Les compléments « sains » à NE PAS prendre si vous souhaitez perdre du poids

Par Cassidy Morrison, journaliste principale en santé pour Dailymail.Com





La créatine provoque une rétention d'eau et la plupart des poudres de protéines sont remplies de sucre

Les suppléments de protéines sont largement inutiles et entraînent généralement une prise de poids indésirable, disent les experts

Est-ce que vous vous cassez les tripes à la salle de sport chaque semaine et mangez mieux que jamais, pour constater que les chiffres sur la balance ne cessent d’augmenter ?

Les suppléments « sains » que vous prenez pour améliorer vos résultats pourraient en être la cause.

S’adressant à DailyMail.com, des experts en diététique ont averti que de nombreuses poudres et potions populaires, censées rendre les muscles plus forts et plus résistants, incitent en fait les amateurs de gym à accumuler des kilos superflus et indésirables.

Les principaux coupables sont la créatine, un acide aminé – qui peut être pris sous forme de capsules ou de poudre – et les shakes protéinés.

«Si vous regardez les poudres et les shakes protéinés, vous constaterez qu’ils contiennent énormément de sucre, de graisses et de calories», explique le Dr Shauna Levy, experte en médecine de l’obésité à l’université de Tulane.

Mais de grandes quantités d’autres compléments apparemment vertueux, comme la vitamine A, peuvent également entraîner un résultat choc sur la balance.

Les personnes prenant des compléments alimentaires considérés comme « sains » peuvent être découragées et frustrées de voir les chiffres augmenter sur la balance.

La prise quotidienne de certains de ces produits pourrait entraîner une prise de poids allant jusqu’à 4 livres par semaine.

Dans le cas de deux de ces suppléments pour augmenter la taille, le problème est la rétention d’eau qui, bien que résolue d’elle-même en quelques semaines, peut déclencher un choc initial chez ceux qui s’attendent à une perte de poids.

Les compléments alimentaires représentent une industrie qui rapporte plus de 160 milliards de dollars et près de quatre Américains sur cinq en prennent quotidiennement pour soulager toute une série de maladies, allant du stress à la fragilité osseuse et à l’insomnie.

La créatine est une substance fabriquée naturellement par le corps et censée favoriser la croissance et la force musculaire. Les suppléments de créatine ont connu une popularité croissante ces dernières années, avec des ventes annuelles déclarées rien qu’aux États-Unis passant de 50 millions de dollars en 1996 à plus de 400 millions de dollars en 2017.

Les suppléments tels que les poudres de protéines sont parfois riches en sucre et en arômes artificiels qui, s’ils ne sont pas combinés à un programme d’entraînement strict, entraîneront un surplus de calories.

Les produits les plus vendus affirment que leurs produits favorisent le gain de masse musculaire, augmentent la force et la puissance, améliorent l’endurance et améliorent les performances sportives globales. Mais peu, voire aucun, incluent une clause de non-responsabilité sur la probabilité de prendre quelques kilos au cours de la première semaine.

En fait, la créatine attire l’eau dans les cellules musculaires, provoquant des ballonnements ou des gonflements autour des bras, des jambes ou de l’abdomen.

Le résultat peut être un ajout de deux à 4,5 livres de poids d’eau, qui se résorbe généralement en quelques jours, selon des études.

Grant Tinsley, professeur de composition corporelle à la Texas Tech University, a déclaré que « certaines personnes » ressentent « une légère prise de poids lorsqu’elles prennent de la créatine ».

“Bien que cet effet ait été observé dans plusieurs études, tous les individus ou tous les groupes n’en font pas l’expérience”, a-t-il déclaré à Mindbodygreen.

Les poudres de protéines peuvent être d’une grande aide pour les amateurs de gym qui cherchent à gagner de la masse musculaire maigre. Mais en consommer trop peut entraîner un surplus de calories. Ceci, s’il n’est pas associé à un programme d’entraînement pour dépenser cette énergie, amènera quelqu’un à prendre du poids.

Une diététiste révèle le supplément que vous devriez prendre La diététiste Shyla Cadogan a déclaré que le magnésium est son complément de prédilection, et que plus de la moitié des Américains n’en consomment pas assez.

Certaines des poudres de protéines les plus populaires sur le marché, y compris celles dérivées du lait (petit-lait) ou de plantes (pois, riz, pommes de terre, chanvre, soja), contiennent des sucres ajoutés et des arômes et épaississants artificiels, ce qui les rend aussi caloriques qu’un milk-shake.

“Les gens pensent qu’ils font du bien parce que cela indiquera 30 grammes de protéines, mais quels sont les autres contenus ?” dit le Dr Levy.

Et la vitamine A a été liée, du moins chez les rats, à un poids plus élevé lorsqu’elle est associée à une alimentation malsaine.

Une étude de 2019 publiée dans la revue Biochimie et biologie cellulaire ont découvert que les rats consommant un excès de vitamine A et un régime riche en graisses avaient un poids corporel, une masse hépatique et une masse grasse plus élevés, ce qui indique que la vitamine A jouait un rôle dans l’obésité chez les rats.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires sur les effets de la vitamine A, en particulier à une dose quotidienne supérieure à 3 000 microgrammes, affirment les experts. Mais l’excès de vitamine A a également été associé à d’autres problèmes de santé tels que l’ostéoporose, le jaunissement de la peau, les nausées et les douleurs abdominales.

Le Dr Levy a déclaré: “Vous n’avez pas vraiment besoin de suppléments à moins que vous n’exerciez vos muscles pendant plus de 45 minutes à une heure par jour – mais vous pouvez en obtenir la majeure partie grâce à votre alimentation.”