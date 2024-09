Les composants standards du pavillon Off The Shelf peuvent être remis en rayon

Rio Kobayashi a collaboré avec le cabinet d’ingénierie Webb Yates sur le tout premier pavillon du designer, une abstraction de la maison de son enfance au Japon, dans le cadre du London Design Festival.

Comme son nom l’indique, le pavillon Off The Shelf est fabriqué à partir de matériaux disponibles dans le commerce – des planches de sapin Douglas de taille standard, des feuilles de polycarbonate et de PVC – qui ont été laissés inchangés afin de pouvoir être retournés aux fabricants et réutilisés une fois l’installation terminée.

« De nombreux pavillons finissent à la poubelle », Webb Yates Le cofondateur Steve Webb a déclaré à Dezeen : « Nous voulions donc vraiment utiliser des objets disponibles dans le commerce, les assembler et les démonter à nouveau. »

Au lieu de vis ou de joints, les ingénieurs ont utilisé un système de post-tension élaboré pour fixer les différents composants en place afin qu’ils puissent être facilement démontés.

« Nous utilisons des techniques que vous utiliseriez pour les ponts », explique Webb.

« La post-tension n’est pas quelque chose que l’on utilise pour les meubles ou même pour les bâtiments normaux. »

Off The Shelf est la première commande d’art public d’Olympia – un centre d’événements du XIXe siècle à West Kensington que Thomas Heatherwick et SPPARC rénovent et réaménagent actuellement en un complexe à usage mixte de 14 acres qui devrait ouvrir ses portes à l’automne prochain.

Le pavillon a été conçu pour faire référence au développement à la fois dans son accent sur la réutilisation et dans son utilisation de la pierre de Portland, qui forme les façades distinctives d’Olympia.

Pour l’installation, chutes de pierre du fournisseur Portland Pierre d’Albion ont été utilisés pour former le ballast de la charpente en bois de la structure.

Au lieu d’être caché, il était exposé de manière visible sur les étagères en bois du pavillon, maintenu en place à l’aide de longueurs de corde de chanvre, en clin d’œil aux tomeishi « pierres d’arrêt » utilisées pour maintenir les visiteurs sur le bon chemin dans un jardin zen japonais.

Rio Kobayashi base ses meubles colorés sur le jeu traditionnel Mikado

« Normalement, le ballast est en quelque sorte en dessous, il est caché, c’est un tas de blocs de béton », a déclaré Vickie Haywardqui a programmé le projet. « Mais nous nous sommes dit : pourquoi ne pas simplement attacher la pierre dessus et en faire des sortes d’œuvres d’art en soi ? »

« J’adore quand tout est structurel », a ajouté Webb. « Je déteste vraiment quand quelque chose ressemble à une structure en acier décorée avec autre chose. »

Kobayashi Il a conçu ce design comme un hommage à la maison que sa mère et son père – un potier à la retraite qui utilise désormais son four pour faire des pizzas – ont construite pour eux-mêmes dans la ville de Mashiko.

« C’est un mélange de maisons européennes et japonaises », explique le designer. « Ils ont voyagé dans le monde entier quand ils étaient plus jeunes, donc ils avaient aussi beaucoup d’objets différents exposés sur les étagères de la maison. »

« Je voulais recréer cette ambiance de mixité culturelle », a ajouté Kobayashi, qui a vécu et travaillé en Italie, en Allemagne, en France et en Autriche avant de s’installer à Londres.

Alors que la structure du pavillon s’inspire de la construction traditionnelle japonaise à ossature bois, Kobayashi a ajouté des motifs décoratifs dans une palette de couleurs qui fait un clin d’œil au mouvement artistique de la Sécession viennoise.

Cela inclut des détails rendus en véritable feuille d’or – un clin d’œil au travail de l’artiste autrichien Gustav Klimt, peut-être le membre le plus célèbre du mouvement.

« Nous avons fait un échantillon peint et ce n’était pas assez bon », a plaisanté Hayward.

Tout comme la maison d’enfance de Kobayashi, le pavillon a également été conçu pour se sentir proche de la nature, ouvert aux éléments sur deux côtés avec une feuille de PVC transparente qui forme le toit incliné et crée une petite cascade lorsqu’il pleut.

« Je voulais recréer ce genre de sentiment de la façon dont j’ai grandi, au milieu de la campagne, où le temps est vraiment proche », explique Kobayashi.

« Vous pouvez voir le vent souffler à travers les arbres et la pluie tomber. »

Bien que lancé dans le cadre du London Design Festival (LDF), le pavillon restera en place jusqu’à la fin du mois de février de l’année prochaine et sera remis à une liste d’amis des designers, qui utiliseront l’espace pour organiser des ateliers et des événements.

Kobayashi s’est fait connaître grâce à ses meubles ludiques Mikado, qu’il a présentés lors du London Design Festival en 2017. L’année dernière, il est revenu au festival avec sa première exposition personnelle, un « salon » où il a exposé des œuvres réalisées en collaboration avec des amis.

La photographie est de Christian Cassiel.

Le London Design Festival 2024 aura lieu du 16 au 22 septembre 2024. Consultez notre guide du London Design Festival 2024 sur Dezeen Events Guide pour obtenir des informations sur les nombreuses autres expositions, installations et conférences qui auront lieu tout au long de la semaine.