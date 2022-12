Les compagnies aériennes peuvent fixer le prix du changement climatique sur un billet d’avion. Ne l’achetez pas

La plupart des grandes compagnies aériennes ont mis en place des initiatives de durabilité en plus des compensations carbone – beaucoup se sont engagées à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et explorent des options telles que des carburants d’aviation durables et des avions plus efficaces en tant que priorités climatiques. United Airlines , par exemple, s’est engagé à zéro carbone net d’ici 2050 sans aucune contribution des compensations carbone traditionnelles. Parmi ses objectifs actuels figurent les partenariats d’entreprises pour décarboniser l’aviation et les investissements en capital-risque.

À l’échelle mondiale, on estime que l’industrie aéronautique responsable pour environ 2,1 % des émissions de CO2. Dans le secteur des transports, l’aviation crée environ 12% des émissions de CO2, tandis que le transport routier est attribué à 74%. Ces chiffres devraient augmenter sur une base relative dans les décennies à venir à mesure que les voyages en avion augmentent et que les constructeurs automobiles progressent plus rapidement dans la transition vers les véhicules électriques.

C’est vrai, mais c’est aussi une raison pour laquelle de nombreux experts du climat disent que les compagnies aériennes devraient se concentrer davantage sur des objectifs plus importants liés aux carburants d’aviation durables et sur leurs propres objectifs de zéro net, les contributions des anciens passagers.

“Pour le moment, il n’y a pas d’alternative à l’aviation lorsqu’il s’agit de voyager sur de longues distances et à faible émission de carbone. La compensation carbone est un moyen immédiat, direct et pragmatique d’encourager l’action pour limiter les impacts du changement climatique, au moins à court terme.” a déclaré Mariam Alqubaisi, responsable du développement durable chez Etihad Airways.

En général, le fonctionnement de ces programmes consiste à calculer l’impact carbone d’un vol, puis à déterminer des frais qui peuvent « compenser » cet impact, en minimisant ou en annulant l’empreinte carbone du vol d’un passager. L’idée de base est de calculer les émissions d’équivalent CO2 du vol divisées par le nombre de miles parcourus et le nombre de passagers. Les émissions d’équivalent CO2 sont les émissions de dioxyde de carbone plus celles d’autres produits chimiques du réchauffement climatique (par exemple, le carbone noir et le méthane), chacune multipliée par leur potentiel de réchauffement global (rapport du réchauffement sur 20 ou 100 ans du produit chimique par unité de masse à celui de CO2), a expliqué Mark Jacobson, professeur de génie civil et environnemental à l’Université de Stanford.

Etihad Airways a récemment lancé un programme avec un partenaire CarbonClick pour permettre aux voyageurs de compenser leurs émissions de vol à partir d’un panier de programme de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) admissible des projets géographiquement diversifiés et offrant des moyens de soutenir les communautés, l’action climatique et la biodiversité. Ce programme donne également aux passagers la possibilité de gagner des récompenses en participant à ce que la compagnie aérienne appelle Choix conscients des clients Etihad .

Au sein de l’industrie aéronautique, quelques compagnies aériennes ont abandonné les programmes de compensation carbone des passagers, notamment JetBlue et Easy Jet, qui a abandonné le concept de se concentrer davantage sur les carburants durables des compagnies aériennes et des avions plus efficaces. JetBlue a atteint la neutralité carbone sur les vols intérieurs en 2020 et ce mois-ci seulement, la compagnie aérienne a déclaré dans sa dernière déclaration de politique de zéro carbone net que la réduction des émissions de carbone des opérations primera sur toute contribution des compensations, et l’objectif est de “réduire le besoin autant que possible pour les crédits carbone.”

Le “greenwashing” de l’aviation

Il reste également un scepticisme quant au bon fonctionnement de la comptabilisation du carbone dans la pratique, et les allégations de «blanchiment vert» ont fait du programme de compensation carbone, y compris ceux des passagers, une responsabilité potentielle pour les compagnies aériennes. Un récent article du Washington Post sur les réclamations de carbone de l’aviation a sonné Delta pour son utilisation des compensations de carbone, et cela a conduit Delta à parler d’une manière différente de l’avenir des compensations. La directrice du développement durable de New Delta, Pam Fletcher, a déclaré au Post qu’elle s’opposait à l’achat de tels crédits. “C’était le meilleur outil à l’époque”, a-t-elle déclaré. “Donc, félicitations pour avoir donné un élan au changement climatique. Maintenant, nous nous concentrons sur la décarbonisation dans notre entreprise et notre industrie en travaillant sur les problèmes entre nos quatre murs.”

“Calculer l’empreinte carbone d’un individu peut être autant un art qu’une science”, a expliqué le directeur exécutif de l’Environmental and Energy Study Institute, Daniel Bresette, dans un e-mail.

Il peut être tentant d’acheter une compensation pour apaiser sa conscience, a déclaré Bressette, mais les schémas de compensation les plus simples calculent simplement une estimation basée sur le nombre de kilomètres parcourus par le voyage. Bien que cela semble simple, cela ne tient pas compte de la consommation de carburant de l’avion, de son niveau de remplissage ou des conditions météorologiques.

“Il y a beaucoup de variables à considérer lors d’un calcul précis”, a écrit Bressette.

Bresette a déclaré qu’un facteur qui entre dans le calcul est un mélange de science et d’économie dans lequel les compagnies aériennes sont expertes : estimer et réduire la consommation de carburant. Le carburant est cher, après tout, représentant environ un quart des dépenses d’exploitation en 2022. “C’est une part importante, donc les compagnies aériennes sont incitées à savoir précisément combien de carburant un vol aura besoin. Cela les aide à calculer l’empreinte carbone du vol, et un la part de chacun », a-t-il déclaré.

Questions à poser sur les compensations carbone

Le plus difficile est de savoir comment calculer son décalage. Si la compensation finance la plantation d’arbres, quel type d’arbre sera planté et où ? Si la compensation finance les énergies renouvelables, quel type de production d’énergie ces projets remplaceront-ils ? Si les fonds de compensation vont à l’efficacité énergétique, quelle est l’intensité carbonique de l’énergie autrement consommée ? Il est possible de répondre à ces questions, mais seulement après une analyse approfondie et beaucoup de collecte d’informations. Cela signifie beaucoup de petits caractères des passagers à lire.

“Jusqu’à ce que les compensations de carbone soient mieux réglementées et plus transparentes, les voyageurs doivent faire preuve de diligence raisonnable pour déterminer si elles en valent la peine en termes de coûts et d’avantages. Les compensations doivent être transparentes sur les avantages climatiques qu’un voyageur rend possibles”, a déclaré Bresette.

Dans le cadre de la sensibilisation, il est utile que les gens réfléchissent en termes de leur propre empreinte carbone et comment ils peuvent les réduire. Mais les préférences déclarées peuvent être très différentes du comportement réel des consommateurs, qui est beaucoup plus difficile à modifier.

“L’éclat brillant des compensations de carbone s’est estompé”, a déclaré Scott Keyes, fondateur de Scott’s Cheap Flights.

Peu importe ce que les gens disent dans les sondages, une grande majorité de clients évitent de payer des frais supplémentaires pour les compensations de carbone lors de la réservation de leurs vols, a déclaré Keyes. “Peut-être qu’ils ne croient pas que les dollars supplémentaires seront un moyen efficace de créer un impact, ou peut-être qu’ils ne veulent pas payer de frais supplémentaires pour un vol déjà cher.”

Le prix, en fonction de la durée du vol, n’est pas élevé par rapport au coût global d’un billet d’avion. Le calculateur d’American Airlines indique une fourchette allant de moins de 10 $ pour des vols plus courts à 25 $ pour des vols de plus de 13 heures. Ce prix est fixé par le prix moyen par tonne du portefeuille de projets de compensation carbone d’American Airlines, qui comprend la régénération des forêts au Mexique, la restauration des marais tourbeux en Indonésie et la construction de foyers améliorés pour les familles au Honduras. Southwest Airlines affiche des compensations pour un vol New York-Los Angeles à 3,59 $, et indique que son prix est basé sur “le type d’avion, la consommation de carburéacteur conventionnel, la distance de vol et le facteur de charge supposé”.

Psychologie du consommateur et environnement

Il ne s’agit pas seulement du montant en dollars de l’achat de compensation carbone dans la psychologie du consommateur.

“C’est quelque chose auquel les gens sont très sensibles au prix”, a déclaré Keyes. “Je pense que tout le monde veut un meilleur environnement, tout le monde aimerait que les vols et les avions émettent moins de carbone, mais je pense que les gens ont montré qu’ils ne sont pas prêts à payer plus pour y parvenir.”

Il a donné l’exemple des épiceries demandant aux clients s’ils aimeraient arrondir leur total pour la charité – bien qu’un petit nombre d’individus puissent dire oui, une majorité dira non pour des raisons similaires, a déclaré Keyes, faisant référence au fait qu’ils paient déjà une grosse facture ou ne comprennent pas où ira vraiment l’argent.

Keyes a cité le PDG du groupe Lufthansa, Carsten Spohr, qui dit en 2020 la compagnie aérienne n’a vu que 1 à 2% des passagers choisir d’acheter l’option la moins chère de compensations carbone, tandis que l’alternative la plus chère était “utilisée par si peu de clients que je pouvais tous les saluer individuellement avec une poignée de main”.

Si les voyageurs aériens veulent rester soucieux de l’environnement sans payer de frais de compensation carbone, Keyes recommande de choisir des compagnies aériennes moins chères lorsqu’ils voyagent. Plus une compagnie aérienne est chère, plus elle est responsable des émissions des compagnies aériennes, car les avions ont généralement moins de sièges, ce qui augmente la quantité d’émissions de carbone par individu. Le surpaiement constant des vols incite également davantage les compagnies aériennes à ajouter des vols supplémentaires pour cette route, ce qui peut également augmenter les émissions de carbone.

En d’autres termes, si vous souhaitez réduire votre empreinte carbone sur un vol, la meilleure option pourrait être de réduire votre confort. Un compromis que de nombreux aviateurs font déjà lorsqu’ils prennent leur envol.

“Il est vrai que nous avons tous un rôle à jouer dans la réduction des émissions de carbone. Mais il est injuste de placer le fardeau sur les individus”, a déclaré Bressette. “Quand je monte à bord d’un avion, je n’ai pas grand-chose à dire sur la façon dont le vol va se dérouler. Les compagnies aériennes, cependant, ont beaucoup à dire, ce qui signifie qu’elles ont la responsabilité majeure de faire ce qu’il faut pour le climat, notamment en utilisant des carburants d’aviation durables et en améliorant l’efficacité énergétique de leurs opérations.”

—CNBC Barbara Collins contribué à ce rapport.