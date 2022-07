Les complications du COVID-19 m’ont fait craindre que ma carrière ne soit terminée

Alphonso Davies du Bayern Munich a déclaré à ESPN qu’il ne savait pas s’il rejouerait à cause des effets durables de COVID-19.

Davies, 21 ans, a reçu un diagnostic de maladie cardiaque inflammatoire appelée myocardite après avoir contracté le COVID pendant la pause hivernale de la Bundesliga de la campagne 2021-22.

La condition a exclu Davies de l’action pendant plusieurs mois, avant de revenir jouer pour le Bayern en avril.

Et dans une interview avec ESPN, l’international canadien a déclaré que l’expérience avait été “effrayante” étant donné qu’il n’y avait pas de délai pour son retour.

“C’était très effrayant, surtout [because] les médecins disent qu’ils ne savent pas combien de temps j’étais censé être absent », a déclaré Davies. « Je pense que c’était la partie la plus effrayante.

“A cette époque, j’avais des doutes dans ma tête, si je pourrai toujours jouer au football, mais tout s’est bien passé à la fin. Je suis heureux et je suis reconnaissant que le médecin ait si bien pris soin de moi .

“Je suis content de pouvoir être de retour sur le terrain.”

Alphonso Davies a contracté le COVID-19 pendant la trêve hivernale de la campagne 2021-22 de la Bundesliga. Roland Krivec/vi/DeFodi Images via Getty Images

Davies a également parlé de l’impact que la perte de Robert Lewandowski aurait sur le Bayern après que l’attaquant ait rejoint Barcelone dans le cadre d’un accord d’une valeur de 45 millions d’euros.

“Nous savons que Lewandowski … était une grande partie de l’équipe”, a déclaré Davies. “Machine à marquer des buts, donnez-lui le ballon en l’air, au sol, il le finira pour vous.

“Il va nous manquer sur le terrain, mais je suis sûr [Bayern head coach] julien [Nagelsmann] a un plan en tête [for] comment il va arranger l’équipe pour les matchs.”

Pendant ce temps, Davies a exprimé son enthousiasme quant à la possibilité de jouer aux côtés de Sadio Mane, qui a rejoint le Bayern depuis Liverpool plus tôt cet été dans le cadre d’un contrat d’une valeur de 41 millions d’euros.

“C’est un gars calme, terre-à-terre et humble, mais sur le terrain, on peut dire que c’est un leader”, a déclaré Davies. “Il veut le ballon, il défend, il tacle. Parfois, il tacle comme un défenseur et vous vous dites, ‘Wow, OK.’

“C’est un bon joueur, c’est un gros morceau pour [add to] l’équipe. Nous sommes donc ravis de l’avoir et nous attendons avec impatience ce qu’il peut apporter à cette équipe.

“Une pièce importante est partie, mais une pièce importante est également arrivée.”