Les compagnies aériennes plaident en faveur de règles d’indemnisation plus souples dans le cadre d’une refonte prévue

Les compagnies aériennes plaident auprès d’Ottawa pour des règles plus souples concernant l’indemnisation des clients avant une refonte des lignes directrices sur les droits des passagers, même si les défenseurs des consommateurs affirment que certains des arguments des compagnies aériennes vont trop loin.

Dans leurs mémoires et lors de réunions, des groupes industriels ont averti l’organisme de réglementation des transports du Canada que les réformes radicales annoncées plus tôt cette année mettraient en danger la sécurité des voyageurs et draineraient les transporteurs d’argent liquide après une pandémie de COVID-19 financièrement dévastatrice.

La législation fédérale semble éliminer une échappatoire par laquelle les compagnies aériennes ont refusé à leurs clients une compensation pour des retards ou des annulations de vols alors que cela était nécessaire pour des raisons de sécurité – une exemption que le secteur souhaite rétablir afin que les pilotes ne se sentent pas obligés de choisir entre piloter des avions défectueux et facturer leurs coûts. l’argent de l’employeur.

« Nous voulons que nos pilotes soient entièrement libres de toute considération financière lorsqu’ils prennent une décision liée à la sécurité », a déclaré le PDG de WestJet, Alexis von Hoensbroech, lors d’un chat vidéo depuis Ottawa cette semaine, où il rencontrait les ministres fédéraux sur les réformes. L’Air Line Pilots Association a soulevé des préoccupations similaires dans un mémoire soumis à l’Office des transports du Canada.

« La réglementation ne devrait jamais être punitive pour les décisions en matière de sécurité », a-t-il déclaré.

Cependant, dans l’Union européenne, où des règles et des précédents comparables à la charte imminente des droits des passagers sont en place, la sécurité des vols reste sans compromis, affirment les défenseurs.

« Est-ce que cela a rendu les vols en Europe moins sûrs ? Je ne pense pas », a déclaré Sylvie De Bellefeuille, avocate du groupe de défense. Option consommateurs.

Dans l’UE, les règles d’indemnisation n’ont pas compromis la sécurité, affirment les défenseurs des passagers. (Matej Kastelic/Shutterstock)

Le code européen est entré en vigueur il y a près de vingt ans, étayé par des décisions de justice exigeant une indemnisation même pour les perturbations de voyage causées par des problèmes de sécurité, tels que des problèmes mécaniques. Aucun accident majeur impliquant des avions immatriculés dans l’UE n’a eu lieu dans l’aviation commerciale depuis 2015.

« C’est assez mal dans la bouche de l’industrie de dire que si vous supprimez cette excuse, nous ferons voler des avions dangereux », a déclaré John Lawford, directeur exécutif du Centre pour la défense de l’intérêt public.

« Je suis surpris qu’ils aient le culot de dire ça. »

La première phase des réformes entre en vigueur samedi, donnant le coup d’envoi d’un processus de plainte plus rationalisé qui craque actuellement sous le poids de plus de 57 000 plaintes.

Cet arriéré a continué de s’accumuler malgré un ralentissement des dépôts, dont le traitement peut prendre jusqu’à deux ans par le régulateur. Le nouveau système sera géré par des « agents de résolution des plaintes » – 40 ont été embauchés, et 60 autres devraient être formés au cours de l’année prochaine, selon l’agence.

Parmi les dispositions qui devraient entrer en vigueur l’année prochaine figurent les frais imposés aux compagnies aériennes par le régulateur pour récupérer une partie ou la totalité des coûts liés au traitement de ces plaintes. Si un passager en dépose une en raison d’une interruption de vol ou d’un refus d’embarquement, les règles réformées imposent à la compagnie aérienne de prouver que le déménagement était dû à des raisons indépendantes de sa volonté, telles que le mauvais temps.

En plus de ces dépenses supplémentaires, les compagnies aériennes font valoir que les liaisons régionales seraient plus coûteuses pour les clients – ou simplement annulées – car les faibles marges bénéficiaires basculeraient dans l’encre rouge au milieu des coûts plus élevés dus aux plaintes et aux frais.

« Cela pourrait potentiellement avoir un impact sur la connectivité régionale et l’accessibilité pour des liaisons qui pourraient ne pas être aussi rentables », a déclaré Jeff Morrison, qui dirige le Conseil national des compagnies aériennes, qui représente des compagnies aériennes dont Air Canada et WestJet. « Il y a toujours un compromis. »

Le Conseil national des compagnies aériennes, qui représente notamment Air Canada et Westjet, affirme que les marges bénéficiaires des compagnies aériennes sont déjà minces et que les réduire en imposant des règles de rémunération plus strictes pourrait affecter les services offerts. (Nathan Denette/La Presse Canadienne)

Le bénéfice moyen des grands transporteurs s’élève à moins de 10 $ par passager, a déclaré le PDG de WestJet.

« Si nous devons indemniser les passagers, ce seront des milliers », a déclaré von Hoensbroech, soulignant que le prix moyen d’un aller simple oscille autour de 200 dollars. « Il faut de très nombreux vols pour récupérer. »

Lawford, ainsi que le président des Droits des passagers aériens, Gabor Lukacs, ont considéré les avertissements des compagnies aériennes concernant les itinéraires vers des communautés plus petites ou plus éloignées comme équivalant à un « chantage ».

« Si vous supprimez des liaisons régionales, nous allons ouvrir le pays tout entier à davantage de concurrence », a déclaré Lukacs, présentant cette éventuelle réduction comme une opportunité pour les autres compagnies aériennes.

Il a également suggéré des subventions pour soutenir les voyages régionaux, dont les tarifs ont grimpé en flèche au cours des quatre dernières années, alors même que les prix des billets sur les itinéraires les plus fréquentés ont baissé.

Von Hoensbroech a également déclaré que la responsabilité des perturbations de vol – y compris le fardeau des coûts – doit être partagée dans l’ensemble du secteur, et non assumée uniquement par les compagnies aériennes.

L’Office des transports du Canada travaille actuellement sur une ébauche du nouveau Règlement sur la protection des passagers aériens, qui devrait être publié cette année avant la mise en œuvre de la nouvelle charte en 2024.

REGARDER | Les passagers aériens au Canada sont frustrés par les retards et le processus de plainte :