Les compétences folles de manœuvre du conducteur sur une pente raide impressionnent Harsh Goenka

L’industriel Harsh Goenka, qui est connu pour partager des mises à jour originales sur les réseaux sociaux, a été impressionné par les compétences de manœuvre d’un conducteur à partir d’une vidéo virale. Goenka a laissé tomber le clip des impressionnantes compétences de conduite du conducteur sur Twitter. Au premier coup d’œil, la tâche semble presque impossible, en raison du terrain incliné. Cependant, le conducteur parvient à le retirer et à gravir le terrain difficile. Au début de la vidéo, le véhicule blanc décolle du sol pour suivre le chemin boueux au-dessus.

Sans une seule pause, le conducteur vise à atteindre le sommet à toute vitesse et parvient finalement à le faire avec succès. Mais la vidéo se termine brusquement vers la fin, laissant les téléspectateurs sur un cliffhanger à propos de l’événement qui se produit après que le conducteur a réussi à couvrir la distance entre le sol et la montée.

“Pourquoi vous devez avoir les bons pneus… ça aide”, a écrit Goenka en partageant le clip sur Twitter.

Regardez la vidéo ici :

La vidéo a amassé plus de deux lakh vues et plus d’un millier de likes sur le site de micro-blogging. Les utilisateurs de Twitter ont été divisés après avoir appris l’opinion de Goenka sur les pneus du véhicule. Beaucoup ont déclaré que les compétences de manœuvre du conducteur étaient également impressionnantes en plus de la qualité du véhicule. Un utilisateur a écrit : « Plutôt que les pneus et le moteur. Le crédit devrait être accordé au conducteur.

Plutôt les pneus et le moteur, c’est le mérite du conducteur…— Abhilash Gara (@abhilash_2020) 13 février 2023

Un autre a commenté: “La puissance du moteur est la clé dans ces types de terrains et certainement de bons pneus aident aussi!”

La puissance du moteur est la clé dans ce type de terrains et certainement de bons pneus aident aussi !!— Raghav Saxena (@Baagad_billaaa) 13 février 2023

Un autre rejoint, “Pneus complétés par la puissance et le couple pour ne pas oublier le plus important, un bon pilote avec du cran.”

Pneus complétés par Puissance et couple pour ne pas oublier la chose la plus importante, un bon pilote avec des tripes.— Vinit Hingorani🇮🇳 (@vinit1802) 13 février 2023

Pendant ce temps, un utilisateur a déclaré: “C’est l’homme au volant et son jigra (courage) qui compte!”

C’est l’homme au volant et son Jigra qui compte !!— Bhupendra Singh (@ Bhupend62452172) 14 février 2023

Fait intéressant, le groupe RPG de Harsh Goenka est la société derrière la célèbre marque de pneus CEAT.

Vérifiez les autres réactions ici :

Ufff mortel. Niveau suivant littéralement – Karan V Grover 🇮🇳 (@ karanvgrover22) 13 février 2023

Auparavant, le président du groupe RPG avait diffusé une vidéo d’un accueil spécial réservé par des officiers de marine à leurs collègues et à sa femme après leur mariage.

C’est ainsi que l’officier de la marine indienne Lt Neil et Parvathy se sont mariés. Les trois branches des forces armées ont leur façon unique d’accueillir la nouvelle mariée dans la tribu. Si adorable! pic.twitter.com/EkjI6R1JOt– Harsh Goenka (@hvgoenka) 10 février 2023

Le clip montrait le marié de la marine exécutant des pompes sur les articulations, des genoux hauts et d’autres exercices pour obtenir un laissez-passer sécurisé dans le cadre d’un exercice de cérémonie unique.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici