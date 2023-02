Les compétences techniques les plus demandées pour les pigistes – beaucoup paient plus de 125 $/heure

Les entreprises technologiques ont récemment fait la une des journaux pour des licenciements massifs. Google, Microsoft et Amazon ont tous annoncé qu’ils licencieraient des dizaines de milliers de personnes au total et Twitter et Meta ont tous deux annoncé des licenciements à l’automne. Mais la demande de compétences techniques reste élevée. “Le déficit de compétences est toujours important, c’est toujours un écart important”, explique Vicki Salemi, experte carrière chez Monstre. “Les employeurs ont du mal à trouver de la main-d’œuvre sur ce marché du travail restreint” qui peut répondre à divers besoins technologiques. Bien que les employeurs ne recherchent pas toujours des experts à temps plein, certains recherchent peut-être un travail à temps partiel ou contractuel. Si vous avez une expertise technologique et que vous recherchez des opportunités, voici sept compétences qui seront probablement recherchées par les pigistes cette année selon la plateforme de freelance Upworkainsi que des descriptions de ce que chacun implique et combien les pigistes sur le site facturent.

Développement full stack

Développement d’applications mobiles

Un développeur d’applications mobiles est un ingénieur logiciel spécialisé dans la création d’applications pour smartphones, tablettes et ordinateurs. Ils connaissent les langages de codage, corrigent les bogues qui surviennent dans le logiciel et travaillent avec des graphistes et des scientifiques des données pour créer leurs applications. Ils facturent autant que 155 $ de l’heure.

création de sites web

Les concepteurs Web créent des sites Web, créent les fonctionnalités et l’apparence appropriées à l’aide de langages de programmation tels que HTML et JavaScript et de logiciels de conception graphique tels qu’Adobe Photoshop. Les concepteurs Web sur Upwork facturent autant que 250 $ de l’heure.

Conception UX/UI

Ces concepteurs se concentrent sur la création d’expériences conviviales sur les sites Web et les applications. Ils planifient la structure de leurs sites, développent son contenu, créent des prototypes et testent les bogues. Ils facturent autant que 120 $ de l’heure.

Développement CMS

Un système de gestion de contenu, CMS, est un logiciel qui aide ses utilisateurs à gérer leurs différents contenus, de leur création à leur publication. Il stocke également le contenu dans sa base de données pour une utilisation ultérieure. Les développeurs CMS sont responsables du développement du back-end et du front-end du logiciel. Les développeurs de CMS facturent autant que 105 $ de l’heure.

Test manuel

Ces professionnels testent la fonctionnalité d’un logiciel sans l’aide d’outils automatisés. Ils s’assurent que le logiciel fonctionne correctement dans divers scénarios et notent tout bogue ou problème en cours de route. Les testeurs manuels facturent jusqu’à 50 $ de l’heure sur Upwork.

Scénario et automatisation