Les compétences de vapotage insensées de cet homme ont Twitter sous le choc

Les médias sociaux sont un référentiel de vidéos fascinantes mettant en vedette des compétences surhumaines qui sont parfois impossibles à reproduire. De la gymnastique à la maîtrise des armes, il existe d’innombrables domaines où les gens ont acquis un niveau de compétence considéré comme prodigue et irréalisable. Une telle vidéo d’un homme faisant des tours à couper le souffle avec un vapo est devenue virale sur Twitter.

Publiée par un utilisateur vérifié nommé Lance, la vidéo montre un homme exécutant des tours avec des anneaux de fumée qu’il crée à l’aide d’un vapo. Les différentes astuces qu’il fait dans la vidéo de 25 secondes sont à l’aide de sa capacité non seulement à créer des anneaux de fumée circulaires parfaits, mais également à utiliser ses mains pour les manipuler et créer des anneaux de fumée plus petits à partir de ceux qu’il crée déjà.

La vidéo montre l’homme créant d’abord un anneau de fumée qu’il divise en deux, puis en quatre à cinq plus petits. L’anneau de fumée suivant peut être vu divisé en trois anneaux qui se déplacent vers la gauche, la droite et vers le haut. L’astuce la plus étonnante de toute la vidéo est celle qui le montre en train de créer deux ronds de fumée qui se traversent puis s’emboîtent.

La vidéo de vapotage de l’homme habile est devenue virale sur la plateforme de microblogging avec 63 lakh de vues en seulement deux jours, depuis sa publication le 21 décembre. Les images ont également recueilli plus de 3,15 lakh de likes et les gens ont discuté des compétences de vapotage de l’homme dans les commentaires.

Un utilisateur a commenté: “Cela doit être un sport olympique.”

C’est impressionnant, pendant quelques minutes, je suppose. Mais ensuite, je me demande toujours la même chose avec des choses comme celle-ci : combien de temps a-t-il perdu sur un art/compétence qu’il ne peut probablement pas monétiser. – Jay 🏁 (@f1lmer) 21 décembre 2022

Un autre utilisateur a commenté: «C’est impressionnant, pendant quelques minutes, je suppose. Mais ensuite, je me demande toujours la même chose avec des trucs comme ça : combien de temps a-t-il perdu sur un art/compétence qu’il ne peut probablement pas monétiser.

Certaines personnes ont souligné que bien que ses compétences soient impressionnantes, elles encourageaient le vapotage qui est extrêmement nocif pour notre système respiratoire et notre santé en général.

