Les compagnies d’électricité se joignent à la demande d’action du gouvernement sur les factures d’énergie

Les entreprises de services publics – dont l’un des «six grands» fournisseurs d’énergie nationaux – se sont jointes au chœur des demandes des candidats à la direction des conservateurs Liz Truss et Rishi Sunak pour proposer un ensemble d’aide amélioré aux consommateurs confrontés à des factures astronomiques cet hiver.

L’appel d’EDF et d’autres fournisseurs est venu alors que l’expert en économie d’argent Martin Lewis a déclaré qu’il était nécessaire de rassurer immédiatement sur les hausses de prix “cataclysmiques” pour éviter des dommages à la santé mentale de millions de personnes.

Le chancelier Nadhim Zahawi et le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng rencontreront jeudi des sociétés de production d’électricité, qui réalisent d’énormes bénéfices en raison des prix mondiaux du gaz exorbitants.

Les ministres inciteront les entreprises à agir pour alléger la pression sur les consommateurs. Mais les initiés ont déclaré qu’aucune nouvelle aide n’était attendue, car Boris Johnson a exclu toute annonce budgétaire majeure jusqu’à ce que le nouveau Premier ministre soit en place le 5 septembre.

Alors que M. Johnson est accusé d’avoir dirigé un gouvernement “zombie” pendant la longue attente de la fin de la bataille pour le leadership conservateur, ni Mme Truss ni M. Sunak n’ont encore expliqué comment ils aideront les consommateurs à faire face aux factures d’énergie domestiques qui devraient dépasser 3 500 £ en octobre et 4 200 £ en janvier.

Dans ce que l’équipe de M. Sunak a qualifié de “revirement majeur sur le plus gros problème auquel le pays est actuellement confronté”, Mme Truss a reculé sur son opposition précédente aux “distributions”, déclarant que “si elle est élue, je ferai tout ce que je peux pour aider à lutter”. ménages”.

Mais le ministre des Affaires étrangères n’a pris aucun engagement spécifique concernant les paiements directs du type déployé par M. Sunak plus tôt cette année.

Elle a déclaré que sa “première escale” reste les réductions d’impôts, qui, selon les experts, ne seront d’aucune utilité pour les ménages les plus défavorisés.

M. Sunak a suggéré que tout programme de soutien qu’il mettra en œuvre en tant que Premier ministre ne représentera pas plus de “quelques milliards” – bien en deçà des 15 milliards de livres sterling et plus que les organisations caritatives et les experts de la pauvreté jugent nécessaires.

Interrogé par l’intervieweur de la BBC Nick Robinson pour savoir si un nouveau soutien vaudrait “quelques milliards de livres (ou) plus de 10 milliards de livres sterling”, il a répondu: “Beaucoup plus proche du premier que du dernier de ce que vous avez dit… parce que c’est l’ampleur du problème dont nous parlons ».

M. Sunak a déclaré que les factures moyennes devraient être d’environ 400 £ plus élevées que lorsqu’il a annoncé son forfait précédent en mai, et qu’il se sentait une “responsabilité morale” de répondre avec une aide supplémentaire.

Il a indiqué qu’il y aurait une augmentation de l’aide en espèces pour les retraités, les demandeurs d’allocations et les personnes handicapées ainsi qu’un paiement universel pour tous les ménages, mais a refusé de dire combien ils valaient.

Le secrétaire en chef du Trésor, Simon Clarke, a déclaré que le gouvernement était en train d’élaborer “un ensemble de mesures d’aide au coût de la vie que le prochain Premier ministre pourra envisager lors de son entrée en fonction”.

L’indépendant comprend que cela implique l’élaboration de plans pour un large éventail d’options – qui pourraient inclure des réductions d’impôts, des paiements améliorés ou de nouveaux prélèvements sur les producteurs – plutôt qu’un ensemble finalisé que le nouveau PM devra mettre en œuvre.

Répondant aux commentaires de Mme Truss, un assistant de Sunak a déclaré: «C’est très bien d’offrir des mots vides sur« faire tout ce que vous pouvez », mais il n’y a pas beaucoup de façons différentes d’agir à ce sujet. Agir signifie fournir un soutien direct, ce que Truss avait précédemment qualifié de « documents ».

“Deux fois maintenant, Truss a commis une grave erreur de jugement morale et politique sur une politique affectant des millions de personnes, après avoir annulé la semaine dernière des plans visant à réduire le salaire des enseignants et des forces armées en dehors de Londres. Des erreurs comme celle-ci au gouvernement coûteraient au Parti conservateur les prochaines élections générales.

Signe de l’inquiétude croissante de l’industrie quant à la capacité et à la volonté des clients de payer des factures toujours plus élevées, le directeur général des clients d’EDF, Philippe Commaret, a déclaré que les perspectives de prix avaient changé “de façon spectaculaire” depuis le dévoilement du programme de soutien au coût de la vie de 15 milliards de livres sterling de M. Sunak. en mai.

“Malheureusement, le soutien annoncé précédemment n’ira tout simplement pas assez loin”, a déclaré M. Commaret à Bloomberg.

«Nous demandons au gouvernement et aux deux candidats conservateurs de travailler avec l’industrie afin que nous puissions trouver une solution viable pour les clients qui en ont le plus besoin cet hiver.»

Un sondage Savanta pour L’indépendant ont constaté que 7 % des clients disent qu’ils ont déjà cessé de payer leurs factures en totalité ou en partie, tandis que 19 % de plus ont déclaré qu’ils envisageaient de le faire à mesure que les prix augmentent. Une majorité (55 %) a déclaré qu’un boycott organisé des paiements énergétiques serait justifié.

Et le site Web Uswitch a déclaré que 6 millions de foyers à travers le Royaume-Uni devaient en moyenne 206 £ à leur fournisseur d’énergie, contre 188 £ en moyenne en avril.

Pendant ce temps, les responsables gouvernementaux ont élaboré un plan énergétique d’urgence incluant le potentiel de pannes d’électricité cet hiver, dans un “scénario du pire” qui, selon le Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle (BEIS), n’était “pas quelque chose que nous prévoyons”. .

Le directeur général d’Octopus Energy, Greg Jackson, a déclaré: “Si le paquet de 15 milliards de livres sterling était correct auparavant, il est clair qu’il n’est pas suffisant maintenant et nous devons envisager une aide tout aussi importante du gouvernement pour cet hiver.”

Et le président d’Utilita Energy, Derek Lickorish, ancien président du comité gouvernemental sur la précarité énergétique, a appelé à un tarif social à la française pour réduire les factures de 10 millions de ménages pauvres en carburant de 800 à 1 000 £.

“Nous devons faire quelque chose de très profond, nous devons le faire rapidement car tout le temps que nous sommes assis ici, le temps passe et le prix du gaz ne cesse d’augmenter”, a déclaré M. Lickorish.

« Il faut que ce soit un tarif social correctement financé par le Trésor. Cela entraînera davantage d’emprunts, mais c’est essentiel si nous voulons réduire le stress des plus pauvres.

Les détaillants d’énergie sont confrontés à une pression malgré la hausse des prix, en raison du coût exorbitant du gaz sur les marchés mondiaux. Les craintes que davantage de fournisseurs fassent faillite sont à l’origine de la décision du régulateur Ofgem de permettre au plafond des prix d’augmenter si rapidement.

La table ronde de jeudi avec les producteurs d’électricité se concentrera sur les réformes à long terme, présentées par M. Kwarteng plus tôt cette année et actuellement en consultation, pour améliorer le fonctionnement du marché de l’électricité.

M. Zahawi a indiqué que cela pourrait inclure la fin du système “d’obligation sur les énergies renouvelables” en vertu duquel certains producteurs d’énergie éolienne et solaire ont leurs prix liés au gaz, ce qui entraîne des bénéfices gonflés même s’ils ne font face à aucune augmentation des coûts.

“Je veux comprendre ce qu’ils peuvent faire pour leurs clients, ce qu’ils peuvent faire de plus, car ils sont clairement dans un endroit où ils réalisent de très gros bénéfices à cause de cette indexation sur le prix du gaz”, a-t-il déclaré. « Je veux les défier, leur dire ‘Est-ce que vous faites l’investissement ? Comment pouvez-vous aider vos clients ? Que pouvons-nous faire de plus ensemble ? »

Les travaillistes ont appelé les ministres à éliminer une échappatoire dans la taxe exceptionnelle de 5 milliards de livres sterling qui offre aux entreprises énergétiques des milliards d’allégements fiscaux.

La charge de 25% sur les bénéfices extraordinaires de l’extraction de pétrole et de gaz en mer du Nord, annoncée par M. Sunak plus tôt cette année, accorde aux entreprises une économie d’impôt de 91p pour chaque livre sterling qu’elles investissent dans le secteur de l’énergie au Royaume-Uni.

La chancelière fantôme Rachel Reeves a déclaré: «Les conservateurs accordent aux géants du pétrole et du gaz des milliards d’allégements fiscaux, juste pour qu’ils les transmettent aux actionnaires.

«Le gouvernement devrait avoir honte que cette échappatoire ait existé en premier lieu. Ce n’est pas juste à un moment où les gens s’inquiètent de la façon dont ils vont payer leurs factures.

Mais un porte-parole du Trésor a déclaré: «Notre régime fiscal garantit que l’industrie pétrolière et gazière paie des milliards d’impôts chaque année, qui à leur tour servent à payer nos services publics vitaux. Et nous nous attendons à ce que notre nouvelle taxe sur les bénéfices énergétiques lève 5 milliards de livres sterling supplémentaires la première année pour aider à payer notre package de 37 milliards de livres sterling pour aider les familles dont les coûts augmentent.

“Cependant, avec l’invasion de l’Ukraine par Poutine qui fait grimper les prix de l’énergie à l’échelle mondiale, il est juste d’encourager les investissements en mer du Nord – qui seront cruciaux pour l’approvisionnement et la sécurité énergétiques du Royaume-Uni dans un avenir prévisible.

“Comme d’autres pays, notre système offre également un soulagement là où il y a des coûts réels pour l’industrie, comme le retrait en toute sécurité des infrastructures de notre environnement naturel.”