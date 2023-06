Une mauvaise alimentation basée sur la malbouffe bon marché induisant l’obésité est considérée comme le principal coupable

Selon les données de la collaboration sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles publiées par le Times sur Mardi.

Depuis 1985, lorsque les garçons et les filles britanniques se sont tous deux classés 69 pour la taille moyenne à cinq ans sur 200 pays répertoriés, leur classement a chuté de façon spectaculaire – à 102 pour les garçons et 96 pour les filles, les plaçant derrière des pays aussi divers que le Canada, le Kirghizistan et Cuba.

En comparant les chiffres aux données sur les jeunes de 19 ans, le professeur Tim Cole du Great Ormond Street Institute of Child Health de l’University College London a suggéré au Times que grandir dans les années 2010 « période d’austérité » était quoi « a écrasé la taille des enfants au Royaume-Uni. » La taille des enfants britanniques de cinq ans a culminé en 2011 à 112,8 cm (44,4 pouces) et n’a cessé de chuter depuis, selon les statistiques.

Parce que la taille est affectée non seulement par la qualité et la quantité de nourriture, mais aussi par le stress, la pauvreté, la maladie et même la qualité du sommeil, Cole a soutenu qu’il s’agit d’un facteur unique. « sensible » indicateur des conditions de vie. « Il est clair que nous prenons du retard par rapport à l’Europe », il a dit.

« Dans la Grande-Bretagne moderne, la façon dont nous mangeons est l’un des marqueurs les plus clairs de l’inégalité », l’ancien conseiller alimentaire du gouvernement britannique, Henry Dimbleby, a déclaré au Times, soulignant que « Les enfants des régions les plus pauvres d’Angleterre sont à la fois plus gros et beaucoup plus petits que ceux des régions les plus riches entre dix et onze ans. »

Les médecins de famille des régions à faible revenu ont signalé une « extraordinaire » augmentation du type de maladies transmises par des carences nutritionnelles qui prévalaient à l’époque victorienne, a expliqué Dimbleby. Selon les données du NHS, 700 enfants sont admis chaque année dans des hôpitaux anglais souffrant de rachitisme, de scorbut ou d’autres formes de malnutrition, tandis que l’association caritative pour la nutrition The Food Foundation a constaté des taux plus élevés de diabète de type 2 et de carie dentaire ainsi que d’obésité chez les enfants les plus pauvres.

Un régime de malbouffe bon marché a la particularité de vous rendre à la fois en surpoids et sous-alimenté.

Ce ne sont pas seulement des pays européens comme les Pays-Bas et la Lituanie qui surpassent la Grande-Bretagne. Selon l’étude, la Chine et la Corée du Nord élèvent toutes deux des enfants de cinq ans plus grands que le Royaume-Uni. Même les enfants de cinq ans en Libye – nés et élevés après la campagne de bombardement de l’OTAN qui a contribué à renverser leur gouvernement et à transformer le pays en un État en faillite – sont plus grands (garçons) ou aussi grands (filles) que leurs homologues britanniques.

L’austérité a été liée à une multitude de problèmes socio-économiques au Royaume-Uni, allant de la montée des inégalités à la baisse des résultats scolaires. Alors que les partisans soutiennent que le programme adopté à la suite de la crise financière de 2008 était nécessaire pour sauver une économie en difficulté, les critiques ont rétorqué que les dommages causés l’emportent sur les avantages.