Les compagnies aériennes sur la bonne voie pour des revenus record de 803 milliards de dollars en 2023, selon Iata

Les compagnies aériennes du monde entier sont sur la bonne voie pour des revenus record de plus de 800 milliards de dollars (645 milliards de livres sterling) cette année, selon l’organisme commercial Iata, qui a doublé ses prévisions de bénéfices de l’industrie pour 2023 à près de 10 milliards de dollars.

Le directeur général d’Iata, Willie Walsh, a nié que les tarifs étaient excessifs malgré la mise à jour des perspectives financières. Il a déclaré que les marges bénéficiaires restaient «minces» et a blâmé les fournisseurs des compagnies aériennes pour l’augmentation des coûts.

Après des pertes industrielles de 183 milliards de dollars au cours des années de pandémie, Walsh a déclaré que les compagnies aériennes étaient « en route vers un avenir rentable, sûr, efficace et durable ».

Les gens volaient malgré les incertitudes économiques, a-t-il déclaré, les dernières données montrant une baisse du trafic passagers de moins de 10 % par rapport aux niveaux de 2019.

Iata prévoit désormais des revenus annuels records de 803 milliards de dollars en 2023 et des bénéfices nets de 9,8 milliards de dollars, soit plus du double des prévisions précédentes faites en décembre. Il prévoit que 4,35 milliards de personnes prendront l’avion en 2023, soit environ 96 % du dernier chiffre pré-pandémique de 2019, en partie en raison de la réouverture de la Chine ainsi que de la demande continue de voyages.

Walsh a déclaré que l’inflation, y compris les coûts élevés du carburant, expliquait la hausse des prix des tarifs, ajoutant: « En termes réels, les tarifs sont stables par rapport à leur niveau en 2019. »

Malgré les prévisions de revenus record, Iata a déclaré que la marge bénéficiaire moyenne s’élevait à seulement 2,25 dollars par passager.

« Cela n’achètera même pas un ticket de métro à New York », a déclaré Walsh, ajoutant: « Ce niveau de rentabilité n’est pas durable. Mais étant donné que nous avons perdu 76 dollars par passager en 2020, la vitesse de la reprise est forte. »

Bien que l’industrie s’attende à une année plus douce après les pénuries de personnel qui ont causé des retards et des annulations généralisés en Grande-Bretagne, en Europe et aux États-Unis l’année dernière, Walsh a déclaré: « Des défis subsistent, la pression sur les coûts est aiguë et dans certaines régions, la main-d’œuvre est rare. »

Il a dit qu’il pensait que les compagnies aériennes et les aéroports avaient maintenant résolu leurs problèmes de personnel, mais qu’il y avait de sérieuses inquiétudes concernant le contrôle du trafic aérien, y compris les grèves françaises. Walsh a déclaré: « Nous avons déjà vu des réductions de capacité imposées à l’industrie aux États-Unis … et des perturbations en Europe qui vont bien au-delà de la normale à cette période de l’année. »

S’adressant aux délégués lors de la réunion annuelle de l’Iata à Istanbul, il a critiqué les partenaires de l’industrie, déclarant : « Malheureusement, beaucoup de ceux avec qui nous faisons affaire ajoutent à ces pressions. »

Les fabricants ont été « beaucoup trop lents à gérer les blocages de la chaîne d’approvisionnement qui augmentent à la fois les coûts et limitent notre capacité à déployer des avions », a déclaré Walsh. « Les compagnies aériennes sont plus que frustrées. »

Walsh a déclaré que les compagnies pétrolières « s’en sont très bien sorties », avec du carburéacteur à des « sommets historiques » jusqu’en avril.

Il a ajouté qu’il y avait des « exemples flagrants » d’aéroports « transférant les coûts de leur inefficacité » aux compagnies aériennes. Il a désigné Schiphol à Amsterdam, affirmant qu’il avait maintenant dépassé sa bête noire personnelle, Heathrow, comme le pire aéroport du monde.

Schiphol n’a eu « aucune honte », a affirmé Walsh, en augmentant les frais des compagnies aériennes de 12% après une « catastrophe opérationnelle auto-produite » en 2022. L’aéroport a connu d’énormes files d’attente l’année dernière en raison d’un manque de personnel de sécurité.

Walsh a réaffirmé l’engagement de l’industrie du transport aérien d’être net zéro d’ici 2050, les émissions de l’aviation devant autrement contribuer de plus en plus au réchauffement climatique.

Il a déclaré que l’incitation à une plus grande production de carburant d’aviation durable (SAF) devrait être une priorité pour les gouvernements. Alors que des rapports sceptiques de scientifiques et d’universitaires ont mis en doute la faisabilité des SAF, Walsh a déclaré: « La décarbonisation de l’aviation est une initiative sérieuse de plusieurs billions de dollars… Elle doit être éclairée par des recherches d’experts qui peuvent résister à un examen minutieux. »

Il a attaqué certaines des recherches récentes les plus importantes, un rapport de la Royal Society, qui, selon lui, s’appuyait sur des chiffres utilisant un avion plus ancien qui ne pouvait pas effectuer le vol transatlantique.

Walsh a déclaré: «J’ai piloté le 737-300 et ce que je sais avec certitude, c’est que vous ne pouvez pas obtenir le carburant dont ils ont estimé que vous auriez besoin dans les réservoirs de carburant… Si nous savons que cette section du rapport est nulle, quelle confiance pouvons-nous avoir dans le reste? »