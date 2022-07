Les compagnies aériennes tempèrent leurs ambitions de vol après un rebond chaotique des voyages

Un Boeing 737-800 d’American Airlines, équipé d’altimètres radar pouvant entrer en conflit avec la technologie de télécommunication 5G, peut être vu voler à 500 pieds au-dessus du sol lors de l’approche finale pour atterrir à l’aéroport LaGuardia de New York, New York, États-Unis, le 6 janvier , 2022. Bryan Woolston | Reuter

Les dirigeants des plus grandes compagnies aériennes du pays ont appris une dure leçon cet été : il est plus facile de faire des plans que de les tenir. Les trois plus grands transporteurs américains – Delta, United et American – reviennent sur leurs ambitions de croissance des vols, un effort pour voler de manière plus fiable après avoir mordu plus qu’ils ne pouvaient mâcher cette année alors qu’ils poursuivaient un rebond sans précédent des voyages, malgré une foule de les contraintes logistiques et de la chaîne d’approvisionnement ainsi que les pénuries de personnel. Les réductions surviennent alors que les compagnies aériennes font face à des coûts élevés qu’elles ne voient pas encore diminuer de manière significative, ainsi qu’à la possibilité d’un ralentissement économique et à des questions sur les dépenses de certains des plus grands voyageurs d’affaires du pays. Les actions des trois grands transporteurs américains ont chuté jeudi, tandis que le marché au sens large était en hausse.

Construire des tampons

United Airlines a estimé qu’elle rétablirait 89 % des niveaux de capacité de 2019 au troisième trimestre et environ 90 % au quatrième. En 2023, il augmentera son horaire à pas plus de 8% au-dessus de celui de 2019, en baisse par rapport à une prévision antérieure selon laquelle il volerait 20% de plus qu’en 2019, avant que la pandémie de Covid-19 ne parvienne à voyager. “Nous allons essentiellement continuer à voler le même nombre que nous le sommes aujourd’hui, ce qui est moins que ce que nous avions l’intention de faire, mais nous ne développerons pas la compagnie aérienne tant que nous n’aurons pas la preuve que l’ensemble du système peut le prendre en charge”, a déclaré le PDG de United, Scott Kirby, dans une interview avec “Fast Money” de CNBC après avoir annoncé les résultats mercredi. “Nous construisons simplement plus de tampon dans le système afin d’avoir plus de possibilités d’accueillir ces clients.”

Le PDG d’American Airlines, Robert Isom, a également évoqué un “tampon” après avoir annoncé jeudi des revenus records. Ce transporteur a été plus agressif que Delta et United dans la restauration de sa capacité, mais a déclaré qu’il volerait de 90 à 92 % de sa capacité de 2019 au troisième trimestre. “Nous continuons d’investir dans nos opérations pour nous assurer d’atteindre nos objectifs de fiabilité et de livrer nos clients”, a écrit Isom dans une note du personnel, discutant des performances de la compagnie aérienne. “Alors que nous nous tournons vers le reste de l’année, nous avons pris des mesures proactives pour créer un tampon supplémentaire dans notre calendrier et continuerons de limiter la capacité aux ressources dont nous disposons et aux conditions d’exploitation auxquelles nous sommes confrontés.” Delta, pour sa part, a présenté ses excuses aux clients pour une série d’annulations et de perturbations de vols et a déclaré la semaine dernière qu’elle limiterait la croissance cette année. Il a annoncé plus tôt qu’il réduirait son horaire d’été. Mercredi, Delta a déposé 10 000 miles sur les comptes des membres SkyMiles dont les vols ont été annulés ou retardés de plus de trois heures entre le 1er mai et la première semaine de juillet. “Bien que nous ne puissions pas récupérer le temps perdu ou l’anxiété causée, nous déposons automatiquement 10 000 miles sur votre compte SkyMiles en guise d’engagement à faire mieux pour vous à l’avenir et à restaurer la différence Delta dont vous savez que nous sommes capables”, a déclaré l’e-mail. aux clients, dont une copie a été vue par CNBC. En réduisant les horaires, les compagnies aériennes pourraient maintenir les tarifs fermes à des niveaux vertigineux, un facteur important pour leurs résultats car les coûts restent élevés, bien que de mauvaises nouvelles pour les voyageurs. “Plus les compagnies aériennes limitent leur capacité, plus elles peuvent facturer des tarifs aériens élevés”, a déclaré Henry Harteveldt, fondateur d’Atmosphere Research Group et ancien dirigeant d’une compagnie aérienne. Préserver le résultat net est essentiel avec l’incertitude économique à venir. “Ils n’obtiendront pas un autre renflouement”, a déclaré Harteveldt. “Ils ont gaspillé une grande partie de leur bonne volonté.”

Plus de perturbations, plus de revenus