Les compagnies aériennes ont les passagers. Maintenant ils ont besoin des avions

La demande de voyages en avion ne montre aucun signe de ralentissement, ont déclaré les dirigeants des compagnies aériennes ce mois-ci. Mais les nouveaux avions sont rares, ont-ils averti, limitant la croissance et maintenant les tarifs élevés.

Jet Blue Airways a déclaré mardi qu’il était censé recevoir 29 avions de Airbus l’année prochaine mais n’en obtiendra qu’environ 22.

“Je pense que nous sommes tous bien conscients qu’ils sont aux prises avec des défis de montée en puissance liés à la main-d’œuvre et à la chaîne d’approvisionnement”, a déclaré la directrice financière de JetBlue, Ursula Hurley, lors de l’appel trimestriel du transporteur basé à New York. “Nous travaillons main dans la main avec eux pour gérer ceux-ci.”

La semaine dernière, Compagnies aériennes américaines Le directeur financier Derek Kerr a déclaré que le transporteur prévoyait de prendre livraison de 19 Boeing 737 avions Max 8 en 2023, contre les 27 qu’il prévoyait auparavant sur la base des indications du constructeur.

Cela signifie que les compagnies aériennes qui avaient garé des avions et réduit leur croissance ont maintenant du mal à se développer. Parallèlement à la pénurie de pilotes, les problèmes pourraient rendre les vols bon marché encore plus insaisissables.

Cadres à Boeing et son principal rival, Airbus, ont déclaré ces derniers mois que des problèmes de chaîne d’approvisionnement et des pénuries de main-d’œuvre avaient empêché les entreprises d’augmenter leur production pour répondre à la reprise du transport aérien.

Boeing et Airbus, qui n’ont pas fait de commentaires dans l’immédiat, devraient publier leurs résultats respectivement mercredi et vendredi.

Les problèmes se sont fait sentir chez les fournisseurs des constructeurs, tels que les motoristes.

“Alors que nous menons chaque jour de nombreuses actions dans nos entreprises pour atténuer les impacts des contraintes de la chaîne d’approvisionnement et de la disponibilité de la main-d’œuvre … nous nous attendons à ce que ces pressions continuent à persister l’année prochaine également”, a déclaré Raytheon Technologies Le directeur financier Neil Mitchill lors de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels de la société mardi.

Les moteurs Pratt et Whitney de Raytheon volent sur les avions Boeing et Airbus, et son unité Collins Aerospace fournit les deux constructeurs.