L’age est juste un nombre. Peu importe à quel point cela peut sembler cliché, vous allez dire cela lorsque vous regardez ce clip viral des compétences de basket-ball d’un homme de 70 ans. La vidéo publiée à l’origine sur Instagram montre l’homme de 70 ans, George Papoutsis, en train de réaliser le tir de basket parfait dans une rue de New York. Le clip s’ouvre pour le montrer en train de demander aux gens de lui passer le ballon allongé sur le trottoir, afin qu’il puisse tirer sur un terrain à proximité. Quelques secondes plus tard, un homme marchant dans la rue passe le ballon à l’homme de 70 ans qui saute et marque un panier en contournant l’escrime entre et le panneau. Le jeu du vieil homme suscite de vives acclamations des spectateurs avant de traverser la rue en courant.

“Un chauffeur de taxi de 70 ans avec Timberland a frappé CRAZY shot et a couru dans les rues”, lit-on dans la légende publiée avec le clip.

La vidéo est devenue virale folle, recueillant plus de 22 millions de vues ainsi qu’un flot de réactions d’internautes qui ont été impressionnés. “Cet homme est une légende!”, A commenté un utilisateur tandis qu’un autre a écrit: “J’espère que je suis aussi cool à 70 ans. La force de ce vieil homme.”

Un autre a partagé sa rencontre avec le vieil homme vu dans la vidéo. “Je l’ai vu jouer dans un match de street ball, il est tellement bon”, a-t-il écrit.

Les utilisateurs ont déclaré qu’Internet devrait se rassembler pour obtenir un parrainage pour le vieil homme.

Mais les compétences de basket-ball n’étaient pas la seule chose qui a impressionné Internet. Les utilisateurs ont également souligné les compétences de football de l’homme vu en train de passer le ballon.

“Allons-nous simplement ignorer le jeu de jambes fantaisiste”, a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a suggéré que la vidéo pourrait être le début d’un nouveau spot.

« Ce serait un sport phénoménal. Un sport basé sur les paires. L’un ne peut que taper dans le ballon et l’autre peut utiliser ses mains comme au basket. Je ne sais pas comment un système de notation pourrait fonctionner », a lu le commentaire.

