Les compartiments de train reçoivent des douches non invitées en raison d’un robinet cassé, la vidéo devient virale

L’Internet est l’endroit idéal pour être si vous êtes à la recherche d’un bon rire. Dans le même ordre d’idées, des images d’un robinet d’eau défectueux dans une gare ferroviaire en Inde sont devenues virales sur les réseaux sociaux pour toutes les mauvaises raisons. La vidéo, publiée sur la plateforme de micro-blogging Twitter par l’utilisateur Abhy, montrait un jet d’eau de robinet cassé à l’intérieur d’un train venant en sens inverse. Les passagers sont choqués par les averses soudaines à l’intérieur des compartiments du train, plusieurs essayant de s’écarter.

La vidéo a été publiée avec la légende : “Les chemins de fer indiens à votre service”, accompagnée d’un emoji riant. Jetez un œil aux images hilarantes ici.

Chemins de fer indiens à votre service 😂 pic.twitter.com/fEL65NFjHs – Abhy (@craziestlazy) 26 octobre 2022

Dans la vidéo de 30 secondes, on peut voir l’eau du robinet d’eau potable cassé jaillir alors que les gens sur la plate-forme se précipitaient pour essayer d’éviter de se tremper. Cependant, un train venant en sens inverse et ses passagers supportaient une grande partie de l’inconfort du robinet.

Le débit d’eau est entré directement dans le train par les fenêtres, laissant ainsi les passagers à l’intérieur du train surpris et confus.

Alors que la vidéo a suscité des réactions hystériquement drôles de la part des utilisateurs de Twitter, on ne peut s’empêcher de souligner le gaspillage abject d’eau potable dans les images. Un utilisateur a écrit : “Holi ki taiyaari” (Préparations pour Holi) tandis qu’un deuxième utilisateur a commenté : “Aurait dû faire quelque chose pour économiser l’eau et les autres au lieu de faire une vidéo.” Un troisième utilisateur a écrit : « Que font les chemins de fer indiens ?? Où sont les responsables ? »

Pendant ce temps, plusieurs personnes ont souligné qu’il n’est pas possible pour les chemins de fer de toujours garder un œil sur de tels incidents. Les utilisateurs de Twitter ont souligné le fait que les gens devraient avoir un peu de sens civique et gérer les biens publics avec soin. Un utilisateur a écrit : « Bien sûr que c’est hilarant, mais le public qui utilise les robinets de cette manière, il est gâté. Jusqu’à quel point les chemins de fer peuvent-ils surveiller des choses mineures comme le maintien de l’ordre dans les gares ou dans les autocars, l’utilisation des toilettes et les crachats ? Les gens devraient aussi avoir le sens civique. Un deuxième utilisateur a déclaré : « Au lieu de tweeter, essayez de rectifier ; ne blâmez pas le gouvernement pour tout.

