La société française CMA CGM a lancé sa division de fret aérien en mars 2021. Urbanandsport | Nurphoto | Getty Images

Les entreprises de fret maritime ajoutent le fret aérien à leurs activités alors que les expéditeurs recherchent un « guichet unique » pour transporter les marchandises dans le monde entier. “Nous découvrons de plus en plus que nos clients ont vraiment besoin d’une solution logistique de bout en bout”, a déclaré Michel Pozas Lucic, responsable mondial du fret aérien chez Moller Maersk, lors d’un appel téléphonique avec CNBC. “Ils recherchent ce guichet unique qui non seulement élimine la complexité de la logistique, mais en fait également une solution optimisée, efficace et efficiente”, a-t-il ajouté. Maersk, la plus grande entreprise mondiale de transport par conteneurs, a lancé une division de fret aérien en avril et dispose désormais d’une flotte de 15 avions, tandis que son concurrent CMA CGM a lancé sa division aérienne l’année dernière et aura 12 avions en service d’ici 2026. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont créé un besoin de transport de marchandises, a déclaré Pozas Lucic. “Pour la plupart de nos clients, l’air fait partie de leurs besoins, soit à cause de la rapidité dont ils ont besoin pour leurs produits spécifiques, soit à cause d’une perturbation… [and] le fret maritime ne serait pas idéal car cela prend trop de temps, nous avons donc réalisé qu’il était important d’avoir l’air dans le puzzle”, a-t-il déclaré à CNBC. La demande de fret aérien est plus élevée qu’avant la pandémie de Covid-19, selon l’Association internationale du transport aérienen hausse de 2,2 % au premier semestre par rapport aux niveaux de 2019.

“Personne ne se souciait vraiment des chaînes d’approvisionnement”

La pandémie a rehaussé le profil des chaînes d’approvisionnement, selon Marc Zeck, analyste de la société de gestion de patrimoine Stifel. “Les trois dernières années ont montré à de nombreuses entreprises que leurs divisions logistiques ne sont pas à la hauteur de la tâche”, a déclaré Zeck à CNBC par téléphone. “Personne ne se souciait vraiment des chaînes d’approvisionnement … avant le début de la pandémie. Maintenant, c’est un problème ou un sujet pour les conseils d’administration”, a-t-il ajouté. « En période pré-pandémique… [if companies] besoin d’expédier des trucs par océan, puis vous allez chez le transporteur maritime et réservez l’expédition… il arrive, et le travail est fait. Maintenant, ce n’est pas le cas”, a déclaré Zeck. Usines chinoises fermé en 2020. Ensuite, la demande de biens a explosé en 2021 lorsque les blocages ont commencé à être levés, provoquant des perturbations généralisées de la chaîne d’approvisionnement. Cette perturbation s’est poursuivie cette année, les départs ayant été annulés récemment en raison de la congestion dans les ports nord-américains et des grèves dans les ports européens entraînant des retards.

Les avions sont un achat attrayant pour les expéditeurs maritimes, selon Michael Field, analyste principal des actions chez Morningstar. “Beaucoup de ces sociétés de fret maritime sont inondées d’argent en ce moment, après avoir eu quelques années exceptionnelles, et elles cherchent des moyens de le dépenser – et l’achat de capacité aérienne est certainement l’un de ces moyens”, a-t-il déclaré. CNBC par téléphone. Les compagnies aériennes, quant à elles, ont connu une pandémie difficile et avaient besoin d’argent, a ajouté Field. Maersk a déclaré qu’il s’attend à un flux de trésorerie disponible de plus de 19 milliards de dollars cette année dans ses dernières prévisions, et il est prévu de livrer sept Boeing 767 (dont trois achètent et quatre en location) vers début novembre. L’avion effectuera des liaisons Asie-États-Unis et Asie-Europe. Maersk achètera également deux Boeing 777, dont la livraison est prévue en 2024, selon un porte-parole de la société dans un e-mail à CNBC. Maersk a également racheté l’année dernière la société de transport de fret Senator International. CMA CGM, le numéro un mondial troisième plus grand expéditeur maritime, a signé un accord avec Air France-KLM en mai pour partager l’espace de fret et a déclaré qu’il achèterait une participation de 9% dans la compagnie aérienne. Mais est-ce le bon moment pour un expéditeur maritime d’acheter des avions ? “La capacité aérienne a été augmentée de toute façon au cours de la pandémie. Maintenant, la demande de fret maritime diminue au cours des derniers mois, comme nous l’avons vu. Donc, la pression diminue, donc ce n’est probablement pas le meilleur moment pour aller et acheter des compagnies aériennes maintenant », a déclaré Field. « Peuvent-ils gagner de l’argent à plus long terme ? Ouais. Est-ce une bonne idée en termes de vente incitative ? [to customers]? Oui”, a-t-il ajouté.

