Les compagnies d’assurance ont refusé de payer un centime aux victimes de Fiona à Terre-Neuve-et-Labrador, mais une solution se profile à l’horizon

Peggy Savery joue aux cartes avec son mari Lloyd à sa nouvelle table dans une cuisine ensoleillée. La famille est toujours en train de s’installer dans sa nouvelle maison à Port aux Basques, achetée et meublée grâce à un mélange de dons et de fonds de secours en cas de catastrophe.

Leur ancienne maison, celle détruite par une onde de tempête lors de la tempête post-tropicale Fiona, était couverte, dit-elle, estimant que la famille a payé environ 60 000 $ à sa compagnie d’assurance pour protéger son bien le plus précieux.

Mais lorsque la catastrophe a frappé en septembre dernier, toutes les réclamations des Savery ont été rejetées ; les dommages causés par l’eau de mer n’étaient pas inclus dans leurs primes.

« Ils ne nous ont pas donné un centime », a-t-elle déclaré.

Les Savery font partie des 102 ménages de Port aux Basques et des communautés environnantes qui ont été détruits par Fiona dont les compagnies d’assurance ont refusé de payer les dommages causés par la tempête.

Peggy Savery a pu acheter une maison à un prix inférieur à celui du marché grâce à un gentil voisin de Port aux Basques. Sans assurance, dit-elle, elle aurait dû déménager. (Malone Mullin/CBC)

La plupart se sont retrouvés sans abri, sans nulle part où se tourner et contraints de dépendre de l’aide du gouvernement pour reconstruire leur maison ou en acheter à nouveau. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a versé 41 millions de dollars aux victimes de Fiona après un long processus de demande et d’évaluation pour combler le vide laissé par les assureurs.

Denise Pike Anderson a été contrainte de réduire ses effectifs et de déménager à Cape Ray, à proximité.

Si son assurance avait payé, elle aurait pu reconstruire, a-t-elle déclaré. Au lieu de cela, son entreprise lui a dit qu’elle avait besoin d’une protection spéciale contre les surtensions – ce que presque aucun assureur n’offre actuellement.

« L’assurance [companies] Je devrais être reconnaissant envers le gouvernement », a-t-elle déclaré. « Je crois vraiment que nous avons besoin de lois plus strictes. »

Ottawa va financer un nouveau programme contre les inondations

Environ 1,5 million de Canadiens vivent dans une plaine inondable ou dans une communauté côtière de basse altitude, selon le Bureau d’assurance du Canada.

Avec le risque croissant lié au changement climatique, un ensemble de compagnies d’assurance et le gouvernement fédéral concluent un accord pour offrir une assurance contre les inondations aux propriétaires de ces régions, a déclaré Craig Stewart, vice-président du bureau.

REGARDER | Les compagnies d’assurance ne paieraient pas les dommages causés par la tempête causée par Fiona. Pour les futures victimes, qui le fera ? C’est pourquoi les compagnies d’assurance ont refusé de payer les maisons perdues au profit de Fiona. Les Terre-Neuviens qui ont perdu leur maison à cause de la tempête la plus puissante à avoir touché terre au Canada atlantique affirment que les assureurs n’ont pas payé un centime lorsque leur maison a été détruite en septembre 2022. Mais un expert en assurance affirme qu’une solution se profile à l’horizon pour les futures victimes des inondations.

« L’assurance est conçue pour les accidents, et lorsque les gens vivent dans des plaines inondables ou dans des communautés côtières de basse altitude… nous savons qu’ils vont être inondés à un moment donné, et ce n’est plus un accident », a déclaré Stewart à CBC News. « C’est pourquoi l’assurance n’est pas une bonne solution et pourquoi nous recherchons une autre solution pour ces personnes. »

Le gouvernement fédéral souscrira cette assurance, avec des primes plafonnées disponibles pour les personnes vivant dans les zones à risque, a déclaré Stewart.

« À l’heure actuelle, nous avons essentiellement deux solutions : nous avons une aide gouvernementale en cas de catastrophe, qui est essentiellement une assurance gratuite payée par le contribuable, et ensuite nous avons un marché de l’assurance qui ne couvre pas les personnes à haut risque », a-t-il déclaré. . « Aucun des deux n’est optimal. »

La colère de Fiona à Terre-Neuve a incité Ottawa à inclure une couverture contre les ondes de tempête dans son programme national contre les inondations, a-t-il déclaré, ajoutant que ce programme devrait être déployé en 2025.

Un aperçu de l’intérieur de la nouvelle maison de Savery, qui comporte un petit panneau indiquant « Plus fort que la tempête ». (Brianna Gosse/CBC)

Peggy Savery, quant à elle, s’affaire à reconstituer ce que la famille a perdu, transportant par camion des meubles de Stephenville et décorant avec tout ce qu’elle a récupéré dans les décombres laissés par Fiona.

Ces jours-ci, elle se concentre sur l’avenir, reconnaissante que l’ancien propriétaire de sa nouvelle maison ait offert la maison à sa famille à un prix inférieur à celui du marché.

Sans cet acte de gentillesse, elle soupçonne qu’ils auraient déménagé.

« Si la compagnie d’assurance avait fait ce qu’elle aurait dû faire, cela n’aurait jamais posé de problème pour nous », a-t-elle déclaré.

« Quand on voit les compagnies d’assurance engranger des millions et des milliards de dollars et ne pas payer, il ne semble tout simplement pas juste que le gouvernement doive nous renflouer. »