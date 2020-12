Les actes incroyables des chiens ont surpris les internautes à plusieurs reprises, mais récemment, un Corgis, âgé de trois ans, en Chine, a fait sensation sur les réseaux sociaux avec ses talents de basket-ball. Cet animal à quatre pattes nommé Xiao Ba, ou « Little Eight », a étonné les gens avec ses mouvements de dribble, car il peut être vu pousser le ballon avec son nez et chasser ses adversaires pour voler le ballon. L’animal appartient à Mme Gan.

Selon le rapport publiée par Daily Mail, une vidéo de lui a été partagée sur Douyin, semblable à TikTok chinois, par Mme Gan et sa prise de contrôle sur Internet. Les internautes l’ont même nommé « le Cor-be Bryant de corgis » en le racontant à la légende de la fin de la NBA Kobe Bryant. Kobe et sa fille Gianna sont décédés dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier 2020.

Le propriétaire a déclaré au portail que l’animal avait une passion particulière pour le sport en apprenant quelques mouvements de dribble en regardant les gens jouer au jeu. Gan a également déclaré qu’elle avait appris à connaître la passion de Xiao pour ce sport l’été dernier. Gan a été surprise de voir son chien courir vers les joueurs pour les rejoindre dans la poursuite d’une balle.

Elle aurait déclaré: «J’ai été vraiment surprise de voir à quel point il était bon. Il attendrait sous le cerceau pour garder le ballon et il sait même dribbler ». Gan a ajouté qu’elle craignait initialement que le ballon frappe Xiao, mais elle était soulagée de le voir utiliser sa poitrine pour pousser le ballon loin.

Cependant, il serait plus surprenant de savoir que le chien n’a jamais reçu d’entraînement car il n’a joué qu’avec le petit ami et les amis de son propriétaire.

Auparavant, une vidéo d’un chien jouant au cricket de ravine est devenue virale sur Internet. Partagée par une page Instagram nommée « Bilkul Elementary », la vidéo s’ouvre sur un homme jouant au cricket avec trois chiens. Dans le clip, les chiens peuvent être vus prendre leurs positions dans la rue et un batteur frappe la balle et l’envoie voler vers l’un des chiens. Quelques instants plus tard, l’ami à fourrure saute pour attraper le ballon. Les actions mignonnes ont laissé les internautes stupéfaits. Regardez la vidéo ici