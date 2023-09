Les comparaisons avec Priyanka Chopra par les Jonases sont devenues trop difficiles à gérer pour Sophie Turner ?

Sophie Turner et Joe Jonas la nouvelle du divorce s’est répandue comme une traînée de poudre sur Internet et depuis lors, de nombreuses spéculations ont eu lieu sur la rupture entre leur séparation. Et la dernière rumeur derrière le divorce de Sophie et Joe serait la comparaison constante avec son ex-belle-sœur et diva de Bollywood, Priyanka Chopra. Selon les informations de Cosmopolitan, une source a affirmé sur le portail que les comparaisons constantes avec l’actrice de Bollywood avaient apparemment mis le Game of Thrones actrice sous une pression énorme, et cela l’affectait beaucoup. La comparaison constante des Jonase rendait Sophie très agitée.

La comparaison constante avec Priyanka Chopra par la famille Jonas a rendu Sophie Turner jalouse ?

On prétend qu’au départ, Sophie n’avait pas de problème avec la comparaison, car la famille Jonas voulait que Joe s’installe comme Nick Jonas comme ils ont le même âge, alors que Sophie estime qu’elle n’a que 27 ans et qu’elle n’a même pas vraiment bien vécu sa vie et qu’elle a passé tout son bon et jeune âge à travailler, alors elle a décidé d’arrêter.

Sophie s’est mariée à l’âge de 23 ans et quand l’actrice avait 19 ans, elle a commencé à sortir avec Joe Jonas. Il y a un écart d’âge de 7 ans entre l’ex-couple, et on prétend que la différence d’âge l’a vraiment affectée, car Joe et sa famille voulaient une vie plus stable pour lui, et elle se sentait assez jeune pour cela.

Sophie et Joe ont annoncé leur séparation par une déclaration : « Déclaration de notre part : ‘Après quatre merveilleuses années de mariage, nous avons mutuellement décidé de mettre fin à notre mariage à l’amiable. Il existe de nombreux récits spéculatifs quant aux raisons, mais en réalité, il s’agit d’une union unie.’ décision et nous espérons sincèrement que chacun pourra respecter nos souhaits de confidentialité pour nous et nos enfants.

Joe et Sophie ont deux filles, Willa et Delphine, et après quatre ans, ils ont décidé de mettre fin à leur mariage à l’amiable. Eh bien, contrairement aux rapports, nous avons souvent vu Sophie et Priyanka être ensemble davantage comme des meilleures amies et leurs comptes sur les réseaux sociaux en sont une énorme preuve.