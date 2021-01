FACTURATION, Mont. (AP) – Dans les derniers mois de l’administration Trump, les sociétés d’énergie ont stocké suffisamment de permis de forage pour les terres publiques de l’Ouest pour continuer à pomper du pétrole pendant des années et saper les projets du président élu Joe Biden de limiter les nouveaux forages en raison du changement climatique, selon les archives publiques. et les analystes de l’industrie.

Une analyse de l’Associated Press des données gouvernementales montre que le stockage des permis s’est concentré sur les terres fédérales riches en pétrole du Nouveau-Mexique et du Wyoming. Cela s’est accéléré pendant l’automne alors que Biden renforçait son avance sur le président Donald Trump et a culminé en décembre, aidé par des approbations de permis plus rapides depuis la prise de fonction de Trump.

L’objectif des entreprises est de verrouiller les droits de forage sur les baux pétroliers et gaziers sur de vastes terres publiques où elles versent des redevances sur toutes les ressources extraites. Biden veut mettre fin à de nouveaux forages sur ces mêmes terres dans le cadre de sa refonte de la façon dont les Américains obtiennent de l’énergie, dans le but de rendre la nation neutre en carbone d’ici 2050.

Les entreprises ont soumis plus de 3 000 demandes de permis de forage au cours d’une période de trois mois qui comprenait l’élection, selon les données du US Bureau of Land Management. Les responsables ont approuvé près de 1 400 demandes de forage pendant cette période au milieu de la pandémie. C’est le plus grand nombre d’approbations au cours du mandat de quatre ans de Trump, selon l’analyse d’AP.

Au Colorado, une douzaine de permis sont approuvés ou en attente de forage dans la Pawnee National Grassland, une destination d’observation des oiseaux où fleurs sauvages et cactus fleurissent sous les buttes.

Dans le Thunder Basin National Grassland du Wyoming, une étendue de prairies qui regorge d’animaux sauvages et offre de la randonnée, de la pêche et de la chasse, les sociétés pétrolières EOG Resources et Devon Energy – qui ont amassé le plus de permis fédéraux cette année – ont la permission de forer trois douzaines de puits parmi les champs de sauge brosse.

L’administration a délivré plus de 4700 permis de forage en 2020, ce qui est comparable aux chiffres d’approbation du début de la dernière décennie, lorsque le pétrole dépassait 100 dollars le baril, soit environ le double du prix actuel.

INVITATION À PERCER

Faciliter le forage était une pièce maîtresse des efforts de Trump pour stimuler la production d’énergie américaine, en partie en attirant les entreprises sur des terres et des zones offshore gérées par les départements américains de l’intérieur et de l’agriculture.

Sous Trump, la production de brut des terres et des eaux fédérales et tribales a fortement augmenté, dépassant le milliard de barils en 2019. C’était près d’un tiers de plus que la dernière année de l’administration Obama.

Mais cette année, la pandémie de coronavirus et la chute des prix du pétrole ont poussé de nombreuses entreprises à réduire leur activité.

Alors que les marchés sont toujours en évolution et que les producteurs de pétrole réduisent leurs budgets, les grandes entreprises ont néanmoins acquis suffisamment de permis pour continuer à pomper pendant le mandat à venir de Biden. Le gouvernement a approuvé environ 500 nouveaux permis de forage en septembre, soit plus du double du même mois en 2019.

L’industrie pétrolière craint que Biden tienne ses promesses de campagne et rende impossible ou beaucoup plus difficile le forage sur les terres publiques. « Vous passez d’un champion à la Maison Blanche, qui dirige tout l’appareil fédéral à vouloir que vous réussissiez, à quelqu’un qui est hostile à l’industrie », a déclaré Tom Pyle, un ancien assistant républicain à Capitol Hill qui dirige maintenant le groupe industriel American Energy Alliance.

Pour les partisans de Biden, le stockage menace des parties d’un programme climatique ambitieux avant que le démocrate ne puisse entrer à la Maison Blanche. Le pétrole et le gaz extraits des terres et des eaux publiques génèrent chaque année l’équivalent de près de 550 millions de tonnes (500 tonnes métriques) de gaz à effet de serre, a déclaré le US Geological Survey dans une étude de 2018.

Les critiques de l’administration Trump affirment que les responsables ont permis à l’industrie d’atteindre ses objectifs, notant que le secrétaire à l’Intérieur David Bernhardt et d’autres se sont vantés de la rapidité avec laquelle les permis étaient traités.

Le porte-parole du Bureau of Land Management, Chris Tollefson, a déclaré que l’agence avait rationalisé les permis tout en respectant les lois environnementales.

«Les marchés, et non le BLM, déterminent comment les promoteurs pétroliers et gaziers décident d’acquérir et de développer des baux», a-t-il déclaré.

Les délais de traitement des demandes complétées auprès du BLM sont passés de près de 140 jours en moyenne au cours de la dernière année de l’administration Obama à 44 jours au cours de l’exercice 2019, selon les témoignages du Congrès par des responsables de l’Intérieur. En 2020, certaines entreprises ont obtenu des permis en un peu plus d’un mois, a constaté AP. D’autres permis ont pris plus de temps mais une moyenne n’a pas pu être déterminée.

ANNÉES DE PERMIS

Pour annuler l’attribution tardive de tant de permis, un ancien haut responsable du ministère de l’Intérieur a déclaré que l’administration Biden pourrait être obligée de payer des millions de dollars aux entreprises pour les amener à renoncer à leurs droits de forage. Un tel scénario s’est déroulé dans des zones vierges du Montana, où les responsables ont passé des décennies à essayer de racheter des entreprises avec des baux de forage près du parc national de Glacier.

« C’est classique, fin des trucs de l’administration, mais pour l’administration Trump, c’est sur les stéroïdes », a déclaré Jim Lyons, sous-secrétaire adjoint de l’Intérieur sous Obama.

EOG Resources, basée à Houston, a amassé le plus de permis cette année – 1 024 – dont 549 depuis septembre, selon l’analyse d’AP.

Au total, EOG a environ 2 500 permis fédéraux approuvés ou en cours. « S’il (Biden) tente d’imposer des réglementations sur la manière dont les nouveaux permis fédéraux sont délivrés, nous avons certainement déjà un inventaire, un grand inventaire, des permis fédéraux existants qui soutiendront l’activité pendant plusieurs années », a déclaré le PDG de la société Lloyd Helms en novembre. conférence des investisseurs.

Devon Energy, basée dans l’Oklahoma, a récolté le deuxième plus grand nombre cette année. Alors que la campagne présidentielle avançait cet été, les dirigeants du Devon ont assuré aux investisseurs que la société accumulait des permis. En octobre, le vice-président David Harris a déclaré que la société avait suffisamment de «permis de forage fédéraux en main qui couvrent essentiellement toutes nos activités souhaitées au cours du prochain mandat présidentiel».

Les plus de 500 permis du Devon obtenus cette année résultent d’une stratégie commerciale à long terme et non d’un calcul politique, a déclaré la porte-parole Lisa Adams. «C’était quelque chose en cours depuis des années», a déclaré Adams.

MORATOIRE POTENTIEL

Biden nomme la représentante du Nouveau-Mexique Deb Haaland au poste de secrétaire de l’intérieur. Et Haaland, qui a coparrainé le Green New Deal par les démocrates libéraux, a déclaré qu’elle s’opposait à la fracturation hydraulique et au forage sur les terres publiques.

Même si Biden n’interdit pas immédiatement les nouveaux permis, il pourrait leur imposer un moratoire pour étudier la situation plus en détail, a déclaré Leo Mariani, directeur général de la recherche sur les actions chez KeyBank Capital Markets.

La plupart des entreprises ont jusqu’à deux ans pour agir sur les permis fédéraux, donc un moratoire d’un an n’aurait pas beaucoup d’impact sur l’approvisionnement en pétrole et elles pourraient transférer la production vers des terres privées ou appartenant à l’État, a déclaré Mariani.

Mais un tel changement aurait un coût, car les taux de redevances sur les terres privées ou appartenant à l’État peuvent être deux fois plus élevés que les terres fédérales. «Parce que les seuils de rentabilité sont beaucoup plus bas, vous n’allez pas voir chaque dollar réaffecté à d’autres endroits», a déclaré Parker Fawcett, analyste chez S&P Global Platts Analytics.

Avec l’interdiction des nouveaux permis de forage fédéraux, la production américaine pourrait chuter d’environ 1 million de barils par jour, soit environ 10%, d’ici 2024, estime Fawcett. «Vous aurez un impact sur l’offre.»

Les producteurs ont commencé à parler d’atténuation de leurs risques il y a environ un an après que la candidate démocrate à la présidentielle et la sénatrice Elizabeth Warren aient déclaré qu’elle interdirait la fracturation hydraulique sur les terres fédérales, a déclaré Artem Abramov, partenaire et responsable de la recherche sur le schiste chez Rystad Energy.

Ensuite, les entreprises ont commencé à accumuler des permis de forage fédéraux à plus de 10 000 $ chacun.

Plus de 60% des demandes de permis déposées au cours de l’année écoulée l’ont été au Nouveau-Mexique, où environ un quart du budget de l’État provient des revenus pétroliers et gaziers. Et 20% des demandes de permis ont été déposées dans le Wyoming, où le gouverneur Mark Gordon a déclaré que le budget de l’État avait subi un tiers des revenus, principalement en raison du ralentissement du pétrole.

«Je ne m’attendrais certainement pas à ce que le gouvernement du Nouveau Mexique soutienne les mouvements radicaux», a déclaré Abramov. «Ils pousseraient Biden vers une approche plus graduelle» de l’industrie pétrolière et gazière.

Bussewitz a rapporté de New York. Les écrivains d’Associated Press Morgan Lee au Nouveau-Mexique et Mead Gruver dans le Wyoming ont contribué à ce rapport.

Sur Twitter, suivez Matthew Brown: @MatthewBrownAP et Cathy Bussewitz: @cbussewitz