Les complots de Netanyahu reviennent alors que les Israéliens votent pour un nouveau gouvernement

JERUSALEM – Mardi pourrait être un grand jour pour l’ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Alors que les Israéliens sont retournés aux urnes pour la cinquième fois en moins de quatre ans, l’ancien dirigeant israélien espère de plus en plus qu’une campagne électorale éclair et plus d’un an dans l’opposition suffiront à le propulser de nouveau au pouvoir.

Cependant, son chemin vers le poste de premier ministre est compliqué. Premièrement par le fait qu’il est actuellement impliqué dans un procès pénal très médiatisé qui comprend des accusations de corruption, d’escroquerie et d’abus de confiance, et deuxièmement par les autres partis politiques dont il pourrait avoir besoin pour construire sa future coalition, qui comprend un faction composée d’hommes politiques controversés d’extrême droite.

Netanyahu, le dirigeant le plus ancien de l’histoire d’Israël, a été évincé lors du dernier tour de scrutin en mars 2021. Depuis lors, il a observé depuis le banc de l’opposition ses rivaux – d’abord Naftali Bennett et maintenant Yair Lapid – diriger le pays avec un coalition gouvernementale fragile qui comprenait, pour la première fois, un parti controversé de la minorité arabe du pays.

Dans une interview accordée vendredi à Fox News Digital, Netanyahu a déclaré qu’il était convaincu qu’il pouvait gagner cette élection et revenir au pouvoir avec un gouvernement plus solide et idéologiquement aligné.

“Je pense qu’il y a de très bonnes chances que nous gagnions cette fois parce que les gens ont goûté la différence”, a déclaré Netanyahu, ajoutant : “Ils ont mis en place un gouvernement différent qui a fait une alliance – et cela vous choquera avec les Frères musulmans. Ils font en fait partie de la coalition existante qui s’est effondrée et c’est insondable parce que ces gens ne reconnaissent pas l’État juif et ils soutiennent les terroristes qui cherchent à assassiner des Israéliens. »

Netanyahu a déclaré qu’il croyait que de nombreux Israéliens voulaient le voir revenir, à la tête d’un gouvernement “engagé envers Israël en tant qu’Etat juif” et “pour restaurer une économie puissante et une armée et une sécurité puissantes pour tous les Israéliens”.

La confiance de Netanyahu quant à son retour au pouvoir se reflète quelque peu dans les sondages publiés au cours des dernières semaines qui montrent qu’il pourrait avoir plus de facilité à se faire réélire que Yair Lapid, qui occupe le poste de Premier ministre par intérim depuis juin, lorsque Bennett a annoncé son retrait du gouvernement israélien. politique après avoir déclenché les élections il y a cinq mois. Cependant, il fait également face à une myriade de défis qui pourraient le laisser définitivement évincé.

Alors que le système parlementaire fragmenté d’Israël signifie qu’aucun parti politique ne peut remporter une élection d’emblée, les sondages suggèrent qu’un groupe de partis religieux de droite qui se sont engagés à soutenir la candidature à la direction de Netanyahu pourraient collectivement recueillir le nombre requis de sièges au parlement israélien, la Knesset, pour former le prochain gouvernement.

Pour former une coalition au pouvoir, Netanyahu a besoin de 61 sièges à la Knesset sur 120 possibles. Les sondages publiés vendredi, le scrutin du dernier jour est autorisé par la loi, montrent que Netanyahu et les partis engagés pour son retour n’atteignent que 60 – bien qu’avec une marge d’erreurs et les derniers jours de campagne intensive, ce nombre pourrait certainement augmenter.

“Tout petit changement dans le choix du vote entre les camps ou au sein des camps peut avoir un impact significatif”, a déclaré le Dr Liron Lavi, maître de conférences au Département d’études politiques de l’Université Bar Ilan.

En outre, Lavi a souligné que même si Netanyahu pourrait certainement choisir de former un gouvernement avec les partis qui l’ont soutenu tout au long de la campagne – deux partis juifs ultra-orthodoxes et un parti religieux nationaliste – si son propre parti, le Likud, réussit à recueillir un plus grand nombre de électeurs, il serait mieux placé pour négocier une coalition alternative, éventuellement avec le parti dirigé par l’actuel ministre de la Défense Benny Gantz.

“Il n’est pas surprenant qu’au cours de la semaine écoulée, les deux principaux partis [Likud and Lapid’s Yesh Atid] ont joué la carte du grand parti – nous savons que dans le système politique israélien, ce n’est pas le plus grand parti qui forme le gouvernement, mais celui qui peut former une coalition », a déclaré Lavi. « Dans cette élection, cependant, la taille du parti est cruciale. , en particulier pour le Likud, car un grand Likud donnera à Netanyahu la flexibilité de choisir ses partenaires de coalition. »

Netanyahu a été critiqué à la fois en Israël et à l’extérieur pour avoir déclaré qu’il était prêt à inclure le parti religieux national – le sionisme religieux – dans une future coalition. La confab, composée de trois partis d’extrême droite, met en scène des personnages tels qu’Itamar Ben-Gvir, un disciple du rabbin américain et membre de la Knesset Meir Kahana, assassiné par un terroriste à New York en 1990, et Bezalel Smotrich, un ancien ministre des Transports, qui est un ardent défenseur de la colonisation israélienne sur les terres que les Palestiniens espèrent pour un futur État.

Ben-Gvir et Smotrich ont été critiqués dans le passé pour des commentaires désobligeants envers la population arabe minoritaire du pays, et tous deux ont annoncé des plans de grande envergure pour remanier le système judiciaire du pays, qu’ils qualifient de corrompu, biaisé et beaucoup trop puissant. Les deux hommes ont également fait allusion à leur volonté de mettre un terme aux poursuites pénales contre Netanyahu, une mesure qui soulève les opposants à son retour.

Interrogé par Fox News sur l’adhésion du parti de Ben-Gvir à sa coalition, Netanyahu a qualifié cette inquiétude de “ridicule”.

“J’ai eu des partis à ma droite, y compris un parti de cette même conviction, et ils ne contrôlaient pas la politique”, a déclaré Netanyahu à Fox. “Pour l’amour de Dieu, nous sommes le plus grand parti, je suis le Premier ministre, et nous contrôlons la politique.”

“J’ai toujours interrogé les gens qui me posent cette question”, a-t-il poursuivi. Les États-Unis tels qu’ils sont actuellement formés ? Comment se fait-il que vous parliez de personnes qui reconnaissent l’État juif, qui soutiennent Tsahal, ou qui ont été innocentées par notre Cour suprême, qui examine toutes les parties ? Cela n’a tout simplement pas de sens.

Lundi, à moins de 24 heures de l’ouverture des bureaux de vote, Netanyahu a fait une annonce dramatique selon laquelle il était de plus en plus préoccupé par la participation électorale des personnes affiliées au Likud et a convoqué une réunion stratégique d’urgence à son siège à Tel-Aviv. Son échec à remporter 61 sièges pour son bloc ou à augmenter la taille de son parti Likud pourrait, cette fois, mettre fin à sa carrière politique pour de bon, selon certains experts locaux.

Jonathan Rynhold, qui dirige le Département d’études politiques de l’Université Bar Ilan, a déclaré qu’il y avait de bonnes chances que Netanyahu conteste la légitimité des résultats des élections s’il n’obtenait pas 61 sièges.

“Il aura vu que Trump a fait cela et bien que je ne m’attende pas à l’équivalent du 6 janvier en Israël, Netanyahu peut provoquer beaucoup de chaos dans le système politique s’il conteste les résultats”, a déclaré Rynhold. “Ce sera plus probable si les résultats sont très proches.