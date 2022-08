Les compagnies pétrolières réalisent des bénéfices records dans un contexte de crise mondiale

Commentez cette histoire Commentaire

Pendant des mois, la flambée de l'inflation a secoué les nations pauvres et riches. La hausse des coûts, qui a atteint des sommets en 40 ans, est en grande partie due aux effets mondiaux en cascade de la pandémie combinés aux perturbations soudaines de la chaîne d'approvisionnement et du marché de l'énergie qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie, comme les lecteurs de ce bulletin le savent bien. Leurs effets ont été profonds et étendus.

Certains pays sont déjà aux prises avec des contractions économiques douloureuses ; pour d’autres, dont les États-Unis, la la perspective d’une récession semble au coin de la rue. L’Europe, prise au piège de sa dépendance au gaz russe, se prépare à ce qui est présenté comme un “hiver de désespoir.” Les agences d’aide et les responsables de l’ONU mettent en garde contre la faim traque la planète, alors que la hausse des prix rend les produits de première nécessité hors de portée de dizaines de millions de personnes. Le maelström macroéconomique mondial a déjà effondré une économie en développement criblée de dettes (Sri Lanka), tandis que d’autres nations (Zambie, Laos et Pakistan, pour n’en nommer que quelques-unes) se retrouvent sur le bord.

Mais pour les grandes entreprises multinationales de combustibles fossiles, c’est la meilleure des époques.

Les récents rapports sur les bénéfices du deuxième trimestre ont présenté des chiffres époustouflants: BP a enregistré des bénéfices au deuxième trimestre d’une valeur de 8,5 milliards de dollars, sa plus grande aubaine en 14 ans. ExxonMobil est allé plus loin – son 17,9 milliards de dollars de revenu net était son plus gros bénéfice trimestriel jamais enregistré. société américaine Chevron, Shell à Londres et TotalEnergies en France ont également enregistré des résultats exceptionnels. Ensemble, ces cinq grandes entreprises ont réalisé 55 milliards de dollars au cours du dernier trimestre, alors que des centaines de millions de personnes dans le monde ont subi le poids de la flambée des prix à la pompe.

Et ce n’est pas seulement le pétrole et le gaz – le charbon, que les militants pour le climat cherchent désespérément à éliminer progressivement, est également en plein essor. Glencore, le plus grand expéditeur de charbon au monde, a généré des bénéfices records au premier semestre 2022 et prévoit de verser 4,5 milliards de dollars supplémentaires en dividendes et rachats aux actionnaires.

Les bénéfices combinés des plus grandes sociétés énergétiques au premier trimestre de cette année avoisinent les 100 milliards de dollars. Cette cupidité grotesque de l’industrie des combustibles fossiles et de leurs financiers punit les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables, tout en détruisant notre seule maison. — António Guterres (@antonioguterres) 4 août 2022

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, juge cet état de fait odieux. Dans des remarques faites la semaine dernière, il a martelé les sociétés énergétiques pour des prix abusifs en période de crise mondiale et a exhorté les gouvernements à taxer agressivement les bénéfices de ces sociétés.

“Il est immoral que les compagnies pétrolières et gazières réalisent des profits records grâce à cette crise énergétique sur le dos des personnes et des communautés les plus pauvres, à un coût énorme pour le climat”, a déclaré António Guterres, assumant une fois de plus son rôle pérenne de ville du monde. crier sur la menace du changement climatique et la nécessité pour les gouvernements de réduire drastiquement les émissions.

« Cette cupidité grotesque… punit les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables, tout en détruisant notre seule maison », a-t-il ajouté.

Une foule de pays, en particulier en Europe, ont tenté de lever des fonds auprès d’entreprises qui ont engrangé des profits gigantesques à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les résultats sont mitigés. Le gouvernement boiteux de l’Italie a récemment signalé que son impôt exceptionnel de 25 % sur les entreprises énergétiques italiennes n’avait jusqu’à présent pas donné ce que les autorités attendaient, certaines entreprises semble snober le paiement. Les fonds devraient être redistribués pour aider les ménages et les entreprises en difficulté.

Le mois dernier, le gouvernement conservateur britannique imposé sa propre taxe sur les bénéfices exceptionnels de 25 % sur les entreprises opérant en mer du Nord, qui, selon les responsables, aideront à lever 5 milliards de livres supplémentaires (6 milliards de dollars) l’année prochaine pour aider les Britanniques ordinaires à faire face à leurs dépenses énergétiques. Le déménagement a été jugé insuffisant par les politiciens travaillistes de l’oppositionqui veulent voir de nouveaux allégements fiscaux et subventions aux compagnies pétrolières supprimés.

Loin de l’Ukraine, le Sri Lanka est l’épicentre d’une crise mondiale

Les homologues des conservateurs outre-Atlantique sont encore plus protecteurs des préoccupations liées aux combustibles fossiles. Une législation démocratique qui freinerait la hausse des prix et imposerait une forme de taxe sur les bénéfices exceptionnels aux entreprises américaines se heurte à un obstacle fondamental au Congrès, avec des républicains au Sénat fermement opposé à l’imposition de telles mesures sur l’industrie pétrolière.

Les dirigeants de l’industrie pétrolière ont insisté sur le fait qu’ils réinvestissaient une partie de leurs bénéfices dans des projets faisant partie d’une transition énergétique verte plus large. Certains experts pétroliers soutiennent également que la rentabilité du secteur de l’énergie est cyclique et sujette à la volatilité du marché. “L’industrie connaît actuellement des niveaux de rentabilité record, mais il y a deux ans, le krach des matières premières lié au covid a été une débâcle épique”, a déclaré à mes collègues Pavel Molchanov de la banque d’investissement Raymond James.

Les militants pour le climat affirment que les bénéfices gonflés du dernier semestre et le rythme d’escargot de la transition énergétique font tous partie du plan des sociétés de combustibles fossiles, dont beaucoup ont dépensé des sommes colossales pour faire du lobbying Groupe des 20 grandes économies sur la limitation de l’ampleur et de la rapidité de leurs politiques de décarbonation.

“Pendant des décennies, la politique climatique a été conçue sur la base d’une théorie selon laquelle nous pouvons réduire la demande de combustibles fossiles et augmenter le prix du carbone et que le marché – turbocompressé par des alternatives telles que l’éolien et le solaire qui sont désormais moins chers que les combustibles fossiles – réagira en offre contraignante », écrit Tzeporah Berman dans le Guardian. “Mais cela ne va pas assez vite car il n’existe actuellement aucun mécanisme pour contrer les allégements fiscaux, les subventions aux combustibles fossiles et les tactiques dilatoires qui faussent les marchés.”

En aval de l’avantage des actionnaires des compagnies pétrolières, il y a les difficultés croissantes auxquelles sont confrontées des centaines de millions de personnes ordinaires dans le monde. Selon les données de l’ONU, les prix alimentaires mondiaux ont augmenté d’environ 50 % depuis décembre 2019, c’est-à-dire avant le début de la pandémie. Et depuis le début de cette année, le prix du pétrole brut a augmenté de 26 % et, par conséquent, les prix mondiaux du transport maritime ont bondi de 22 %.

Même avant l’invasion russe de l’Ukraine, les agences des Nations Unies estimaient qu’environ 828 millions de personnes – un dixième de la population mondiale – souffraient de sous-alimentation en 2021. Aujourd’hui, environ 50 millions de personnes dans 45 pays sont au bord de la famine, selon le Programme alimentaire mondial des Nations Uniesavec des conditions qui devraient s’aggraver d’ici la fin de l’été dans l’hémisphère nord.