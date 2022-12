Les compagnies aériennes reviendront à la rentabilité en 2023 après trois ans de récession (IATA)

La hausse prévue, décrite dans un nouveau rapport, indique la première année rentable pour l’activité aérienne depuis 2019, lorsque les bénéfices nets étaient de 26,4 milliards de dollars, et signale une amélioration des perspectives de l’association en juin, alors qu’elle affirmait que la rentabilité était “à portée de main”.

Le directeur général Willie Walsh a déclaré à CNBC que les prévisions marquaient un “pas dans la bonne direction” pour une industrie encombrée par les restrictions de voyage induites par la pandémie et les pénuries de personnel qui en résultent.

L’Association du transport aérien international (IATA) a déclaré qu’elle s’attend à ce que l’industrie affiche un “petit” bénéfice net de 4,7 milliards de dollars en 2023, avec plus de 4 milliards de passagers prêts à s’envoler.

En 2020, au cours de la première année de la pandémie, l’industrie du transport aérien a subi des pertes de 137,7 milliards de dollars, selon l’IATA. En 2021, ces pertes n’ont diminué que partiellement à 42 milliards de dollars, car les pénuries de personnel et d’autres perturbations ont continué d’entraver l’industrie, même si les voyages en avion ont considérablement repris dans certains endroits.

L’industrie du transport aérien a subi une hémorragie de milliards de dollars ces dernières années, car les restrictions sanitaires liées aux coronavirus ont pesé sur les voyages en avion et la demande des consommateurs.

“C’est pourquoi nous sommes optimistes quant à notre capacité à les surmonter et à ramener l’industrie à des niveaux de rentabilité très faibles, mais néanmoins rentables”, a-t-il ajouté.

Encore maintenant, des pressions plus larges continuent de peser sur l’industrie et l’économie mondiale au sens large, a noté Walsh. Mais il a déclaré que l’industrie est désormais mieux placée pour faire face aux vents contraires potentiels à l’avenir.

L’Amérique du Nord devrait mener la charge, affichant le plus grand profit, suivie de l’Europe et du Moyen-Orient. Les restrictions de Covid-19 en Chine continueront cependant de peser sur la demande de voyages dans la région Asie-Pacifique, qui, aux côtés de l’Amérique latine, devrait enregistrer des pertes supplémentaires l’année prochaine.

Les annulations de vols, les retards et les débrayages du personnel sont devenus monnaie courante dans de nombreux grands aéroports en 2022, les compagnies aériennes ayant du mal à gérer la demande accrue suite aux licenciements de personnel.

Les marchés du fret, quant à eux – qui sont devenus une source de survie pour les compagnies aériennes pendant la pandémie – continueront de représenter une part importante des revenus en 2023, bien qu’à un niveau inférieur à celui des dernières années.

“Les revenus devraient être de 149,4 milliards de dollars, soit 52 milliards de dollars de moins qu’en 2022, mais toujours 48,6 milliards de dollars de plus qu’en 2019”, selon le rapport.

Le rapport note également que les coûts plus élevés liés aux prix de l’énergie et aux pénuries de main-d’œuvre, de compétences et de capacité continueront de peser sur les revenus, mais à un niveau inférieur.

Les prévisions suivent une année chaotique pour les voyages aériens, avec des annulations de vols, des retards et des débrayages du personnel monnaie courante dans de nombreux grands aéroports. Cependant, Walsh a déclaré qu’il pensait que la plupart de ces perturbations étaient maintenant terminées et que les passagers devraient s’attendre à une expérience de voyage plus fluide à l’avenir.

“Je pense que la plupart de cela est derrière nous”, a déclaré Walsh. “Nous devons être convaincus que ces problèmes ont été résolus. Il n’y a certainement aucune excuse pour que les aéroports ne fournissent pas un bon service alors que nous entrons en 2023.”