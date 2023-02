Les complications de la grossesse pourraient signifier des risques cardiaques à vie pour les femmes

Par Cara Murez Journaliste de la journée de la santé

JEUDI 2 février 2023 (HealthDay News) — Les complications majeures de la grossesse, telles que la prééclampsie et l’accouchement prématuré, devraient être reconnues comme des facteurs de risque à vie pour les maladies cardiaques chez les femmes, selon une nouvelle recherche. Selon l’étude publiée le 1er février dans le BMJ. Les cinq complications sont : accouchement prématuré (moins de 37 semaines de gestation), petit bébé pour l’âge gestationnel à la naissance, prééclampsie (un trouble de la tension artérielle), autres troubles de la tension artérielle de la grossesse et diabète gestationnel. “Les femmes ayant des résultats de grossesse défavorables devraient être envisagées pour une évaluation préventive précoce et une réduction des risques à long terme pour aider à prévenir le développement d’une cardiopathie ischémique”, ont déclaré les auteurs de l’étude dans un communiqué de presse. Le Dr Casey Crump, de la Icahn School of Medicine du Mount Sinai à New York, a dirigé l’équipe de recherche. Près d’un tiers des femmes connaissent une issue défavorable de la grossesse, ont déclaré les auteurs dans des notes d’information. Les maladies cardiaques sont la principale cause de décès chez les femmes dans le monde.

Pour l’étude, des chercheurs américains et suédois ont identifié plus de 2,1 millions de femmes en Suède sans antécédents de maladie cardiaque. Chacune avait donné naissance à un seul enfant vivant entre 1973 et 2015 à un âge moyen de 27 ans. À l’aide de dossiers médicaux, les chercheurs ont suivi les cas de maladie cardiaque depuis la date d’accouchement jusqu’en 2018. Il s’agissait d’une durée moyenne de suivi de 25 ans. Ils ont tenu compte de l’âge des mères, du nombre d’enfants, de l’éducation, du revenu, de l’indice de masse corporelle, du tabagisme et des antécédents d’hypertension artérielle, de diabète ou d’hypercholestérolémie. Une maladie cardiaque a été diagnostiquée chez plus de 83 000 – soit près de 4% – des femmes âgées en moyenne de 58 ans. Les chercheurs ont découvert qu’au cours des 10 années suivant l’accouchement, les taux relatifs de maladies cardiaques ont augmenté de 1,7 fois chez les femmes ayant des antécédents d’accouchement prématuré et de 1,5 fois chez les femmes atteintes de prééclampsie. De plus, ils ont doublé chez les femmes souffrant d’autres troubles de l’hypertension artérielle pendant la grossesse. De plus, le risque de maladie cardiaque a augmenté de 1,3 fois chez les personnes atteintes de diabète gestationnel et de 1,1 fois chez celles qui ont accouché d’un enfant petit pour l’âge gestationnel.