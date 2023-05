Les compagnies aériennes offrent plus de services entre les États-Unis et l’Europe, mais ne vous attendez pas à de bonnes affaires

JetBlue dessert les deux plus grands aéroports de Londres depuis New York et Boston, et prévoit de lancer un service vers Paris depuis New York en juin. Il prévoit d’ajouter un service à Amsterdam cet été .

Les dirigeants d’opérateurs de longue date de services européens comme Delta les nouveaux venus aiment JetBlue et les parvenus à petit budget comme Norse Atlantic Airways et Play parient tous gros que les voyageurs débourseront pour plus de voyages internationaux avec le pire de Covid – et les restrictions de voyage qui l’accompagnent – ​​dans le rétroviseur.

Malgré cette augmentation de capacité outre-Atlantique, les tarifs sont en forte hausse alors que les compagnies aériennes testent l’appétit des voyageurs pour des voyages à l’étranger. Selon Hopper, les vols aller-retour des États-Unis vers l’Europe coûtent en moyenne 1 032 $, en hausse de 35 % par rapport à l’année dernière et de 24 % par rapport à 2019. En revanche, le tarif aérien intérieur moyen aux États-Unis est en baisse de 15 % par rapport à il y a un an à 286 $ pour un aller-retour, à peu près conforme aux niveaux pré-pandémiques.

« Si vous voyagez pendant ces mois d’été de pointe, vous devez réserver maintenant », a déclaré l’économiste en chef de Hopper, Hayley Berg.

Afin d’éviter les tarifs les plus élevés, évitez les jours fériés nationaux et voyagez en milieu de semaine, a-t-elle recommandé.

Certains dirigeants de compagnies aériennes ont récemment noté que les voyageurs reviennent à des modèles de réservation plus traditionnels, ce qui fait grimper les tarifs les jours de pointe. Alors que les compagnies aériennes réduisent généralement leur capacité pendant les périodes moins populaires de la semaine ou de l’année, il pourrait encore y avoir une chance d’avoir des prix plus acceptables. Les horaires des compagnies aériennes de fin mars à fin octobre montrent qu’elles offriront un nombre record de sièges pour cette période, selon les données de l’OAG, signe qu’elles pourraient s’attendre à une forte demande pendant la saison intermédiaire.

Berg recommande également de rester ouvert d’esprit sur les voyages de correspondance et met en garde contre le filtrage des vols pour les vols sans escale uniquement.

Les vols de la compagnie aérienne islandaise à bas prix Play s’arrêtent à son aéroport d’attache de Reykjavik, obligeant les voyageurs se rendant vers d’autres destinations à changer de vol. Le transporteur a connu une croissance rapide avec sa flotte d’Airbus A320 et A320neo. Il dessert 39 destinations ce mois-ci, contre 31 en décembre, a indiqué la compagnie.

« Nous sommes extrêmement positifs et optimistes pour l’année », a déclaré le PDG Birgir Jonsson. Près de 36% des passagers de Play le mois dernier se connectaient vers d’autres destinations via la capitale islandaise, la compagnie aérienne a dit.

D’autres compagnies aériennes à bas prix intensifient leur service entre les États-Unis et l’Europe, notamment Norse Atlantic Airways, qui exploite des Boeing 787 Dreamliners. Le transporteur dessert Londres Gatwick, Berlin, Paris et Oslo, en Norvège, et prévoit de lancer des vols vers Rome le mois prochain depuis l’aéroport international John F. Kennedy de New York. Il prévoit également d’offrir un service Londres Gatwick à partir d’une multitude de villes américaines, dont San Francisco, Fort Lauderdale, Floride, Los Angeles et Washington, DC dans les semaines à venir.

Le vice-président senior des communications de Norse Atlantic, Philip Allport, a déclaré que ses tarifs pour les liaisons États-Unis-Europe étaient plus élevés que d’habitude, mais que le transporteur est toujours « le moins cher de nos concurrents directs ». Un aller-retour sur Norse entre New York et Paris coûtait près de 1 300 $ pour un voyage partant le 1er juillet, revenant une semaine plus tard, moins de 1 804 $ sur Delta, chacun sur des billets en classe économique standard.

Voici comment les compagnies aériennes traditionnelles et non traditionnelles varient dans leurs services et leurs prix pour les billets en classe économique standard :