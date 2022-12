Les comploteurs allemands, longtemps rejetés comme marginaux, ont reçu un coup de pouce de QAnon

“Le mouvement des citoyens du Reich s’est imposé comme le plus grand danger extrémiste d’extrême droite en Allemagne via la pandémie”, a déclaré Miro Dittrich, chercheur principal au CeMAS, une organisation de recherche basée à Berlin axée sur l’extrémisme d’extrême droite et les théories du complot. . “Il est dangereux non seulement que vous ayez des membres armés et entraînés de l’armée et de la police dans le groupe, mais que le nombre de permis d’armes à feu ait augmenté et que plusieurs personnes de ce groupe aient eu de tels permis.”

C’était le même groupe derrière une tentative ratée de prendre d’assaut le Capitole allemand lors d’une manifestation anti-vaccin il y a deux ans, et on pense qu’il a inspiré un complot pour kidnapper le ministre de la Santé et déclencher un coup d’État plus tôt cette année.

« Cette scène du Reichsbürger a souvent été minimisée, même par les autorités de sécurité. Eh bien, plus maintenant », a déclaré Hajo Funke, politologue à l’Université libre de Berlin, qui se concentre sur l’extrême droite. Le mouvement Reichsbürger estime que la république allemande d’après-guerre n’est pas un pays souverain mais une société créée par les Alliés après la Seconde Guerre mondiale.

On pense que le père fondateur du mouvement est Wolfgang Ebel, un cheminot de Berlin-Ouest qui a été licencié après avoir participé à une grève dans les années 1980. Lorsque sa tentative d’obtenir le statut de fonctionnaire a échoué dans une série d’affaires judiciaires, il a commencé à se faire appeler chancelier du Reich et son domicile le Commissariat du gouvernement impérial. Il aurait vendu des cartes d’identité et des passeports pour le Reich à ses partisans.

Pendant des années, les membres du mouvement ont principalement fait la une des journaux pour avoir refusé de payer des impôts et remis leur passeport, exigeant à la place un certificat les identifiant comme citoyens de la nation allemande et notant souvent leur lieu de naissance comme étant le royaume de Prusse ou de Bavière.