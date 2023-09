Les compositeurs d’Ahsoka parlent du retour de C-3PO, John Williams

Équilibrer la nécessité d’apporter un son nouveau mais familier à Guerres des étoiles tout en jouant sur les traces de la musique légendaire de John Williams pour la saga, c’est un défi pour chaque compositeur qui rejoint la franchise. Rares sont ceux qui y ont été confrontés aussi souvent que la famille Kiner – le compositeur et père Kevin, aux côtés de ses enfants Deana et Sean – dont le travail a fini par définir une nouvelle génération de Guerres des étoiles musique à travers Guerre des clones, Rebelles, Mauvais lot, et maintenant Ahsoka. Mais même dans ce cas, certains moments trouveront toujours le moyen de présenter de nouveaux défis.

Ce fut le cas cette semaine pour les Kiners lorsqu’ils ont dû marquer un bref moment surprenant pour le match de cette semaine. avant-dernier épisode de Ahsoka: le retour d’Anthony Daniels en tant que C-3PO. En courant, enfin, aussi vite que ceux-là pattes de droïde verge d’or le portera – pour fournir un message de clémence de la part d’une sénatrice absente Leia Organa pour sauver Hera de la colère d’un tribunal disciplinaire de la Nouvelle République, le bref moment de 3PO dans AhsokaLe récit de est un lien touchant entre les événements de l’univers de la télévision en streaming de la franchise et le monde plus large. Guerres des étoiles mythologie cinématographique. Mais c’était aussi un moment où, comme AhsokaParmi les compositeurs de John Williams, les Kiner se sont retrouvés aux prises avec l’idée de jouer avec les motifs emblématiques de John Williams.

« Honnêtement, je ne mets aucune musique [at first]», Deana Kiner—qui, aux côtés de son père et en tant que groupe de musique Kiner Music avec son frère Sean, a contribué à la composition de Les rebelles de Star Warsla septième saison de Guerre des clones, Le mauvais lotet maintenant Ahsoka— a déclaré en réfléchissant au processus de notation de l’arrivée de Threepio.

« À l’origine, cette scène jouait complètement à sec jusqu’à ce que nous réalisions qu’elle jouait trop vide », a ajouté Sean. « Et puis la musique est venue très, très naturellement parce que nous avions la licence pour utiliser ces thèmes, [but] c’est exactement comme ça qu’il a été repéré », a-t-il poursuivi, faisant référence à l’étape du processus de composition où les images sont examinées pour voir comment et où les partitions des compositeurs seront placées le plus efficacement.

« C’est une scène forte, mais je pense que c’était le signal le plus rapide, en termes d’écriture, de toute la saison », a déclaré Sean, lorsque les compositeurs ont finalement décidé de mettre en lumière Threepio avec un moment qui mélange Ahsokale travail thématique pour la Nouvelle République avec des éléments de certaines des pièces les plus emblématiques de Williams dans les films, le principal Guerres des étoiles fanfare et, bien sûr, Le thème incroyablement touchant de Leia. « Cela est sorti en moins d’une heure, je crois. C’est bien plus rapide que tout ce que nous avons jamais écrit. Mais nous étions juste en train de canaliser un peu John, et il était tout simplement naturel de suivre le leitmotiv de tout cela. Quand vous voyez C-3PO, vous avez juste des frissons. « Oh mec, c’est le gars que je regarde depuis que je suis enfant », tu sais ? Il parle de Leia, et Leia fait un geste génial pour sauver Hera de ces politiciens. Tout cela semblait très naturel.

« Personnellement, j’ai travaillé 17 ans pour essayer d’affiner ce que signifie sonner comme Guerres des étoiles sans imiter John Williams, sans être Mini Me John Williams », Kevin, qui a fait partie de Guerres des étoiles depuis qu’il a marqué Guerre des clones il y a près de deux décennies – il parlait de la tension entre l’incorporation d’éléments de la musique emblématique de Williams et le tracé de son propre chemin sonore dans la galaxie lointaine, très lointaine. « Et ils [Deana and Sean] j’ai passé 10 ans en même temps. Et son vraiment difficile. C’est une ligne super, super fine parce que vous voulez la sensation de… le tout premier signal sur [Ahsoka’s] la bande-son commence avec cette percussion japonaise, une sorte de percussion boisée, mais ensuite elle ressemble un peu au Guerres des étoiles son. Avec la Nouvelle République [scores], je suis assez fier du fait que la plupart des retours que j’ai reçus ont été positifs. Je pense donc que nous avons réussi non seulement à ressasser cela, ou peu importe comment vous voulez l’appeler, mais à essayer de lui donner le Guerres des étoiles le son, le son utilisé par John Williams.

« Une partie de notre approche consiste à nous appuyer sur ce qui a influencé John, donc essentiellement sur le maître de notre maître. Par exemple, les pièces classiques auxquelles il faisait référence, les pièces dont il s’inspirerait, nous examinerions également ces pièces », a ajouté Deana. « Nous constatons que leur mise en œuvre et leur utilisation peuvent être tout aussi efficaces pour donner l’impression que c’est plus agréable. Guerres des étoiles.»

« À plusieurs reprises, nous avons surpris Dave [Filoni] en insérant le thème de la Force », a poursuivi Kevin. « Une fois, il l’a modifié et a dit : « Non, faisons-le dans cette autre scène », mais la plupart du temps, si nous devons utiliser un thème de John Williams, Dave a l’idée de l’utiliser. Et sur cinq heures de bande originale, il y a probablement une minute et demie de thèmes de John Williams. Mais cela montre à quel point ces thèmes sont puissants, dont vous vous souvenez à la fin du quatrième épisode. [when Anakin appears]et tout d’un coup, une partie de la marche impériale démarre. Oh mon Dieu, bravo !

« Nous essayons de la traiter comme l’épice la plus forte de notre arsenal. Nous ne voulons pas en mettre trop, car sinon il commencerait à perdre de sa puissance. C’est très similaire à la cuisine, en fait, où nous savons à quel point cela aura un impact si vous en avez juste un petit avant-goût et que cela vous frappe juste au bon moment », a réfléchi Deana. « C’est ainsi que nous essayons de l’aborder, en l’utilisant avec le plus de goût possible. »

« La référence culinaire est que nous cuisinons avec ce ragoût depuis longtemps. C’est en quelque sorte ancré dans le pot », a conclu Kevin. « Alors maintenant, il vient un peu naturellement que quand il est temps de ressembler à Guerres des étoileson dirait Guerres des étoiles. C’est notre son, et pourtant, il rappelle aussi ce que faisait John.

