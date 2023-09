Les compagnies d’assurance habitation prévoient un retour en Californie dans le cadre d’un accord

Après un été au cours duquel bon nombre des principaux assureurs habitation de Californie se sont retirés du marché de l’État, le commissaire aux assurances Ricardo Lara a annoncé jeudi avoir conclu un accord avec le secteur des assurances pour encourager de nouvelles couvertures dans l’État.

Les assureurs, a déclaré Lara, ont accepté de retourner dans les zones d’incendie à haut risque dans les collines et les canyons de Californie en échange d’un certain nombre de concessions qui leur permettront, en théorie, d’obtenir plus facilement des augmentations de tarifs plus élevées par l’intermédiaire du régulateur de l’État. rapidement. L’annonce intervient une semaine après l’échec des négociations à Sacramento sur une réponse législative au marché de l’assurance habitation.

Le gouverneur Gavin Newsom a également publié jeudi après-midi un décret ordonnant au commissaire aux assurances de « prendre rapidement des mesures réglementaires pour renforcer et stabiliser le marché californien » et d’examiner si une mesure d’urgence pourrait être nécessaire.

Les changements devraient entrer en vigueur d’ici la fin de 2024, mais l’espoir est que les assureurs recommenceront plus tôt à rédiger de nouvelles polices d’assurance habitation en Californie. Les principaux assureurs tels que State Farm, USAA et Allstate ont tous des demandes d’augmentation de tarifs en attente auprès du département national des assurances et demandent des hausses de 28,1 %, 30,6 % et 39,6 %, respectivement.

Si elle est approuvée, chaque entreprise serait autorisée à augmenter ses primes totales dans l’État d’un montant équivalent, mais l’augmentation des taux peut être répartie différemment entre les propriétaires : une cabane dans les bois pourrait connaître une augmentation de 200 %, tandis qu’une maison à San Francisco pourrait voir peu ou pas de changement.

Depuis les années d’incendies massifs de 2017 et 2018, les assureurs habitation se sont progressivement retirés des régions de l’État les plus sujettes aux incendies. En dernier recours, les propriétaires et les entreprises de ces régions se sont tournés vers le plan FAIR de Californie, un fournisseur d’assurance financé par les entreprises qui font des affaires dans l’État, qui facture des tarifs beaucoup plus élevés pour offrir moins de couverture dans les zones à haut risque. Le résultat de ce recul est visible dans les chiffres : le nombre de clients du plan FAIR a plus que doublé depuis 2018, jusqu’à 3 % du marché total de l’État.

Dans le cadre de ce nouvel accord, les assureurs ont accepté de revenir dans ces zones à risque d’incendie jusqu’à un certain seuil équivalent à 85 % de leur part de marché à l’échelle de l’État. Cela signifie que la branche californienne d’assurance habitation de State Farm, qui couvre plus de 21 % du marché de l’État, serait tenue de couvrir 18 % des maisons situées dans les zones d’incendie. L’effet net sera que les grands assureurs se regrouperont pour couvrir 85 % des clients dans ces zones, le plan FAIR et d’autres assureurs plus coûteux se chargeant des 15 % restants.

En échange, Lara a proposé d’assouplir certains éléments de la réglementation des assurances en Californie. Dans le cadre du système existant, les assureurs doivent s’adresser au ministère des Assurances pour augmenter leurs tarifs moyens dans tout l’État et fournir de nombreuses pièces justificatives pour justifier la hausse des prix. Le processus permet également aux défenseurs des consommateurs d’intervenir tout au long du processus pour servir de chien de garde.

Ce système est né en 1988, lorsque les électeurs californiens ont approuvé la proposition 103 et que le premier commissaire élu en poste, l’actuel membre du Congrès John Garamendi (D-Walnut Grove), a mis en place un régime réglementaire allant au-delà du texte de la mesure électorale. Ces règles signifiaient que les compagnies d’assurance n’étaient pas autorisées à répercuter le coût de la réassurance (les polices d’assurance qu’elles achètent pour couvrir leurs grosses pertes) sur les assurés, et qu’elles pouvaient utiliser uniquement les données historiques sur les pertes, plutôt que des simulations prospectives, pour demander l’autorisation d’augmenter les prix.

Les représentants du secteur de l’assurance réclament depuis des années l’abolition de ces deux règles, les appels s’intensifiant cet été alors que les principaux assureurs font une pause dans la souscription de nouvelles affaires dans l’État, citant la hausse de la réassurance et les coûts des sinistres catastrophiques – bien qu’ils aient déclaré que le coût augmentait. Le manque de matériaux et de main-d’œuvre pour la réparation et la reconstruction de leur maison a également joué un rôle majeur dans leurs difficultés financières.

Lara a déclaré qu’il envisage désormais d’aller de l’avant et de permettre aux assureurs d’utiliser une modélisation des catastrophes qui prend en compte les impacts projetés du changement climatique et d’autres facteurs changeants lorsqu’ils demandent une augmentation des tarifs. Il a également déclaré que les assureurs seraient autorisés à inclure les coûts de réassurance pour la couverture californienne dans les déclarations de tarifs, bien que l’annonce ne soit pas entrée dans les détails. Les entreprises ne seront autorisées à utiliser ces modèles que si elles respectent leur engagement d’augmenter la couverture dans l’État et de réduire la population du plan FAIR.

Lara a également déclaré que le département des assurances avait finalisé un changement au plan FAIR, annoncé pour la première fois il y a des mois, qui augmente le montant en dollars que le plan est autorisé à couvrir pour les propriétés commerciales. Auparavant, il était plafonné entre 7,2 et 8,4 millions de dollars pour différents types de propriétés commerciales, notamment les associations de copropriétés, les associations de propriétaires, les lotissements abordables et les entreprises telles que les établissements vinicoles qui sont souvent situés dans des zones à haut risque d’incendie. Désormais, ce plafond a été porté à 20 millions de dollars pour tous les types de propriétés commerciales.

Lara a également déclaré qu’il souhaitait accélérer le processus global en accélérant le rythme d’approbation des tarifs, et que le nouveau budget de l’État comprend des fonds pour embaucher davantage de personnel pour traiter les dossiers. Il exigera également que les dossiers des intervenants soient rendus publics, ce qui, selon Lara, augmentera la transparence et facilitera la participation d’un plus grand nombre de défenseurs des consommateurs.

Les défenseurs des consommateurs en question sont fondamentalement en désaccord avec l’approche de Lara et Newsom.

Consumer Watchdog, le groupe de défense des consommateurs qui intervient dans la majorité des dossiers de dépôt de tarifs, a écrit jeudi une lettre à Newsom l’exhortant à ne pas déclarer l’état d’urgence pour donner à Lara le pouvoir de modifier la réglementation avec un degré moindre de commentaires publics. .

« Il ne faut pas confier ces pouvoirs extraordinaires à la commissaire aux assurances Lara », a écrit le groupe, soulignant qu’il a refusé de rencontrer des défenseurs des consommateurs, qu’il a passé l’été à discuter avec des lobbyistes de l’industrie et qu’il fait l’objet d’une enquête pour violation de la loi sur le financement des campagnes électorales par le tribunal de Californie. Commission des pratiques politiques équitables.

Rosenfield et d’autres défenseurs des droits des consommateurs soutiennent depuis longtemps que les modèles de catastrophe prospectifs équivaut à une boîte noire que les assureurs peuvent utiliser pour manipuler leurs demandes de taux sans montrer leurs calculs.

Lors d’audiences précédentes, les participants ont évoqué l’idée de créer un modèle partagé et transparent administré par l’État, ou d’imposer des exigences d’audit et de transparence aux entreprises développant ces modèles. Mais les entreprises de mannequins ont fait valoir qu’une trop grande transparence équivaudrait à une violation de leur avantage concurrentiel et de leurs secrets commerciaux. On ne sait pas exactement comment Lara envisage d’enfiler cette aiguille.

La même critique vaut pour les coûts de réassurance, qui sont soumis à un marché mondial non réglementé : permettre aux entreprises de les répercuter équivaudrait à une faille dans le système rigoureux de contrôle des prix de la Californie, selon les défenseurs des consommateurs.