Les compétences phénoménales des fans de football en matière d’empilement de coupes exposées en Irlande

Les gens adorent aller dans un stade et regarder des matchs en direct. Le frisson et le plaisir du jeu sont à un autre niveau lorsque la compétition entre les deux équipes est acharnée. Cependant, quand le match ne vous donne pas ce pour quoi vous êtes venu, vous commencez à prendre plaisir à différentes choses au stade. Le dilemme du match n’étant pas assez intéressant et pourtant ne voulant pas quitter le stade parce que l’argent de votre billet sera gaspillé, les gens font d’autres choses intéressantes et bizarres. Une de ces vidéos intéressantes a fait surface sur la plate-forme de médias sociaux Instagram où un groupe de fans s’enthousiasme en voyant une personne montrer ses talents d’empileur de gobelets.

La bobine montre des supporters irlandais en train de célébrer dans un stade. La vidéo commence avec des fans de deux niveaux de sièges du stade essayant de connecter deux piles de tasses différentes en une seule. Les supporters qui les entourent font preuve d’enthousiasme comme ils le feraient si leur joueur préféré marquait dans le match. Dès que les piles de tasses se connectent avec succès en une seule, les fans célèbrent avec des applaudissements et des acclamations bruyantes. La longueur de la pile est si grande qu’elle s’étend du niveau inférieur au niveau supérieur du stade.

Top showsha vidéo

La vidéo partagée sur la plateforme de médias sociaux a accumulé plus de 48 000 vues et plus de 3 500 likes. La légende se lit comme suit : “Les fans de football américain en Irlande montrent leurs talents d’empileur de coupes”. La légende révèle que les fans avaient inondé le stade pour assister à un match de football américain.

Cependant, ils étaient plus intéressés par la construction de gratte-ciel en plastique que par le fait de regarder le match. Les gens dans les commentaires ont exprimé à quel point ils aiment l’enthousiasme des fans. Alors que certaines personnes ont commenté à quel point les petites choses de la vie nous donnent du bonheur, d’autres ont loué les compétences des deux hommes qui empilaient les tasses.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici