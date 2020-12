«Lorsqu’une demande arrive, cela va être urgent et nous devons agir immédiatement», a déclaré Manu Jacobs, qui supervise les expéditions de produits pharmaceutiques et autres produits spécialisés pour United.

L’industrie jouera un rôle essentiel dans le transport de milliards de doses à bord de centaines de vols dans les mois à venir, mettant au travail des avions et des équipages sous-utilisés tout en faisant circuler le médicament même qui, espère-t-il, permettra aux gens de réserver à nouveau des billets. Mais les vols ne représentent qu’un segment d’une course de relais mondiale massive dans laquelle les compagnies aériennes devront être prêtes à se déplacer à tout moment.

Au cours de l’été, American Airlines, Delta Air Lines et United Airlines se sont entretenues avec des représentants du gouvernement, des sociétés pharmaceutiques et des experts pour comprendre où les vaccins pourraient être produits, comment ils seraient expédiés et comment positionner au mieux les personnes et les avions pour les faire bouger. Plus récemment, ils ont transporté des lots de vaccins à utiliser dans des essais et des recherches ou pour se préparer à une distribution plus large.

L’un des plus grands défis pour les compagnies aériennes est de s’assurer que les vaccins sont transportés à des températures glaciales. Pfizer doit être stocké à une température incroyablement basse de moins-94 degrés Fahrenheit. Moderna peut être conservé à moins-4 degrés plus facilement gérés.

American et Delta travaillent également avec l’agence pour augmenter les limites de glace sèche pour l’expédition des vaccins. Et Boeing a déclaré qu’il travaillait en étroite collaboration avec les transporteurs de passagers et de fret et les régulateurs mondiaux pour aider à transporter en toute sécurité autant de vaccins que possible. Dans les lettres de service, les colloques en ligne et les appels, l’avionneur a partagé ses propres conclusions sur les taux d’émission de glace carbonique et les procédures de sécurité importantes. Boeing a également déclaré qu’il travaillait avec d’autres sociétés aérospatiales sur des orientations qu’elles pourraient fournir aux compagnies aériennes.

United a refusé de commenter son travail avec Pfizer, mais a déclaré qu’il avait jeté les bases pour expédier des vaccins depuis l’été, un effort qui impliquait de rassembler des équipes de toute l’entreprise et du monde entier.

«Nous avons décidé très rapidement que nous devions réunir des personnes brillantes pour réfléchir à la manière de se préparer», a déclaré M. Jacobs.

L’ampleur et l’urgence de la circulation du vaccin contre le coronavirus ne ressemblent à rien de ce que les compagnies aériennes et autres entreprises de logistique ont vu auparavant. Expédition géante UPS a été installé fermes de congélation à très basse température – capables de garder des marchandises aussi froides que moins-112 degrés Fahrenheit – près de ses hubs de fret aérien aux États-Unis et en Europe. La branche santé de l’entreprise a également augmentation de la production de glace sèche, avec des installations américaines capables de gagner jusqu’à 1 200 livres par heure. FedEx a également ajouté des congélateurs ultra-froids dans tout son réseau américain. Et les deux sociétés disposent d’énormes flottes d’avions cargo qui aideront à transporter les vaccins.