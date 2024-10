Les complots présumés contre la campagne américaine ne sont que les derniers exemples de l’Iran ciblant ses adversaires

DUBAÏ, Émirats arabes unis — L’Iran est devenu une double préoccupation pour les États-Unis à l’approche de la fin de la campagne présidentielle.

Les procureurs allèguent Téhéran a tenté de pirater les chiffres associé à l’élection, volant des informations sur la campagne de l’ancien président Donald Trump. Et les responsables américains l’ont accusé de comploter pour tuer Trump et d’autres anciens fonctionnaires.

Pour l’Iran, les complots d’assassinat et le piratage informatique ne sont pas des stratégies nouvelles.

L’Iran a compris l’intérêt et le danger du piratage informatique au début des années 2000, lorsque le virus Stuxnet, vraisemblablement déployé par Israël et les États-Unis, a tenté de nuire au programme nucléaire iranien. Depuis lors, des pirates informatiques attribués à des opérations liées à l’État ont ciblé la campagne Trump, les expatriés iraniens et les responsables gouvernementaux iraniens.

Son histoire d’assassinats remonte plus loin. Après la Révolution islamique de 1979, l’Iran a tué ou enlevé des ennemis présumés vivant à l’étranger.

Un regard sur l’histoire de l’Iran en matière de ciblage des opposants :

Pour beaucoup, le comportement de l’Iran peut être attribué à l’émergence du virus informatique Stuxnet. Lancé dans les années 2000, Stuxnet s’est infiltré dans les unités de contrôle des centrifugeuses d’enrichissement d’uranium de l’installation nucléaire iranienne de Natanz, les faisant accélérer et finalement s’autodétruire.

Les scientifiques iraniens pensaient initialement que des erreurs mécaniques étaient à l’origine des dégâts. Mais en fin de compte, l’Iran a retiré l’équipement concerné et a cherché sa propre manière de frapper ses ennemis en ligne.

« L’Iran avait un excellent professeur dans l’art émergent de la cyberguerre », notait avec ironie un rapport de 2020 du Centre Roi Fayçal pour la recherche et les études islamiques en Arabie Saoudite.

Cela a été reconnu par la National Security Agency dans un document divulgué par l’ancien sous-traitant de la NSA Edward Snowden en 2015 à The Intercept, qui examinait une cyberattaque qui a détruit les disques durs de la compagnie pétrolière nationale d’Arabie saoudite. L’Iran est soupçonné d’avoir mené cette attaque, appelée Shamoon, en 2012 et encore en 2017.

« L’Iran, victime d’une cyberattaque similaire contre sa propre industrie pétrolière en avril 2012, a démontré une nette capacité à apprendre des capacités et des actions des autres », indique le document.

Il y avait aussi des considérations intérieures. En 2009, la réélection contestée du président radical Mahmoud Ahmadinejad a déclenché les protestations du Mouvement vert. Twitter, l’une des sources d’information sur les manifestations, a trouvé son site Internet dégradé par la soi-disant « Cyberarmée iranienne ». Certains soupçonnent que les Gardiens de la révolution, une base de pouvoir majeure au sein de la théocratie iranienne, supervisaient la « Cyber-Armée » et d’autres pirates informatiques.

Pendant ce temps, l’Iran lui-même a été piraté à plusieurs reprises lors d’incidents embarrassants. Ils comprennent la masse fermeture des stations-service à travers l’Iran, ainsi que caméras de surveillance à la célèbre prison d’Evin à Téhéran et même les émissions de la télévision d’État.

Les attaques de piratage iranien, compte tenu de leur faible coût et de leurs récompenses élevées, vont probablement se poursuivre alors que l’Iran est confronté à un environnement international tendu. Les conflits entre Israël et le Hamas et le Hezbollah, l’Iran enrichissement de l’uranium à des niveaux proches de ceux d’une arme et la perspective que Trump redevienne président.

La croissance des services Internet mobiles 3G et 4G en Iran a également facilité l’accès du public – et des pirates potentiels – à Internet. L’Iran compte plus de 50 grandes universités proposant des programmes d’informatique ou de technologie de l’information. On pense qu’au moins trois des meilleures écoles iraniennes sont affiliées au ministère iranien de la Défense et à la Garde, fournissant ainsi des pirates informatiques potentiels aux forces de sécurité.

Les tentatives de piratage iraniennes contre des cibles américaines incluent des banques et même un petit barrage près de New York — attaque les procureurs américains liés à la Garde.

Alors que la Russie est considérée comme la plus grande menace étrangère pour les élections américaines, les responsables s’inquiètent du sort de l’Iran. Ses tentatives de piratage au cours de la campagne présidentielle reposaient sur le phishing : l’envoi de nombreux courriels trompeurs dans l’espoir que certains destinataires donneraient par inadvertance accès à des informations sensibles.

Amin Sabeti, un expert en sécurité numérique qui se concentre sur l’Iran, a déclaré que cette tactique fonctionnait.

«C’est évolutif, c’est bon marché et vous n’avez pas besoin d’un ensemble de compétences parce que vous mettez simplement, je ne sais pas, cinq fous qui font la queue dans un bureau à Téhéran, puis envoyez des dizaines de milliers d’e-mails. S’ils en obtiennent 10, c’est suffisant », a-t-il déclaré.

Pour l’Iran, les piratages visant les États-Unis risquent de provoquer le chaos, de saper la campagne de Trump et d’obtenir des informations secrètes.

« J’ai perdu le compte du nombre de tentatives qui ont été faites sur mes e-mails et sur les réseaux sociaux depuis plus d’une décennie », a déclaré Holly Dagres, chercheuse principale non-résidente à l’Atlantic Council, qui a déjà vu son e-mail brièvement piraté par Iran. « Les Iraniens ne me ciblent pas parce que j’ai des informations utiles dans ma boîte de réception ou dans mes messages directs. Au contraire, ils espèrent utiliser mon nom et mon affiliation à un groupe de réflexion pour cibler d’autres personnes et éventuellement remonter la chaîne jusqu’aux hauts responsables du gouvernement américain qui disposeraient d’informations et de renseignements utiles sur l’Iran.

L’Iran s’est engagé à se venger de Trump et d’autres membres de son ancienne administration suite à la frappe de drone de 2020 qui a tué l’éminent personnalité iranienne. Le général des Gardiens de la révolution Qassem Soleimani à Bagdad.

En juillet, les autorités ont déclaré avoir eu connaissance une menace iranienne contre Trump et une sécurité renforcée. L’Iran n’a pas été associé aux tentatives d’assassinat contre Trump en Floride et en Pennsylvanie. Un Pakistanais qui a passé du temps en Iran a récemment été inculpé par les procureurs fédéraux pour avoir prétendument comploté en vue de commettre un crime. assassinats aux États-Unisy compris potentiellement de Trump.

Les autorités prennent la menace iranienne au sérieux étant donné son historique de ciblage des adversaires.

Après la Révolution islamique de 1979, son chef, l’Ayatollah Ruhollah Khomeini, a indiqué que l’Iran ciblerait ses ennemis présumés en déclarant : « L’Islam a grandi dans le sang ».

« Le grand prophète de l’Islam avait le Coran dans une main et une épée dans l’autre – une épée pour réprimer les traîtres », a déclaré Khomeini.

Avant même de créer un réseau de milices alliées au Moyen-Orientl’Iran est soupçonné de cibler des opposants à l’étranger, à commencer par des membres de l’ancien gouvernement du Shah Mohammad Reza Pahlavi. L’attention s’est portée sur les opposants perçus à la théocratie, tant dans le pays avec les exécutions massives de 1988 et à l’étranger.

En dehors de l’Iran, les soi-disant « meurtres en chaîne » ont visé des militants, des journalistes et d’autres critiques. Un incident important lié à l’Iran a été une fusillade dans un restaurant en Allemagne qui a tué trois personnalités irano-kurdes et un traducteur. En 1997, un tribunal allemand a impliqué les principaux dirigeants iraniens dans la fusillade, ce qui a incité la plupart des pays de l’Union européenne à retirer leurs ambassadeurs.

Les assassinats ciblés en Iran ont ensuite ralenti, mais ne se sont pas arrêtés. Les procureurs américains associent les Gardiens de la révolution iraniens à un complot de 2011 visant à tuer l’ambassadeur saoudien à Washington. Pendant ce temps, une campagne d’assassinats présumée d’Israël aurait ciblé des scientifiques travaillant dans le cadre du programme nucléaire iranien.

En 2015, l’Iran a signé un accord sur le nucléaire qui lui a permis de réduire considérablement son enrichissement en échange de la levée des sanctions. Deux ans plus tard, Trump a été élu en s’engageant à retirer unilatéralement l’Amérique de l’accord. Alors que les entreprises se retiraient de l’Iran, Téhéran a repris une campagne visant à cibler ses opposants à l’étranger, mais cette fois les capturer et les amener en Iran pour procès.

La Belgique a arrêté un diplomate iranien, Assadollah Assadi, en 2018 et l’a finalement reconnu coupable d’avoir orchestré un attentat à la bombe déjoué contre un groupe d’opposition iranien en exil. L’Iran se tourne également de plus en plus vers des gangs criminels pour certaines tentatives, comme ce que les procureurs américains ont décrit comme des complots visant à tuer ou à tuer. kidnapper le militant de l’opposition Masih Alinejad.

Parmi les personnes visées après la mort de Soleimani se trouvait l’ancien conseiller américain à la sécurité nationale, John Bolton. Les États-Unis ont offert une récompense allant jusqu’à 20 millions de dollars pour toute information conduisant à la capture ou à la condamnation d’un membre des Gardiens de la révolution qui, selon eux, aurait organisé le meurtre de Bolton, pour 300 000 dollars.

Un agent du FBI a cité le général de garde Esmail Ghaani qui aurait déclaré en 2022 dans un dossier judiciaire : « Chaque fois que cela est nécessaire, nous nous vengeons des Américains avec l’aide de personnes à leurs côtés et dans leurs propres maisons, sans notre présence. »