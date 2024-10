Les compagnies aériennes peuvent être tenues de fournir une indemnisation en cas de perturbations internationales : Cour suprême

Politique · Nouveau

La Cour suprême confirme que les compagnies aériennes peuvent être tenues d’indemniser les passagers pour certaines perturbations de vols internationaux, jugeant que la réglementation canadienne sur la protection des passagers ne viole pas le droit international.

Ces obligations exigent que les compagnies aériennes expliquent les raisons des retards et des annulations et fournissent certains services gratuits, tels que la nourriture, les boissons et l’accès aux toilettes, si un vol est retardé sur le tarmac, si la perturbation est sous le contrôle du transporteur et n’était pas nécessaire pour des raisons de sécurité. .

