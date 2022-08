Les complications de la grossesse augmentent le risque de démence, selon la recherche

16 août 2022 – Les femmes qui souffrent d’hypertension artérielle pendant la grossesse sont plus susceptibles de contracter la démence plus tard dans la vie, selon de nouvelles recherches.

Les troubles de l’hypertension artérielle de la grossesse touchent près de 1 femme sur 7 aux États-Unis. Ils sont l’une des principales causes de maladie et de décès chez les mères et les bébés.

Ces troubles comprennent l’hypertension gestationnelle et la prééclampsie. Ces complications de la grossesse ont été fortement liées aux maladies cardiaques plus tard dans la vie, mais, jusqu’à présent, peu d’études ont lié ces troubles à la pensée et à la mémoire.

Les chercheurs ont examiné les dossiers de plus de 59 000 femmes qui ont accouché dans l’Utah pendant 80 ans.

Par rapport aux femmes sans antécédents d’hypertension artérielle pendant la grossesse, les femmes atteintes de prééclampsie avaient un risque global de démence 1,38 fois plus élevé et un risque 1,58 fois plus élevé de démence « vasculaire » – une baisse des capacités de réflexion causée par des conditions qui bloquent ou réduire le flux sanguin vers le cerveau.

De plus, les femmes ayant des antécédents d’hypertension gestationnelle avaient un risque global de démence 1,36 fois plus élevé et un risque de démence vasculaire 2,75 fois plus élevé.

Karen Schliep, PhD, de l’Université de l’Utah Health à Salt Lake City, a présenté les résultats lors de la conférence internationale de l’Alzheimer’s Association.

Les conclusions de l’Utah sont conformes à une étude récente du Danemark.

Dans cette étude, les femmes enceintes atteintes de prééclampsie avaient plus de trois fois plus de risques de développer une démence plus tard dans la vie que les femmes qui n’avaient pas eu de complication de grossesse.

Compte tenu des graves effets à court et à long terme de ces complications de la grossesse, “la détection et le traitement précoces sont essentiels pour protéger à la fois la personne enceinte et le bébé”, a déclaré Claire Sexton, PhD, directrice principale des programmes scientifiques et de la sensibilisation à l’Alzheimer’s Association. dans un communiqué de presse.

“Ces données mettent en lumière l’importance des soins prénatals et de la surveillance de la santé à long terme des femmes enceintes. Celles qui subissent des changements dans leur mémoire et leur cognition devraient en discuter avec leur fournisseur de soins de santé”, a-t-elle déclaré.