Les comparutions de Trump devant le tribunal devraient être télévisées à l’échelle nationale, selon Adam Schiff

WASHINGTON — Une campagne visant à téléviser les procès pénaux fédéraux de l’ancien président Donald Trump a été lancée jeudi soir par les démocrates du Congrès, dirigés par le représentant californien Adam Schiff.

« Compte tenu de la nature historique des accusations portées dans ces affaires, il est difficile d’imaginer une circonstance plus puissante pour les procédures télévisées », ont écrit Schiff et 37 membres de son caucus dans une lettre au juge Roslynn Mauskopfqui dirige le bureau administratif de US Cours.

« Si le public veut accepter pleinement le résultat, il sera d’une importance vitale qu’il soit témoin, aussi directement que possible, de la manière dont les procès se déroulent, de la force des preuves présentées et de la crédibilité des témoins », ont écrit les législateurs.

La lettre a été publiée quelques heures après la mise en accusation de Trump à Washington, DC, où l’ancien président a plaidé non coupable de quatre chefs d’accusation liés à ses prétendus efforts pour annuler l’élection présidentielle de 2020.

La procédure judiciaire de jeudi a marqué la troisième fois cette année que l’ancien président a été poursuivi pour des accusations criminelles, mais sa première fois devant un juge dans la capitale nationale. Trump a plaidé non coupable dans les deux autres affaires pénales.