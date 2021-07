Les compétences de coupe impeccables d’un chef turc à bord d’un véhicule volant deviennent virales

Si vous avez eu une séance de larmes en hachant des oignons, vous savez que ce n’est pas un jeu d’enfant. Cependant, un chef turc nommé Burak Ozdemir a décidé de porter cette tâche à une autre hauteur et a haché l’oignon en volant dans le ciel. Burak, connu sous le nom de « chef souriant » parmi ses abonnés en ligne, a récemment publié une vidéo sur Instagram présentant sa session de coupe volante. Le clip commence avec Burak regardant la caméra alors qu’il commence à couper l’oignon en douceur sans même le regarder. Le clip a été publié avec une légende en langue turque et une question pour les abonnés de Burak. Il a écrit: « Aimez-vous Fly Onion ».

Regardez la vidéo ici:

Depuis qu’elle a été partagée en ligne le 12 juillet, la vidéo désormais virale a recueilli plus de 8,65 lakh de likes sur Instagram. Les utilisateurs ont inondé la section des commentaires de la vidéo exprimant leur étonnement devant les excellentes compétences de découpage de Burak. D’autres ont plaisanté en disant que les gens sur le terrain pourraient penser qu’il pleut des oignons du ciel. « Maintenant, toute la ville va pleurer », a écrit un internaute dans sa réaction.

Pendant ce temps, certains utilisateurs ont également exprimé leurs inquiétudes et ont demandé au chef de ne pas gaspiller de nourriture pour une vidéo de promotion. Les gens ont souligné qu’il y avait beaucoup de gens qui n’avaient toujours pas les moyens de se payer deux repas par jour.

Burak est très populaire sur Instagram et compte plus de 24,5 millions d’abonnés. Le chef traite fréquemment sa famille de médias sociaux avec des vidéos culinaires. Dans l’une de ses vidéos, Burak a visité un quartier local et préparé de la nourriture pour les pauvres et les défavorisés à l’occasion de l’Aïd UL Adha. Le clip le montre en train de préparer la nourriture dans un grand récipient avant de la distribuer aux habitants. Il a également apporté quelques cadeaux pour les enfants locaux. Le geste aimable de Burak a été apprécié et une femme a été vue en train d’essuyer la sueur de son visage et de le remercier.

Quelle est votre opinion sur la vidéo?

