Les complexes MGM touchés par une cyberattaque ; Hôtels et casinos touchés

Il semblerait que MGM Resorts, l’un des plus grands lieux de divertissement et d’accueil au monde (et le le plus grand opérateur de casino sur le Strip de Las Vegas) – vient d’être piraté.

Lundi, les médias locaux de Las Vegas ont eu vent de diverses plaintes émanant de clients de Entreprises MGM ; certains ont déclaré que les guichets automatiques des hôtels et casinos associés ne le faisaient pas semble fonctionner; d’autres ont dit leur hôtel clés de la chambre avait cessé de fonctionner ; d’autres encore ont souligné que les bars et restaurants situés dans les complexes MGM avaient soudainement fermé leurs portes. Entre-temps, si vous visitez le site Web de MGM, vous remarquerez que c’est ne fonctionne certainement pas comme c’est censé le faire.

MGM a publié un court métrage déclaration Lundi, il a déclaré avoir été victime d’un « problème de cybersécurité » non divulgué. The Associated Press Remarques que les pannes informatiques liées à ce problème semblent avoir un impact sur les salles MGM à travers les États-Unis – à Vegas mais aussi sur place s’étend jusqu’au Mississippi, à l’Ohio, au Michigan et à une grande partie du nord-est. MGM déclarationqu’il a publié sur le site de réseau social X, se lit comme suit :

« MGM Resorts a récemment identifié un problème de cybersécurité affectant certains systèmes de la société. Immédiatement après avoir détecté le problème, nous avons rapidement lancé une enquête avec l’aide d’experts externes de premier plan en cybersécurité. Nous avons également informé les forces de l’ordre et pris des mesures rapides pour protéger nos systèmes et nos données, notamment en arrêtant certains systèmes. Notre enquête est en cours et nous travaillons avec diligence pour déterminer la nature et la portée de l’affaire.

Plus tard, dans une déclaration partagée avec Bloomberg, l’entreprise a confirmé avoir été victime d’une « cyberattaque » et a déclaré que l’attaque affectait certains de ses systèmes informatiques. Même si le type d’attaque dont nous parlons ici n’est pas encore tout à fait clair, le coupable le plus probable dans un cas comme celui-ci serait un ransomware. Les attaques de ransomware contre les casinos ne sont pas aussi courantes que, par exemple, les attaques sur les écoles ou petites entreprises-mais ils on sait que cela se produit.

Il convient de noter que MGM n’est pas n’importe quel vieux fournisseur de casino ; c’est un énorme empire d’entreprise, englobant une multitude d’entreprises interdépendantes, et l’impact d’une attaque de ransomware sur ses opérations commerciales pourrait être immense. Cependant, comme d’habitude, dans les cas impliquant des « cyber-incidents », nous devrons attendre pour voir à quel point MGM est vraiment foutue.