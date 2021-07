Les compagnies aériennes se précipitent pour former des pilotes alors que la demande de voyages revient en force

Un mécanicien navigant entre dans un simulateur de vol Boeing Co. 737-800 de la série 7000 de CAE Inc. dans les installations de CAE à Montréal, Québec, Canada, le mardi 13 août 2019.

Certains des vols les plus demandés des compagnies aériennes cet été ne quittent même pas le sol.

Les simulateurs de vol d’Atlanta à Dallas, à Miami et ailleurs bourdonnent alors que les compagnies aériennes se démènent pour former des centaines de pilotes pour faire face à une augmentation des réservations qui a débuté ce printemps alors que les vaccinations étaient déployées et que les restrictions de l’ère Covid étaient assouplies.

Les voyages d’agrément intérieurs ont retrouvé leurs niveaux de 2019, tandis que les voyages d’affaires rebondissent également, ont déclaré les dirigeants des compagnies aériennes ce mois-ci.

Les compagnies aériennes ont reçu 54 milliards de dollars d’aide fédérale depuis mars 2020 en échange de ne pas licencier de travailleurs. Mais les départs volontaires, les flottes modifiées et l’augmentation rapide de la demande de voyages ont créé un besoin de formation des pilotes qui, selon les experts de l’industrie, est sans parallèle. Les horaires de vol réduits signifiaient également que les pilotes n’obtenaient pas le nombre minimum de décollages et d’atterrissages requis pour maintenir leur statut de vol. La formation des pilotes sur de nouveaux avions peut prendre des semaines, tandis que le recyclage annuel peut prendre quelques jours.

« Ce qui est unique dans cette expérience, c’est la baisse des affaires [early in the pandemic] était une menace existentielle pour l’entreprise », a déclaré Bryan Terry, directeur général et leader mondial de l’aviation chez Deloitte. « Ensuite, ce qui est arrivé, la partie inattendue, le retour au voyage est arrivé plus rapidement que prévu. »

Cela « met un calendrier très serré » sur la formation des pilotes, a-t-il ajouté.

Les dirigeants des compagnies aériennes ont exhorté les pilotes et autres employés à prendre une retraite anticipée et des congés à salaire réduit pour réduire les dépenses. Ils ont garé des centaines de jets, retirant complètement certains avions.

David Johnson, un premier officier d’Airbus A320 d’American Airlines, a été brièvement mis en congé entre deux programmes d’aide aux compagnies aériennes fédérales à l’automne. Alors qu’il a été rappelé après la prochaine ronde de soutien fédéral en décembre, sa session de formation de cinq jours a été fixée à plus de cinq mois plus tard, ce qui signifie que les pilotes ne retournent pas immédiatement sur la ligne.

Obtenir suffisamment de pilotes grâce à une formation qui peut devenir longue lorsqu’ils changent d’avion aidera à déterminer dans quelle mesure les compagnies aériennes répondent à la reprise de la demande. Les orages et les pénuries de personnel ont compliqué les opérations de Southwest Airlines et d’American Airlines, ainsi que d’autres transporteurs cet été. Ne pas avoir suffisamment de pilotes prêts à voler signifie que les compagnies aériennes ont moins de renforts.

« Ils sont arrivés l’été avec très peu de marge », a déclaré Casey Murray, président de la Southwest Airlines Pilots Association, qui représente les aviateurs de la compagnie aérienne, à propos du transporteur basé à Dallas.

Southwest, qui a récemment déclaré voler presque autant qu’à l’été 2019, plus que les autres compagnies aériennes, a subi des centaines d’annulations et de retards à la mi-juin et au début de juillet, provoqués par le mauvais temps et des problèmes technologiques.

Southwest a encore quelque 500 premiers officiers en congé temporaire, a indiqué la société. Le syndicat a déclaré que les quelque 900 pilotes qui ont été rappelés de congé prématurément dépassent la capacité de formation.

La formation des pilotes commence à 5h30 la plupart des jours et se termine à 23h00, a déclaré un porte-parole. Le transporteur est en train d’embaucher des pilotes vérificateurs, qui évaluent les pilotes de ligne, ainsi que des instructeurs de vol, a-t-il ajouté.

American Airlines, qui a également augmenté ses vols plus que ses concurrents United Airlines et Delta Air Lines, s’attendait à terminer la formation des pilotes d’ici la fin de l’été, selon une note de service d’avril. Mais la compagnie aérienne a augmenté cela afin que la plupart des pilotes puissent terminer leur formation d’ici la fin juin, en partie en ajoutant une capacité de formation, pour répondre au calendrier d’été robuste, selon des personnes proches du dossier.

Plus de 90% des pilotes américains de Boeing 737 ont été formés sur le 737 Max, l’avion que les régulateurs ont autorisé à voler à nouveau après deux accidents mortels, a déclaré une personne familière avec l’opération. Il a choisi de former les 10 % environ restants sur le Max une fois que les pilotes ont terminé leur formation de requalification, dit la personne. Le transporteur utilise à la fois le Max et les 737 plus anciens.