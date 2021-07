Les compétences de boxe de Jake Paul «s’améliorent quotidiennement» avant le combat de Tyron Woodley, déclare Amanda Serrano | Nouvelles de boxe

Jake Paul « se met au travail comme aucun autre » et éliminera Tyron Woodley, a déclaré Amanda Serrano qui figurera sur son undercard.

Le prochain combat du YouTuber devenu boxeur le 29 août aura lieu dans sa ville natale de Cleveland, Ohio.

Il affrontera Woodley, un ancien champion de l’UFC qui fait ses débuts en boxe, dans un combat cruiserweight de huit rounds.

Waouh ce gars @jakepaul ne joue pas

Il travaille comme aucun autre

C’est la raison pour laquelle il s’améliore de jour en jour. @bjfloresboxing est un excellent entraîneur avec un œil aiguisé pour une exécution précise.

Après mon combat, je vais m’asseoir au premier rang et regarder son KO ! Oh ouais il comprend pic.twitter.com/Sc0Pfej8AO – Amanda Serrano (@Serranosisters) 13 juillet 2021

« Wow, ce gars Jake Paul ne joue pas », a déclaré Serrano, une championne du monde des sept poids qui défendra ses titres WBC et WBO poids plume contre Yamileth Mercado sur la même carte.

« Il se met au travail comme aucun autre.

« C’est la raison pour laquelle il s’améliore de jour en jour.

« BJ Flores est un excellent entraîneur avec un œil aiguisé pour une exécution précise.

« Après mon combat, je vais m’asseoir au premier rang et regarder son KO ! Oh ouais, il comprend. »

















0:45



L’ancien champion de l’UFC Woodley a déclaré à Sky Sports qu’il prévoyait d’éliminer Jake Paul



Jake Paul a déclaré: « J’ai grandi en allant aux matchs des Cavs, des Browns et des Indians le week-end, rêvant comme un petit enfant d’être un jour en mesure de monter un spectacle pour ma ville natale comme ils l’ont fait.

« Le 29 août, ce rêve devient réalité. Mon plus grand défi à ce jour, devant la ville qui m’a fait, pour le monde de me voir éliminer un champion UFC.

« Je suis également ravie d’avoir Amanda Serrano sur cette carte. Elle se démarque comme l’artiste KO la plus prolifique de la boxe féminine. »

Logan Paul, l’autre frère de Jake, a quant à lui rendu visite à Manny Pacquiao qui s’entraîne pour un combat d’unification pour le titre mondial des poids mi-moyens avec Errol Spence Jr le 21 août.

Logan Paul a émergé avec crédit après avoir joué huit rounds avec Floyd Mayweather dans un combat d’exhibition et regardera ensuite son jeune frère dans le dernier chapitre de leur parcours de boxe.

« C’est ce que je fais – je choque le monde à chaque fois », a déclaré Jake Paul à Sky Sports.

« Explosif, électrisant, rapide. Une clinique de boxe, pour de vrai.

« Ce sera une clinique de boxe – vous me verrez séparer un attaquant de l’UFC.

« Tyron n’a aucune idée de ce dans quoi il s’embarque. Il fait du rattrapage.

« Je suis mieux doué, meilleur cardio, plus rapide, plus fort, plus lourd, plus grand, avec une portée plus longue.

« Tout est contre lui. Il est délirant. »