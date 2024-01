Les compagnies aériennes vont-elles annuler leurs vols retardés ? De nouvelles règles au milieu du chaos du brouillard

L’aéroport de Delhi a connu des scènes chaotiques après le retard de plus de 100 vols

New Delhi:

La Direction générale de l’aviation civile (DGCA) a publié aujourd’hui des lignes directrices pour gérer les situations chaotiques, comme cela a été le cas hier en raison du brouillard à l’aéroport de Delhi.

La DGAC, dans la procédure opérationnelle standard (SOP) relative aux “facilités à fournir aux passagers par les compagnies aériennes en cas de refus d’embarquement, d’annulation de vols et de retards de vols”, a indiqué que les compagnies aériennes peuvent annuler des vols susceptibles d’être retardés ou “conséquemment retardés”. ” au-delà de trois heures.

La DGAC a déclaré que toutes les compagnies aériennes doivent suivre les SOP immédiatement.

Toutefois, en cas de circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté des compagnies aériennes, les dispositions de ces règles ne sont pas applicables, précise la DGAC.

Les SOP sont :

Les compagnies aériennes seront tenues de publier des informations précises en temps réel concernant les retards de leurs vols, qui seront publiées sur : le site Internet respectif de la compagnie aérienne ; en informant à l’avance les passagers concernés par SMS/WhatsApp et e-mail ; affichage d’informations mises à jour concernant les retards de vol aux passagers en attente dans les aéroports, et sensibilisation appropriée du personnel de la compagnie aérienne dans les aéroports pour qu’il communique de manière appropriée avec les passagers, les guide et les informe en permanence sur les retards de vol.

La bonne coordination à l’aéroport de Delhi a été interrompue hier après que des centaines de passagers de vols retardés ont exigé des réponses des compagnies aériennes.

Cette journée stressante a également vu le passager d’un vol IndiGo attaquer un pilote à l’intérieur de l’avion alors que celui-ci se trouvait sur le tarmac.

Air India a déclaré aujourd’hui dans un communiqué qu’elle regrettait la perturbation des opérations résultant du brouillard dense des derniers jours dans le nord de l’Inde, y compris à “notre hub principal de Delhi, qui a entraîné certains déroutements et une désynchronisation des rotations des avions et des équipages”.

Le ministre de l’Aviation civile, Jyotiraditya Scindia, a déclaré aujourd’hui avoir pris des mesures pour éviter que des circonstances similaires ne se reproduisent à l’avenir.

“Hier, Delhi a été témoin d’un brouillard sans précédent dans lequel la visibilité a fluctué pendant plusieurs heures et est parfois tombée à zéro entre 5 heures du matin et 9 heures du matin”, a posté M. Scindia sur X.

“Les autorités ont donc été contraintes d’imposer un arrêt des opérations pendant un certain temps, même sur les pistes CAT III (les pistes CAT III ne peuvent pas gérer les opérations sans visibilité). La décision a été prise en gardant à l’esprit la sécurité des passagers, qui reste la priorité absolue. priorité pour tous dans l’écosystème aéronautique”, a-t-il ajouté.