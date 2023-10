Les compagnies aériennes se démènent pour faire sortir les citoyens d’Israël et de Gaza alors que les appels en faveur d’un couloir humanitaire se multiplient | Nouvelles du monde

Les compagnies aériennes et les gouvernements se démènent pour évacuer des milliers de touristes d’Israël en prévision d’une éventuelle attaque terrestre contre Gaza.

d’Israël l’armée a déclaré qu’elle menait une « frappe à grande échelle » sur des cibles appartenant à Hamas à Gaza jeudi, mais n’a donné aucun détail, alors qu’Israël a formé un gouvernement d’unité d’urgence, avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu siégeant dans un cabinet de guerre avec l’ancien ministre centriste de la Défense Benny Gantz.

Cette décision intervient alors que l’armée israélienne bombarde Gaza pour éliminer le groupe militant palestinien, en prévision d’un éventuel offensive au sol dans la bande côtière.

La compagnie nationale israélienne El Al a annoncé qu’elle assurerait 12 vols supplémentaires mercredi et jeudi à destination et en provenance d’Athènes, Rome, Madrid, Bucarest, New York, Paris, Larnaca et Istanbul.

Son unité low-cost Sun Dor prévoit également des vols depuis Istanbul. El Al avait déjà annoncé un vol supplémentaire depuis New York et six vols à destination et en provenance de Larnaca.

Image:

Les Israéliens se mettent à l'abri des tirs de roquettes provenant de la bande de Gaza à Ashkelon, dans le sud d'Israël. Photo : AP





Cette dernière décision intervient alors que le bilan combiné des morts signalé par les deux parties à la suite des attaques du week-end du groupe militant palestinien Hamas et des représailles des forces israéliennes a atteint plus de 2 000 personnes.

La plupart des compagnies aériennes étrangères ont suspendu ou réduit leurs services, laissant les passagers dans l’incertitude quant à la manière de quitter ou d’atteindre le pays et les services consulaires ayant du mal à répondre à la demande d’assistance, la priorité étant donnée à ceux dont des proches sont portés disparus.

La commission parlementaire des Finances israélienne a déclaré qu’elle débattrait de l’autorisation des garanties de l’État pour fournir une assurance contre les risques de guerre aux compagnies aériennes israéliennes.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





3:34

Guerre Israël-Hamas : « Un cauchemar »



Le panel a déclaré que les compagnies d’assurance avaient indiqué qu’elles avaient le droit d’annuler la couverture avec un préavis de sept jours. Les dirigeants des compagnies aériennes ont déclaré qu’une certaine couverture était encore disponible.

Un haut responsable de l’organisme du secteur des assurances, la Lloyd’s Market Association, a déclaré qu’Israël ne figurait pas sur une liste couramment utilisée de zones à haut risque pour l’aviation, mais qu’il était logique que les assureurs cherchent à contrôler leur exposition étant donné l’escalade de la violence.

British Airways a annoncé qu’elle suspendrait ses vols vers Tel Aviv après avoir détourné un vol de Londres vers la Grande-Bretagne peu avant son arrivée en Israël, invoquant des problèmes de sécurité.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:55

Un hôpital israélien « se prépare à la guerre »



Dans d’autres développements clés :

• 17 ressortissants britanniques, dont des enfants, tués ou portés disparusSky News comprend

• Une femme irlando-israélienne portée disparue confirmée morte

• La police du Met appelle les gens à leur envoyer des images d’attentats en Israël

• 22 Américains ont été tués, selon le département d’État américain

• Netanyahu et l’opposition conviennent de former un gouvernement d’urgence

• Le ministre britannique des Affaires étrangères se met à couvert lors de la visite en Israël

• Au moins 1 200 Israéliens morts et plus de 2 700 blessés, selon Tsahal

• Au moins 1 100 Palestiniens morts et 5 184 blessés dans les frappes israéliennes, selon le ministère de la Santé de Gaza

• La famille royale britannique publie des déclarations en solidarité avec Israël

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:48

Regarder : Sky News dans la bande de Gaza



Pendant ce temps, les appels à l’établissement d’un couloir humanitaire hors de Gaza avant une offensive terrestre israélienne attendue se multiplient alors que les bombardements sur la bande contrôlée par le Hamas se poursuivent.

L’envoyé de l’ONU au Moyen-Orient est actuellement au Caire pour travailler avec d’autres partenaires régionaux et internationaux clés et le gouvernement égyptien pour mettre fin au conflit Hamas-Israël, empêcher son expansion et ouvrir un couloir humanitaire pour acheminer du carburant, de la nourriture et de l’eau vers Gaza.

Image:

Un soldat israélien se tient devant le corps d'un militant du Hamas à Beeri. Photo : AP





Israël a coupé l’eau et l’électricité à Gaza plus tôt dans la semaine.

Tor Wennesland donne suite à l’offre de l’Égypte visant à faciliter l’accès humanitaire via le terminal de Rafah et à rendre l’aéroport d’El Arish disponible pour une aide critique, a déclaré un porte-parole de l’ONU.

Le bureau humanitaire de l’ONU rapporte que 263 000 personnes ont été déplacées à Gaza, soit une augmentation de 40 % depuis mardi.

Plus de 1 000 logements à Gaza ont été détruits et environ 560 gravement endommagés et rendus inhabitables au cours de la dernière journée, a indiqué l’ONU.

Image:

La fumée s'élève suite à une frappe aérienne israélienne dans la ville de Gaza Pic:AP





Les États-Unis mènent également des discussions actives pour permettre aux civils de quitter Gaza en toute sécurité, a déclaré mercredi le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby.

M. Kirby a noté qu’Israël et l’Égypte sont les deux acteurs les plus importants dans ces efforts.

« Nous avons des conversations actives pour essayer de permettre ce passage sûr », a-t-il déclaré. « Ce sont les civils qui n’ont rien fait de mal, donc nous voulons nous assurer qu’ils ont une issue. »