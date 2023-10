Les comparaisons de Messi avec Yamal de Barcelone sont injustes

Xavi a mis en garde contre la comparaison de Lamine Yamal avec Lionel Messi après que le joueur de 16 ans a signé lundi un nouveau contrat à long terme avec Barcelone.

Le Barça affrontera Porto en Ligue des champions mercredi à l’Estádio do Dragão, le stade où Messi a fait ses débuts non compétitifs pour le club catalan il y a près de 20 ans.

Cependant, Xavi a refusé de lier l’émergence de Yamal à celle de Messi en 2003, soulignant que cela n’avait pas très bien fonctionné pour ceux qui avaient déjà été comparés à l’attaquant argentin.

« J’espère que Lamine pourra marquer une époque [in football]mais nous ne lui rendons aucun service en disant cela », a déclaré l’entraîneur du Barça lors d’une conférence de presse, interrogé sur les comparaisons avec Messi.

« C’est vrai que les attentes sont énormes et, à 16 ans, il joue à un niveau brutal, ce qui est extrêmement positif. Mais voyons ce que l’avenir nous réserve sans le comparer à Messi. Cela ne s’est pas très bien passé pour tous les joueurs qui ont été comparé à Messi dans le passé. »

Yamal a fait neuf apparitions pour le Barça toutes compétitions confondues cette saison et a inscrit le but vainqueur, un but contre son camp de Sergio Ramos, lors de la victoire 1-0 de vendredi contre Séville en Liga.

Lundi, il a signé un nouveau contrat jusqu’en 2026 – le plus long qu’il puisse signer jusqu’à ses 18 ans – et mercredi, il pourrait devenir le plus jeune joueur à avoir jamais marqué en Ligue des champions.

Ce record est actuellement détenu par Ansu Fati, qui avait 17 ans lorsqu’il a marqué pour le Barça contre l’Inter en 2019, ce qui signifie que Yamal a toute la saison pour battre ce record puisque son anniversaire n’est qu’en juillet.

Un autre jeune qui marque les esprits au Barça cette saison est Fermín López. Le joueur de 20 ans a passé la saison dernière en prêt à Linares, troisième division, mais a eu un impact depuis le banc Les Blaugrana deux derniers matches contre Majorque, où il a marqué, et Séville.

Pedri et Frenkie de Jong étant blessés, Xavi a déclaré que le milieu de terrain était prêt à faire son premier départ en compétition pour le Barça.

« Fermín fait vraiment partie de l’équipe première », a ajouté Xavi. « Il l’a bien mérité. Je l’aime beaucoup. Il a été une surprise pour tout le monde cette saison.

« Il peut beaucoup nous aider. S’il croit en lui, il peut être un joueur de ce club pendant longtemps. Il est prêt à commencer les matchs. »

Le Barça a remporté son premier match de Ligue des Champions cette saison 5-0 contre Anvers, tandis que Porto, son adversaire de cette semaine, a débuté par une victoire 3-1 contre le Shakhtar Donetsk.

Xavi cherche à faire sortir le Barça de la phase de groupes pour la première fois depuis 2020, mais son équipe fait face à un test sévère contre Porto, qui a perdu contre le finaliste, l’Inter Milan, en huitièmes de finale la saison dernière.

« C’est un match contre une équipe avec un entraîneur en la personne de Sérgio Conceição qui fait très bien les choses », a déclaré l’entraîneur du Barça. « C’est un adversaire historique qui participe bien à la Ligue des Champions depuis des années.

« Ils aiment avoir le ballon et physiquement, ils sont forts. Nous devons faire attention aux détails, mais quand nous avons été courageux, les choses se sont bien passées. Nous devons être plus impliqués défensivement. »