Les comparses du KGB pourraient faire basculer le résultat du vote en ligne des dirigeants conservateurs, prévient un expert

Le KGB pourrait avoir des comparses prêts à faire pencher la balance de la course à la direction des conservateurs s’il y a un vote en ligne, a averti un cyber-expert de haut niveau.

Peter Ryan, professeur de sécurité appliquée à l’Université du Luxembourg, a déclaré à l’agence de presse PA que l’on sait peu de choses sur les membres du Parti conservateur.

Les chiffres varient selon le nombre de membres, 180 000 à 200 000 étant généralement donnés à titre d’estimations.

Le site Web du parti propose une option d’adhésion appelée « Conservateurs à l’étranger », qui stipule que « toute personne vivant n’importe où dans le monde est invitée à rejoindre les conservateurs à l’étranger à partir de seulement 25 £ par an ».





Il pourrait y avoir beaucoup de personnes à l’étranger qui ne sont même pas des citoyens britanniques. Pour autant que nous sachions, le KGB aurait pu recruter un nombre important de faire-valoir Professeur Peter Ryan

Il ajoute: “En tant que membre étranger, vous avez droit à tous les avantages de l’adhésion au parti, y compris la participation au Forum politique conservateur, la participation aux conférences du parti et un vote lors de l’élection du chef du parti.”

Alors que de nombreux électeurs conservateurs à l’étranger peuvent être des citoyens britanniques légitimes vivant à l’étranger, d’autres pourraient être des faire-valoir du KGB, a déclaré le professeur Ryan.

“Ils ne sont pas prêts à dire quoi que ce soit sur leur adhésion”, a-t-il déclaré.

«Il semble être facile de s’inscrire en tant qu’électeur non britannique.

« Nous ne savons pas grand-chose de l’électorat qui met en place le chef d’un pays du G7. Il pourrait y avoir beaucoup de personnes à l’étranger qui ne sont même pas des citoyens britanniques.

«Pour autant que nous sachions, le KGB aurait pu recruter un nombre important de faire-valoir.





En tant qu’autorité technique nationale du Royaume-Uni pour la cybersécurité, nous continuons de fournir des conseils au Parti conservateur, y compris sur les considérations de sécurité pour le vote en ligne à la direction. Centre national de cybersécurité

“La marge la dernière fois était faible – il ne faudrait pas grand-chose pour la faire basculer.”

Le vote en ligne est “toujours vulnérable” au piratage, “en particulier par les attaquants de l’État”, a ajouté le professeur Ryan.

Lors de la précédente course à la direction des conservateurs, les membres du parti avaient initialement été informés qu’ils pouvaient voter par correspondance et modifier leur décision en ligne jusqu’à ce que le système soit réformé début août.

Le National Cyber ​​​​Security Center (NCSC), qui fait partie du GCHQ, a déclaré que le processus était vulnérable aux interférences, obligeant le parti à retarder l’envoi des bulletins de vote.

Ceux qui choisissaient de voter en ligne devaient soumettre un code à usage unique et répondre à des questions de sécurité.

Commentant les perspectives d’un autre vote en ligne, le NCSC a déclaré qu’il continuait de conseiller le Parti conservateur.

“Défendre les processus démocratiques et électoraux du Royaume-Uni est une priorité pour le NCSC et nous travaillons en étroite collaboration avec tous les partis politiques parlementaires, les autorités locales et les députés pour fournir des conseils et un soutien en matière de cybersécurité”, a déclaré un porte-parole.

“En tant qu’autorité technique nationale du Royaume-Uni pour la cybersécurité, nous continuons à fournir des conseils au Parti conservateur, y compris sur les considérations de sécurité pour le vote en ligne à la direction.”

Le Parti conservateur a été contacté pour commentaires.