locales.

Apple a interdit les applications d’un critique du Parti communiste.

En 2018, les régulateurs Internet chinois ont ordonné à Apple de rejeter une application de Guo Wengui, un milliardaire chinois qui avait diffusé des allégations de corruption au sein du Parti communiste. Les principaux dirigeants d’Apple ont alors décidé d’ajouter M. Guo à la «liste des sensibilités chinoises» d’Apple, ce qui signifiait que les logiciels analysaient les applications pour les mentionner et que les examinateurs d’applications seraient formés pour rejeter ses applications, selon des documents judiciaires.

Lorsqu’une application de M. Guo a ensuite échappé aux défenses d’Apple et a été publiée sur l’App Store, les autorités chinoises ont contacté Apple pour obtenir des réponses. Le responsable de la révision des applications d’Apple a ensuite envoyé à ses collègues un e-mail à 2 h 32 dans lequel il disait: «Cette application et toute application Guo Wengui ne peuvent pas être sur la boutique en Chine.» Apple a enquêté sur l’incident et a par la suite licencié le réviseur de l’application qui avait approuvé l’application.

Apple a déclaré qu’il avait renvoyé le réviseur de l’application pour mauvaise performance et qu’il avait supprimé l’application de M. Guo en Chine parce qu’il avait déterminé qu’elle était illégale là-bas.

Des dizaines de milliers d’applications iPhone ont disparu en Chine.

Depuis 2017, environ 55000 applications actives ont disparu de l’App Store d’Apple en Chine, la plupart restant disponibles dans d’autres pays, selon une analyse du Times.

Plus de 35 000 de ces applications étaient des jeux qui, en Chine, doivent obtenir l’approbation des régulateurs. Les 20000 restants se répartissent dans un large éventail de catégories, y compris les organes de presse étrangers, les services de rencontres gay et les applications de messagerie cryptées. Apple a également bloqué des outils pour organiser des manifestations en faveur de la démocratie et contourner les restrictions Internet, ainsi que des applications sur le Dalaï Lama.

Apple a contesté les chiffres du Times, affirmant que certains développeurs avaient supprimé leurs propres applications de Chine.